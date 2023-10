L’Antico incontra l’Hipster al Rione Monti

Il Rione Monti, orgogliosamente il primo rione di Roma, è un quartiere giovane e “hipster” che convive in armonia con l’antico. Un quartiere di piccole gallerie d’arte e vinerie, buoni ristoranti, bar e qualche artigiano, una delle zone della città preferite dai giovani romani e non solo. Ottimamente posizionato tra Via Cavour e Via Nazionale, a due passi dal Colosseo e Fori, Monti è il quartiere giusto per trascorrere pomeriggi rovistando tra negozi vintage, sfogliando vecchi libri, chiacchierando all’ora dell’aperitivo seduti sui gradini della fontana in Piazza della Madonna dei Monti. Un piccolo quartiere ben conservato, e con un feeling meno turistico di altri quartieri come Campo de’ Fiori e Piazza Navona.

Quello che in epoca romana era la Suburra, con baraccopoli della classe operaia, con prostitute e papponi agli angoli delle strade, oggi è uno dei quartieri più cool della capitale.

Partite da Piazza della Madonna dei Monti, il cuore del Rione per la sua bellezza e la sua vivacità, continuate su Via Panisperna per godere di una vista mozzafiato sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, tra muri coperti di edera e le antiche reliquie che riflettono una Roma antica, ma mai perduta. Passeggiate su Via Urbana, piena di ristoranti, negozi e bar, gustate un gelato in Piazza degli Zingari e percorrete via del Boschetto alla ricerca di pezzi di antiquariato e vintage.

Il carattere di Monti traspare ad ogni strada, un quartiere alla moda, dove il vecchio incontra il nuovo, il classico con lo chic. Per completare la tua esperienza, passeggia per le strade di notte, dove angoli di pace ed altri pieni di vita, si susseguono rendendo Monti davvero magico.

I migliori Bar, Ristoranti e Negozi del Rione Monti di Roma

Le migliori cose da fare e da vedere nel rione Monti

Tour del Parco Archeologico del Colosseo

Un viaggio alla scoperta dei grandi monumenti di Roma in un tour a piedi. Visita l’icona di Roma, l’Anfiteatro Flavio o Colosseo, passeggia tra i Fori Romani fin su al Palatino, preparati a viaggiare indietro nel tempo verso l’Impero Romano, a piedi..

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Il Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano costituisce il primo museo di architettura antica ed espone ricomposizioni di partiture della decorazione architettonica e scultorea dei Fori ottenute con frammenti originali, calchi e integrazioni modulari in pietra. Il percorso espositivo inizia nella “Grande aula” con l’introduzione all’area dei Fori imperiali, al livello superiore ci sono le sezioni del museo dedicate al Foro di Cesare e al tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto.

Piazza Madonna dei Monti

Parte dell’esperienza del Rione Monti è star seduti sui gradini della fotnana in Piazza della Madonna dei Monti, tra Via dei Serpenti e Via degli Zingari. La piazza prende il nome dalla chiesa di Santa Maria dei Monti adiacente alla piazza. La piazza è dominata da una bella fontana ottagonale di Giacomo della Porta ed eseguita da Battista Rusconi. Su quei gradini della fontana romani e turisti si siedono per gustare un gelato, un aperitivo o uno spuntino preso dai bar circostanti.

Vintage Shopping

Monti è la mecca dello shopping vintage. Le strade di questo affascinante quartiere sono piene di negozietti che vendono abiti vintage e di seconda mano. Da Pifebo dove è possibile acquistare pezzi vintage (scarpe incluse) e pagare a chilo, a King Size con i suoi abiti anni ’70, a Moll Flanders con scarpe e accessori per uomo e donna a prezzi imbattibili.

Santa Maria Maggiore

Piazza di Santa Maria Maggiore

Quando sei a Monti, non perderti la meravigliosa Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle chiese più grandi di Roma e una delle quattro Basiliche Patriarcali della capitale e la sola che abbia conservato le strutture paleocristiane. Un capolavoro assoluto dell’arte e dell’architettura che con la bellezza dei suoi mosaici, affreschi e sculture vi lascerà a bocca aperta!

San Pietro in Vincoli

Piazza di San Pietro in Vincoli

La Basilica di San Pietro in Vincoli fu costruita nel V secolo per ospitare le catene con cui fu imprigionato San Pietro a Gerusalemme. Resa famosa per ospitare lo splendido Mosè di Michelangelo. Questa scultura fu scolpita nel 1513 concepita come tomba di Papa Giulio II.