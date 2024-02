Ai Musei Capitolini arriva l’imponente Colosso di Costantino

L’imponente statua, in dimensioni reali, nel giardino di Villa Caffarelli.

La ricostruzione della statua colossale di Costantino è in mostra nel giardino di Villa Caffarelli, parte dei Musei Capitolini di Roma, a partire dal 6 febbraio 2024.

Tra le opere più importanti dell’antichità, con i suoi 13 metri circa di altezza, il Colosso di Costantino è uno degli esempi più significativi della scultura romana tardo-antica. Dell’intera statua, riscoperta nel XV secolo, oggi rimangono solo pochi frammenti: testa, braccio destro, polso, mano destra, ginocchio destro, stinco destro, piede destro, piede sinistro.

La straordinaria ricostruzione del Colosso in scala 1:1 è stata realizzata in collaborazione con Fondazione Prada che ha presentato per la prima volta l’opera a Milano nel 2022.

A Roma stiamo cercando di recuperare le dimensioni dell’antichità e la nostra conoscenza e percezione dei capolavori del passato, di cui conserviamo tracce e frammenti. […] Voglio davvero ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa creazione e questa ricostruzione che contribuisce a farci comprendere meglio il passato e quindi a capire meglio chi siamo” ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri.

Il progetto di ricostruzione della statua colossale di Costantino è partito da un importante lavoro di analisi archeologica, storica e funzionale dei frammenti.

Lo studio dei frammenti ha permesso di ipotizzare che il Colosso fosse seduto e che fosse realizzato come acrolito, ovvero con le parti nude in marmo bianco e il panneggio in metallo o in stucco dorato.

Ogni frammento è stato modellato in 3D e posizionato sul corpo digitale della statua creata utilizzando come esempio iconografico altre statue di culto di età imperiale in pose simili.

Il risultato finale permette di ammirare il Colosso nel suo complesso, in cui si distinguono visivamente le “ricuciture” tra le parti rimaterializzate e le copie dei frammenti originali presenti nel cortile di Palazzo dei Conservatori.

fino al 31 dicembre 2025

Dove

Musei Capitolini, Villa Caffarelli

Piazzale Caffarelli, 2

Orari

Tutti i giorni, 9 – 19

Biglietti

Ingresso gratuito

museicapitolini.org