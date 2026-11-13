10 Cose da Fare Gratis a Roma

Cosa Vedere a Roma Gratis: 17 Idee a Costo Zero

Le attrazioni da visitare gratuitamente a Roma

A Roma si entra gratis in più posti di quanti se ne possano vedere in un weekend, e non si tratta solo di chiese. Ci sono i Caravaggio di San Luigi dei Francesi, il concerto della domenica mattina al Quirinale, i musei statali la prima domenica del mese e i Musei Vaticani l’ultima.

Qui sotto 17 cose da vedere e da fare a Roma senza pagare, aggiornate ai cambiamenti del 2026.

I Caravaggio nelle chiese di Roma

Caravaggio, uno dei più importanti pittori della storia dell’arte italiana, visse e lavorò a Roma tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Divenne noto per il suo eccezionale uso della luce e per il suo inquietante realismo e si guadagnò anche una certa reputazione per la sua tumultuosa vita privata. Così tumultuosa in effetti, che si dice sia fuggito da Roma dopo aver ucciso un uomo durante una rissa!

Oggi si possono ammirare molti dei suoi capolavori nelle chiese, con ingresso gratuito, in tutta Roma.

Una delle chiese da non perdere senza dubbio è la chiesa di San Luigi dei Francesi nei pressi di Piazza Navona con i famosi affreschi di S. Matteo: La Chiamata di S. Matteo, Il Martirio di S. Matteo e S. Matteo e l’Angelo. Non lontano da questa chiesa, si trova la chiesa di Sant’Agostino, dove si trova la sua Madonna del Loreto. A Piazza del Popolo, all’interno della Basilica di Santa Maria del Popolo, si possono ammirare La Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo.

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Il buco della serratura dei Cavalieri di Malta

Sul colle Aventino si trova il buco della serratura più famoso al mondo, nel portone d’ingresso della sede storica del Gran Priorato di Roma dei Cavalieri di Malta. Si tratta di uno dei luoghi più incantevoli della città, e può essere visitato in qualsiasi momento della giornata, gratuitamente. Il buco della serratura è perfettamente allineato alle siepi tagliate che portano l’occhio sulla Cupola di San Pietro perfettamente incorniciata.

Una volta lì, a pochi passi c’è il Giardino degli Aranci, altra terrazza su Roma a ingresso libero, e la basilica di Santa Sabina.

La Fontana di Trevi

La fontana più famosa del mondo riceve oltre dieci milioni di visitatori l’anno e si guarda ancora gratuitamente da piazza di Trevi, a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’insieme di figure mitologiche e cavalli che occupa l’intero fianco di Palazzo Poli si apprezza meglio la mattina presto, prima che la piazza si riempia.

Dal 2 febbraio 2026 è cambiata una cosa: l’accesso ravvicinato al catino costa 2 euro per turisti e non residenti, tutti i giorni dalle 9 alle 22. Residenti, bambini fino a 5 anni e persone con disabilità continuano a entrare gratuitamente. Il lancio della monetina, quindi, non è più del tutto gratis.

La Domenica al museo, la prima domenica del mese

Con l’iniziativa “Domenica al museo” del Ministero della Cultura, ogni prima domenica del mese e per tutto l’anno si entra gratuitamente nei musei statali, nelle gallerie, nei siti archeologici, nei parchi monumentali e nei giardini, a Roma come nel resto d’Italia.

Tra i siti visitabili citiamo il Foro Romano, il Colosseo, la Galleria Borghese (su prenotazione), il Pantheon, il Mausoleo di Augusto, le Terme di Caracalla, i Musei Capitolini e molti altri. In quelle domeniche i siti più noti si riempiono, quindi conviene arrivare la mattina presto e controllare in anticipo quali richiedono la prenotazione online e quali funzionano a ingresso libero fino a esaurimento posti. L’elenco aggiornato è sul sito del Ministero della Cultura.

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I Musei Vaticani, l’ultima domenica del mese

I Musei Vaticani sono uno scrigno di capolavori ed opere dal valore storico-artistico inestimabile: si tratta senza dubbio di uno dei musei più importanti del mondo. Ogni ultima domenica del mese i Musei Vaticani sono ad ingresso gratuito, anche se è necessario fare la coda all’ingresso: durante questa apertura speciale infatti non è possibile prenotare online. L’orario di apertura nelle giornate ad ingresso gratuito ai Musei Vaticani è dalle 9.00 alle 14.00, con l’ultimo ingresso alle ore 12.30.

È anche l’unico modo per vedere la Cappella Sistina senza biglietto, perché la Cappella si trova dentro il complesso dei Musei e non ha un ingresso separato. Visita il sito ufficiale dei Musei Vaticani per maggiori informazioni.

I musei civici sempre gratuiti

Non serve aspettare la prima domenica del mese: alcuni musei civici sono a ingresso libero tutto l’anno, come il Museo delle Mura dentro Porta San Sebastiano, il Museo della Repubblica Romana al Gianicolo e, all’EUR, La Vaccheria, un’ex vaccheria trasformata in spazio espositivo che ospita mostre di arte contemporanea gratuite.

Da febbraio 2026 i residenti di Roma e della città metropolitana entrano gratuitamente tutto l’anno nei musei civici, Musei Capitolini e Ara Pacis compresi. In compenso alcuni siti prima gratuiti per tutti, come Villa di Massenzio e il Museo Carlo Bilotti, ora fanno pagare i non residenti.

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Il concerto della domenica nella Cappella Paolina

Il Palazzo del Quirinale ospita un concerto gratuito di musica classica nella sua cappella Paolina ogni domenica alle ore 12. La prenotazione è obbligatoria e si effettua online o telefonando al call center. L’unico costo è il diritto di prenotazione, pari a 2,50 euro. Per maggiori informazioni visita il sito del Quirinale.

Il Colosso di Costantino a Villa Caffarelli

La ricostruzione del Colosso di Costantino è esposta gratuitamente nei giardini di Villa Caffarelli, parte dei Musei Capitolini di Roma. Con i suoi 13 metri di altezza, questa statua è uno dei più importanti esempi di scultura romana tardo-antica. Dell’originale, riscoperto nel XV secolo, restano solo pochi frammenti: testa, braccio destro, polso, mano destra, ginocchio destro, stinco destro, piede destro e piede sinistro. Dipinta per riprodurre l’aspetto autentico, la statua offre uno straordinario sguardo sulla grandezza dell’antica Roma.

Le 900 chiese di Roma

Roma è senza dubbio la città con più chiese al mondo: parliamo di ben 900 luoghi di culto! Visitarle tutte richiederebbe una vita intera, ma potete creare il vostro record personale visitandone quante più possibili. Molte di queste chiese contengono opere d’arte di valore incredibile, realizzate dai grandi maestri del passato: basti pensare al Cristo della Minerva di Michelangelo all’interno di Santa Maria sopra Minerva o della Cappella Chigi realizzata da Raffaello a Santa Maria del Popolo. A Roma l’entrata nelle chiese è sempre gratuita, anche nelle quattro Basiliche principali, ossia San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura: pronti a stabilire il vostro record?

La Basilica di San Pietro

Visitare la chiesa più grande della cristianità è un must per chiunque arrivi a Roma. L’ingresso alla basilica è gratuito, ma le code per entrare in S. Pietro a volte sono molto lunghe, quindi assicuratevi di arrivare presto. La Basilica è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 19. Assicuratevi anche di essere vestiti in modo appropriato, con spalle e ginocchia coperte; altrimenti verrete lasciati fuori, non importa quanta coda abbiate fatto.

Anche se la visita della basilica è gratuita, la cupola e il museo del tesoro sono invece a pagamento.

Il Papa all’udienza e all’Angelus

Vedere il Papa di persona non costa niente. Ogni mercoledì alle 10 Papa Leone XIV tiene l’Udienza generale in piazza San Pietro o, nei mesi freddi, nell’Aula Paolo VI. Di solito si apre con un giro fra la folla in papamobile, poi una breve catechesi e la benedizione. I biglietti sono gratuiti ma vanno richiesti in anticipo alla Prefettura della Casa Pontificia.

Se preferisci evitare la pratica, vai di domenica: a mezzogiorno il Papa recita l’Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico, senza bisogno di alcun biglietto. Basta passare i controlli e mettersi in piazza. A luglio le udienze si fermano.

I tour a piedi gratuiti della città

Senza una brava guida, a volte possiamo perdere un sacco di storie che si nascondono dietro i luoghi che visitiamo, ma pagare per un tour non è sempre possibile, soprattutto se si viaggia con un budget limitato. Per fortuna ci sono alcuni tour operator, come Rome Free Walking Tour, Guru Walk e Free Tour Rome che offrono tour a piedi gratuiti della città. Alcune aziende chiedono solo un’offerta alla vostra guida mentre altre chiedono di effettuare una prenotazione on-line.

La street art nei quartieri di Roma

La street art è ormai diventata un fenomeno diffusissimo in tutto il mondo, e Roma non è da meno. Camminando in quasi tutti i quartieri della città è infatti possibile ammirare una serie di murales e graffiti lasciati da tutta una serie di artisti, alcuni anche di fama internazionale. Garbatella, San Basilio, Quadraro, San Lorenzo: un vero e proprio museo a cielo aperto, che ti porterà a conoscere le varie realtà urbanistiche e le differenti identità che differenziano le molteplici zone della capitale.

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Il panorama dal Gianicolo

Il Gianicolo è la passeggiata panoramica che i romani fanno da sempre e resta uno dei punti da cui la città si capisce meglio. Due grandi viali alberati costeggiano Villa Aurelia e confluiscono in piazzale Garibaldi, da cui la strada scende verso la chiesa di Sant’Onofrio.

Lungo il percorso si incontrano gli 84 busti dei garibaldini, il monumento equestre a Garibaldi, quello ad Anita e il faro donato dagli italiani d’Argentina. A mezzogiorno, tradizione in piedi dal 1904, dal Belvedere parte il colpo di cannone a salve con cui Roma regola gli orologi.

La Terrazza del Pincio al tramonto

La Terrazza del Pincio si affaccia su piazza del Popolo dalla fine di via del Corso ed è aperta tutti i giorni, a tutte le ore, senza biglietto. Da lassù si vedono la piazza dall’alto, la cupola di San Pietro e buona parte dei tetti del centro. Il momento giusto è il tramonto, quando la luce arriva di taglio sulla piazza.

Il Lungotevere a piedi o in bici

La pista ciclopedonale sul Tevere parte dalla Basilica di San Paolo fuori le Mura e arriva fino allo Stadio Olimpico, per quasi 10 chilometri lungo le banchine. Attraversa alcune delle zone più battute della città restando sotto il livello stradale, quindi senza traffico e senza incroci: è la via più tranquilla per spostarsi da sud a nord a piedi o in bicicletta.

Il Parco degli Acquedotti e l’Appia Antica

Appena fuori dal centro, il Parco degli Acquedotti è uno di quei posti che sembrano campagna pur essendo dentro Roma: prati, pini e gli archi degli acquedotti romani che lo attraversano per intero. L’ingresso è libero e il parco è aperto dall’alba al tramonto, che è anche l’ora in cui la luce sugli archi rende di più.

Da lì, pochi minuti di bicicletta portano sull’Appia Antica, dove si cammina sul basalto originale fra tombe, monumenti funerari e basiliche. La domenica il tratto principale è chiuso alle auto, ed è il giorno migliore per percorrerla.

FAQ su cosa vedere a Roma gratis

Quando si entra gratis alla Cappella Sistina?

L’ultima domenica del mese, quando i Musei Vaticani aprono a ingresso libero dalle 9 alle 14, con ultimo accesso alle 12.30. In quei giorni non si può prenotare online e la fila all’ingresso è lunga, quindi conviene arrivare presto. Negli altri giorni la Cappella Sistina si visita solo con il biglietto dei Musei Vaticani, perché si trova dentro il complesso e non ha un ingresso separato.

Quando sono i musei gratis a Roma?

La prima domenica del mese i musei statali, i parchi archeologici e i siti del Ministero della Cultura entrano gratuitamente: a Roma significa Colosseo, Foro Romano, Pantheon, Terme di Caracalla e Galleria Borghese, che però resta su prenotazione. L’ultima domenica del mese tocca ai Musei Vaticani. Dal febbraio 2026 i residenti di Roma e della città metropolitana entrano gratis tutto l’anno nei musei civici.

Quali palazzi posso visitare gratuitamente a Roma?

Il Palazzo del Quirinale ospita ogni domenica alle 12 un concerto di musica classica nella Cappella Paolina: l’ingresso è gratuito e si paga solo il diritto di prenotazione di 2,50 euro. Villa Caffarelli espone gratuitamente il Colosso di Costantino nei suoi giardini, e poco distante dalla Fontana di Trevi la galleria dell’Accademia di San Luca si visita senza biglietto.

Cosa vedere a Roma in 2 giorni gratis?

Il primo giorno il centro: i Caravaggio a San Luigi dei Francesi e Santa Maria del Popolo, il Pantheon, la Fontana di Trevi vista dalla piazza e la Terrazza del Pincio al tramonto. Il secondo giorno la parte alta e il fiume: la Basilica di San Pietro, il buco della serratura dell’Aventino, il Giardino degli Aranci e il Gianicolo, con rientro a piedi lungo il Tevere. Due giorni pieni senza pagare un biglietto.

Si possono visitare le chiese di Roma gratis?

Sì, l’ingresso alle chiese di Roma è libero, e sono oltre 900. È il motivo per cui a Roma si vedono gratuitamente opere che altrove starebbero in un museo a pagamento: i tre Caravaggio di San Luigi dei Francesi, il Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli, i mosaici di Cavallini a Santa Maria in Trastevere. Vale la regola di abbigliamento: ginocchia e spalle coperte.

Quali sono gli eventi gratuiti a Roma oggi?

Gli appuntamenti fissi sono il concerto della domenica mattina al Quirinale, l’Udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro e l’Angelus della domenica a mezzogiorno. A questi si aggiungono le mostre a ingresso libero negli spazi civici come La Vaccheria. Per gli appuntamenti giorno per giorno c’è la nostra agenda degli eventi a Roma.