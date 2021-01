Come richiedere l’Esta per viaggiare negli Stati Uniti

Tutto quello che devi sapere sull’Esta Usa

Per viaggiare negli USA c’è bisogno di compilare online l’ESTA, il Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio o Electronic System for Travel Authorization. Si tratta di un sistema automatico utilizzato per determinare l’idoneità dei viaggiatori a recarsi negli USA ai sensi del Visa Waiver Program (VWP). Il processo di autorizzazione ESTA USA consiste in una procedura di screening che analizza le informazioni del viaggiatore e determina la sua ammissibilità a recarsi negli Stati Uniti.

La richiesta dell’ ESTA per un viaggio in America va effettuata online all’indirizzo https://esta.cbp.dhs.gov/esta, almeno 72 ore prima dell’inizio del viaggio.

Il permesso ESTA non è un visto, in quanto non soddisfa i requisiti legali tipici di un regolare visto USA. I viaggiatori in possesso di un regolare visto USA non sono tenuti a richiedere il permesso ESTA, e sono comunque autorizzati a recarsi negli Stati Uniti solo per gli scopi per i quali il visto stesso è stato emesso.

L’autorizzazione di viaggio ESTA ha una validità di 2 anni, oppure fino al momento della scadenza del passaporto ad essa associato, se precedente al periodo di scadenza ordinaria. In questo periodo è permesso entrare negli Stati Uniti senza dover inoltrate ulteriori richieste di approvazione ESTA. Chi entra negli Stati Uniti ai sensi di un’autorizzazione ESTA può rimanere negli Stati Uniti per un periodo non superiore a 90 giorni (relativamente a ciascun viaggio).

Cosa si ha bisogno per richiedere Esta

Il richiedente Esta dovrà fornire le seguenti informazioni:

Passaporto valido emesso da un Paese aderente al Visa Waiver Program.

Un indirizzo e-mail valido

Un indirizzo di soggiorno negli Stati Uniti e numero di telefono

Punto di contatto di emergenza del viaggiatore ed e-mail

Effettuare un pagamento di $ 14,00 USD tramite MasterCard, VISA, American Express, Discover (solo JCB o Diners Club) e PayPal. Infatti a partire dall’8 settembre 2010, la domanda di autorizzazione ESTA richiede il pagamento di una tassa di registrazione,

Nella maggior parte dei casi, il Sistema Elettronico di Autorizzazione al Viaggio fornisce una risposta immediatamente dopo aver inoltrato la richiesta. Nei casi in cui fosse necessario un periodo di tempo più lungo la risposta viene generalmente fornita nell’arco di 72 ore.

Differenza tra Esta e regolare visto

L’autorizzazione al viaggio ESTA non è un visto. Non soddisfa i requisiti legali o normativi che sostituiscono un visto rilasciato dagli Stati Uniti, se tale visto è richiesto ai sensi delle leggi in vigore negli USA. Coloro che sono in possesso di un visto valido possono recarsi negli Stati Uniti con il visto per tutta la durata della sua validità e per la finalità per cui è stato emesso. Non dovranno richiedere alcuna autorizzazione di viaggio.