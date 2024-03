Il Museum Of Dreamers a Roma: ultime settimane per visitare l’esperienza onirica

Alla scoperta del mondo dei sogni con tutta la famiglia

Se state cercando un’esperienza coinvolgente da condividere con i più giovani, allora il Museum of Dreamers è la scelta giusta per trascorrere un pomeriggio immersi in un mondo di fantasia e creatività, in uno contesto spazioso e tranquillo, nell’elegante quartiere di Prati.

Grazie al notevole successo sinora ottenuto, che ha visto la mostra conquistare il primo posto nella Top 10 di Ticketone.it, il Museum of Dreamers ha deciso di estendere il periodo di apertura fino a sabato 18 maggio 2024, offrendo così ai visitatori la possibilità di immergersi ancora più a lungo nel regno dei sogni e della fantasia.

© Antinori © Antinori

Questa nuova esperienza interattiva, ideata dalle fondatrici di Postology, le designer Elena e Giulia Sella, è pensata appositamente per un pubblico giovane e digitalmente attivo. Le installazioni presenti al Museum of Dreamers sono concepite per catturare l’immaginazione, i colori e le luci, offrendo agli ospiti l’opportunità di trasformare queste suggestioni in immagini divertenti da condividere sui propri profili social.

© Antinori

L’immaginario del sogno diventa realtà

Situato nel contesto di PratiBus, la mostra presenta ventuno installazioni interattive che offrono un’esperienza dedicata al mondo onirico, stimolando l’immaginazione e la curiosità dei bambini in modo giocoso e, a tratti, surreale. Tra le installazioni più sorprendenti e divertenti per i più piccoli si trovano l’iconica piscina di palline “Enjoy Today”, il magico mondo di ghiaccio di “Enchanted”, l’incredibile appartamento al contrario “Change Perspective“, e molte altre.

© Antinori

Ogni set è concepito come un ambiente ideale per liberare la mente, cullati da melodie che invitano a perseguire le proprie aspirazioni e rafforzare la fiducia in se stessi. In questo contesto, ogni nota e ogni installazione vogliono presentarsi come una scenografia che intreccia sogni e determinazione, alimentando il desiderio di autenticità e affermazione personale.

Al termine del percorso, troverete il dream bar dove potrete gustare tè, mocktails, cupcakes e infine visitare il negozio della mostra dedicato al mondo dei sogni dove potrete trovare divertenti gadget, come peluche a forma di unicorni e animali fantastici e altro ancora.

INSPIRATION

Visitare Roma con la Famiglia

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Viale Angelico, 52

Orari di apertura:

Lunedì – giovedì dalle 11:00 alle 20:00

Venerdì dalle 10 alle 21:00

Sabato – domenica dalle 10 alle 21:30

Biglietti:

Biglietto standard da €18,50 – Ridotto da €13,50

museumofdreamers.com