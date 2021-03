Pasqua 2021: dove comprare la Colomba Artigianale a Roma

I migliori indirizzi, tra forni e pasticcerie, per acquistare (anche con consegna a domicilio) il dolce tipico pasquale

La primavera è iniziata e di Pasqua si sente già il profumo. Tra pastiere, torte al formaggio e sopratutto a Roma, tra corallina e vignarola, la Colomba si sta sempre più facendo avanti nelle vetrine delle realtà gastronomiche italiane. Questo lievitato delle feste è ormai una sfida per pasticceri, fornai ma anche chef e pizzaioli che con passione e dedizione si cimentano nel tentativo di ottenere il perfetto alveolo e aroma. A Roma molte Colombe meritano un assaggio, classiche e innovative che siano.

Roscioli

Via dei Chiavari, 34

Tel. 06.6864045 o WhatsApp 351.6439958

Roscioli è una certezza in campo di lievitati. Le sue Colombe sono un prodotto artigianale da panettiere con lievitazione naturale, ruvide come i lievitati da forno, e dai profumi e cotture che rimandano il pane. Pierluigi Roscioli in questi anni ha dato vita a un prodotto identitario, rustico al naso, dalla buona digeribilità, ma anche aromatico e naturale in bocca, sia nella versione Tradizionale che Pere e Cioccolato. La produzione quotidiana legata a quella del forno e questo permette di avere un prodotto sempre fresco, proprio come il pane. La cottura avviene in un forno da pane costruito appositamente per l’Antico Forno Roscioli per i grandi lievitati fino a 2 kg, un pezzo unico del laboratorio aperto 2 anni e mezzo fa a Roma in Via Augusto Armellini, che si occupa anche della produzione e distribuzione per le insegne romane che scelgono la qualità. E’ possibile ordinarle e passare direttamente al Forno o in via delivery tramite Cosaporto o Magiordomus.

Roscioli Caffè

Piazza Benedetto Cairoli, 16

Tel 06.6864045 o WhatsApp 344.0236625

Per chi cerca un classico lievitato ma proposto in un modo diverso, da Roscioli Caffè, la caffetteria a marchio Roscioli, a due passi dal Forno, è possibile trovare anche la Colomba al Mandarino del capo pasticcere Rodrigo Bernoni. E’ possibile ordinarle e passare direttamente al Caffè o in via delivery tramite Cosaporto o Magiordomus.

Spiga d’Oro Bakery

Via Umberto Lilloni, 62

Tel. 06.5211078

Da Spiga d’Oro Bakery ad Acilia la colomba del mastro Alessandro Mangione è frutto di 25 anni di continua ricerca. Tutto ruota attorno ad il lievito naturale a cui si aggiunge tuorlo d’uovo, burro di alta qualità, zucchero, farina e ovviamente bacche di vaniglia. Oltre la versione classica, molteplici sono le varianti proposte tra cui spicca quella con Rum, uvetta e cioccolato fondente e la più primaverile con mandarino e uvetta. Ci sono poi la variante ai tre cioccolati, al pistacchio, all’amarena e cioccolato o al Rocher.

Giuffrè

Viale Trastevere, 255 – 00153 Roma

Tel. 06.5899616 o info@gelateriagiuffre.it

Attivo tutti i giorni servizio di asporto e delivery fino alle ore 20

Giuffrè è presente anche sulla piattaforma di “quality delivery” Cosaporto

Forno e gelateria di Giuffrè , nel quartiere romano di Trastevere, si colora a Pasqua tra una interessante selezione di Colombe, dolci a tema e altri prodotti salati del periodo. Per il secondo anno Alessandro Giuffrè , proprietario e pasticcere del locale, si è dedicato alla Colomba, riproducendo in laboratorio un impasto morbido e ben alveolato, altamente digeribile, con zuccheri naturali e farine esclusivamente italiane che mette d’accordo tutti i gusti. Come per il Panettone, la Colomba è frutto di un lavoro totalmente artigianale con una lenta lievitazione di almeno 36 ore, lievito madre e l’utilizzo delle migliori materie prime, dalle uova freschissime al burro di pura panna, dai canditi Agrimontana alla vaniglia del Madagascar. La scelta ricade tra la Classica decorata con canditi e arancio; quella più Orientale con un impasto al tè in infusione al bergamotto, kumquat semicandito e cioccolato bianco; infine, quella con Cioccolato e amarene.

Cresci

Via Alcide de Gasperi, 11/17

Tel 06.51842694 – info@cresciroma.it

Da Cresci, forno e ristorante, Danilo Frisone suo chef e proprietario sforna la Colomba, proposta esclusivamente nella versione classica da 1kg con una ghiaccia di mandorle sul guscio. La ricetta richiede circa due giorni di lavoro ed è a base di farine marchigiane, lievito madre San Francisco, burro francese Corman, uova di categoria A dall’azienda agricola PeppOvo in provincia di Frosinone, mandorle di Avola, canditi e pasta di arancia fatti in casa. Per ordinare è possibile chiamare al numero 06 518 426 94 oppure recarsi direttamente al locale.

Con.tro

Via dell’Acquedotto del Peschiera, 156

Tel. 06.20976987

Per la sua prima Pasqua da Con.tro Bistrot, Andrea Fiori, maestro pasticcere e lievitista, si è abilmente destreggiato tra l’arte della pasta madre e quella delle lunghe lievitazioni sfornando tre versioni artigianali di Colomba, tutte in formato da 1 kg: Classica all’arancio con la superficie mandorlata, al Triplo cioccolato distribuito tra impasto, gocce e glassa e infine Albicocche e noci pecan glassate al cioccolato bianco. Come per tutti i suoi lievitati, anche nel caso della Colomba il maestro ha utilizzato un lievito madre, tramandato da circa 70 anni e di cui si prende cura fin dai suoi esordi in pasticceria; un agente “vivo” lievitante fondamentale per attivare il processo di lievitazione che in questo caso si protrae per circa 30 ore. A garantire l’assoluta qualità della Colomba, la scelta dei migliori produttori come Molino Dalla Giovanna per le farine, burro francese Elle & Vire all’83% e poi, aromi esclusivamente naturali, uova di categoria A, vaniglia Bourbon del Madagascar, ed infine i cubetti di scorza d’arancia candita origine sud Italia di Agrimontana.

Di Stefano

www.pasticceriadistefano.com

L’azienda Di Stefano racconta la Sicilia anche attraverso la Colomba in differenti tipologie. Tra le ultime arrivate, la Colomba Mandarino Tardivo di Ciaculli & Fondente rievoca le passeggiate tra gli agrumeti della Conca d’Oro del Parco Agricolo di Palermo dove questo Presidio Slow Food viene ancora oggi coltivato, tutelato e valorizzato seguendo le regole previste dal Disciplinare di produzione. Un’ulteriore novità per Di Stefano è la linea di Colombe Gluten Free ai gusti Cioccolato Siciliano in gocce e Mandorlata Siciliana che si aggiungono alle già note proposte classiche, alla frutta e golose. Le colombe e le altre proposte dell’azienda sono acquistabili online sul loro sito o in molteplici negozi e botteghe diffuse per la Capitale.

Bonci

Via Trionfale, 36

Tel. 06.39734457

Gabriele Bonci nel suo panificio ha elaborato la Colomba sia in veste tradizionale con lievito naturale, miele, vaniglia e arancia candita, sia al cioccolato. Si può acquistare sia sullo Shop di Bonci per una consegna in tutta Italia e anche all’estero, oppure direttamente da Pizzarium e al Panificio Bonci. Interessante è il packaging: quattro artisti e graphic designer hanno firmato le scatole: Lucamaleonte, Davide Sarti, Genevieve Coco e Irene Mattacchioni per una vera proposta d’autore.

Lievito Pizza Pane

Viale Europa, 339

Tel. 06.69363592

All’Eur da Lievito Pizza Pane il giovane Francesco Arnesano propone tre versioni di colomba artigianale: la classica con canditi home made e vaniglia del Madagascar; la Tre cioccolati con Cioccolato fondente del Venezuela, Madagascar e Mozambico; la Special con fragole, bergamotto e cioccolato bianco Ivoire 32%. La struttura è soffice e digeribile grazie alla lunga lievitazione e all’utilizzo di lievito madre vivo e materie prime selezionate. Sono disponibili esclusivamente in formato da 1kg perché è soltanto in questo modo che riesce a svilupparsi il massimo dei profumi e della sofficità. Le colombe sono acquistabili in loco e online.

Gruè

Viale Regina Margherita, 95

Tel. 06.8412220

Felice Venanzi e Marta Boccanera i pluripremiati proprietari e pasticceri di Gruè hanno firmato anche quest’anno i loro grandi lievitati per la Pasqua. Lievito madre, 72 ore di lievitazione, tuorli categoria A da allevamento a terra, burro di latteria dalla Normandia ottenuto per centrifugazione e vaniglia Bora Bora dalla Polinesia sono alla base della loro proposta alveolata. A chiudere in bellezza l’opera è il contemporaneo confezionamento, fatto a mano: prima di sigillare la confezione, stampo e colomba sono nebulizzati con un mix di alcool a 95 gradi e un aroma di vaniglia, per evitare possibili alterazioni del prodotto. La Colomba di Gruè è disponibile in tre tipologie: c’è la colomba classica, con miele di acacia, zest di arancia e pasta di arancia emulsionata con burro e altra vaniglia, quella al cioccolato, la “Cioccolosa”, con cioccolato fondente monorigine Venezuela 56%, gocce cioccolato al latte e fondente al 60% Costa d’Avorio; infine quella al pistacchio, la “Pistacchiosa”, con pistacchio certificato Bronte Igp, ganache di pistacchio direttamente nell’impasto, cremino di pasta pistacchio, cioccolato bianco, fragoline di bosco semi-candite e arance candite. Per ordinare è possibile chiamare al numero 06 8412220 oppure scrivere all’indirizzo mail marta.boccanera@libero.it con oggetto “ORDINI DI PASQUA” indicando numero di cellulare e preferenza per il giorno di consegna ed eventuali fasce orarie. Il costo di consegna all’interno del GRA è di 10,00 euro (la ZTL ha una ulteriore maggiorazione) mentre fuori il GRA varia in base alla distanza.

Casa Manfredi

Viale Aventino, 91/93

Tel. 06.97605892

La colomba di Casa Manfredi è realizzata a quattro mani, dalla pasticciera Giorgia Proia in collaborazione con il pastry-chef Andrea Tortora. Due sono le versioni: partendo da un impasto base con lievito madre, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia Agrimonata da api italiane, burro francese di latterie, uova fresche, per la Colomba classica si aggiungono arancia candita e mandorla di Noto per la glassatura, mentre per la colomba al cioccolato c’è cioccolato fondente 72% Domori, pezzi di cioccolato e di albicocca Pellecchiella del Vesuvio. Il packaging è in cartone riciclabile. C’è anche una variante in vasocottura della colomba tradizionale, che prevede gli stessi ingredienti, ma nella versione da 250 grammi da consentire una conservazione del prodotto più a lungo termine. Le colombe sono disponibili presso il locale, dove si possono anche prenotare e sullo shop online del sito (http://www.casamanfredi.it/shop-online/) con delivery in tutta Italia.

Nero Vaniglia

Circonvallazione Ostiense, 201

Tel. 06 5780306.

Da Nero Vaniglia di Giorgia Grillo tre sono le proposte di colombe, tutte nel formato di un chilo: tradizionale con canditi di arancio; cioccolato e mirtilli; aromatica con pesca e timo limone. Tra gli ingredienti figurano la pasta madre viva cresciuta in acqua, burro di latteria, zucchero, farina di forza, tuorlo d’uovo, miele, vaniglia e arancia grattata.

Bompiani

Largo Bompiani, 8

Tel. 06.5124103

Solo in versione classica è la Colomba di Walter Musco, il pasticcere di Bompiani. Nel formato di un chilo il prodotto è ottenuto a partire da lievito madre, arancia e limone candito, granella di mandorla, mandorle, farina di mandorla e di nocciola. Si può acquistare sia in negozio che sullo shop online.

Le Levain

Via Luigi Santini, 22-23

Tel. 06 64562880

A Trastevere, da Le Levain, Giuseppe Solfrizzi propone una colomba tradizionale con lievito naturale, arance candite e vaniglia, ricoperta da una glassa croccante di mandorle amare e granella di zucchero. E’ disponibile nel formato di un chilo. E’ possibile acquistarla sul loro shop online e riceverla direttamente a casa.

Pane e Tempesta

Via Giovanni de Calvi 23/25

Tel 06.87725015

Da Pane e Tempesta in duplice formato da 750 grammi o un chilo si sfornano tre tipologie di colombe, tutte realizzate con farina macinata a pietra, canditi di Agrimontana, burro francese e vaniglia bourbon con una lievitazione di 32 ore. C’è la classica della tradizione, quella con il cioccolato belga 70% e infine la Orso, con frutti di bosco, mele semicandite e nocciole su impasto integrale.

Forno Monteforte

Via del Pellegrino, 129

Tel. 06.25399550

Nel bellissimo e recentemente aperto Forno Monteforte, a due passi da Campo dei Fiori si sfornano tre tipologie di Colombe: classica, con cioccolato o con pistacchio di Bronte. Le colombe si possono acquistare direttamente al forno oppure si possono ordinare con la consegna a domicilio pagando un piccolo extra.

Hiromi Cake

Via Fabio Massimo, 31

Tel. 06.97998566

Da Hiromi Cake, la prima pasticceria giapponese a Roma, nel quartiere Prati, arriva la Colomba al Tè Matcha, un impasto soffice al matcha, arricchito da cioccolato yuzu Valhrona e pasta di yuzu e albicocche candite. La ghiaccia è tradizionale con aggiunta di matcha e mandorle. E a fargli compagnia c’è un’altra proposta la Colomba Shizuku : impasto al cacao e pasta nocciola, arricchito da cremino alla nocciola e zenzero candito. Il tutto completato da ghiaccia al cacao e nocciole. Le colombe sono disponibili sia asporto sia in delivery in tutte le zone di Roma all’interno del GRA oppure si possono ordinare dal sito.

Costrini Italian Flavor

Via Val Maggia, 40/42

Tel. 06.89761092

A nord di Roma, Costrini Italian Flavor offre varie tipologie di colombe a lievitazione naturale e tripla: c’è la classica a cui seguono quella al cioccolato, la total black, quella al pistacchio o ancora con pere e cioccolato, sette cereali ed amarena ed infine solo uvetta.

Dolcemascolo

Via Madonna della Neve, 77 – Frosinone

Tel. 0775 270660

A Frosinone la colomba di Dolcemascolo è in 4 tipologie da 1 kg: classica; frutti di bosco con frutti dei boschi arpinati; cioccolato con gocce di cioccolato fondente puro; cioccolato e pere con cacao e pere locali. Lievito madre, burro, farina, tuorlo d’uovo e arance bio, glassa di zucchero di canna bianco, mandorle e nocciole sono gli ingredienti base della ricetta. Ogni colomba viene confezionata a mano e sigillata in un sacchetto per preservare elasticità e fragranza per diverso tempo ed evitare sbalzi termici, e a sua volta riposto in una delle nuove scatole di colore arancione insieme alle istruzioni per l’uso e quelle per la conservazione che può spingersi solo fino a 30 giorni.

Sintesi

Viale dei Castani, 17 – Ariccia

Tel. 06 4555 7597

La Pasqua 2021 firmata Sintesi, giovane ristorante di Ariccia, si concretizza anche attraverso la colomba proposta in due versioni entrambe da 750 gr: una classica con uva passa e arancia candita ed una special con topinambur candito, cioccolato 55% Equatoriale Valrhona e vaniglia Madagascar. Gli ingredienti base per entrambe le versioni sono quelli delle aziende appartenenti alla filiera dei fornitori del ristorante: farina Omega Molino Paolo Mariani, uova bio Fattoria Cupidi, burro Elle&Vire. Per la glassa viene utilizzata la farina di nocciole realizzata in casa con nocciola gentile romana intera. Sono disponibili su ordinazione: è possibile prenotare il ritiro presso il ristorante o usufruire del servizio delivery Sintesi at Home (consegna gratuita entro i 5 km dal ristorante, oltre i 5 km 4€, su Roma 6€).