Dove acquistare pandori, panettoni artigianali e cesti di Natale a Roma?

E anche un altro Natale è arrivato. Rispetto ai precedenti, e si spera ai futuri, il Natale 2020 sarà un Natale più intimo e ancora più familiare del previsto, da passare in casa sotto le coperte. A scaldare e animare l’atmosfera ci penseranno i trigliceridi e gli zuccheri complessi dei classici dolci delle feste e dei cesti stracolmi di salumi, vino, spumanti e biscotti da sgranocchiare a fine cena. Tanti sono i possibili acquisti da fare, in attesa delle ultime giornate di Dicembre. Ecco la nostra selezione dei forni e pasticcerie a Roma dove poter acquistare cesti natalizi, torroni, pandori e panettoni artigianali, anche con consegna a domicilio.

Il Forno di Roscioli (Campo dei Fiori)

Lo storico forno della famiglia Roscioli come ogni anno propone a Natale Pandoro e Panettoni, prodotti artigianali da panettiere, ruvidi e profumati come il pane appena sfornato. Pierluigi Roscioli con il passare degli anni ha dato vita a un prodotto dalla forte identità, digeribile, ma anche aromatico e naturale in bocca. I grandi lievitati vengono venduti come il pane, al peso, ma possono essere anche ordinati e ricevuti direttamente in tutta Italia, e non solo. Con Cosaporto è infatti possibile trovarli anche a Milano e Londra. Le pezzature del Panettone sono da 1/2 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg o 5 kg. In negozio sono disponibili i panettoni nel gusto classico, Cioccolato e Pere e Triplo Cioccolato. Tutti in versione mandorlata e non. Il Pandoro invece è possibile acquistarlo nel formato da 100 gr, 1/2 kg o da 1 kg.

Via dei Chiavari, 34

Delivery su Cosaporto

Roscioli Caffè (Campo dei Fiori)

Roscioli Caffè in piazza Benedetto Cairoli offre i classici lievitati del Natale ma in modo alternativo. Qui è possibile trovare infatti il panettone in vasocottura, nella versione Classica o al Caffè, e il pandoro. Oltre alla classica versione da 750 gr. E poi gli amanti del Torrone, possono scegliere fra 3 diverse opzioni, rigorosamente prodotte nel laboratorio di pasticceria interno: torrone bianco morbido, torrone bianco morbido ricoperto di cioccolata e torrone morbido peccai e albicocca.

Piazza Benedetto Cairoli 16

Delivery su Cosaporto

Beppe e i suoi Formaggi (Ghetto)

Beppe Giovale nella sua bottega nel Ghetto di Roma propone vari pacchi di Natale. Questi sono componibili: si può scegliere fra un’ampia selezione di formaggi a latte crudo piemontesi di produzione propria – da latte di animali allevati esclusivamente allo stato brado nel rispetto dei principi della biodiversità – francesi, salumi artigianali, grandi vini e etichette naturali, distillati, pasta, conserve, cioccolate, olio d’oliva e dolci delle tradizioni artigianali. E quindi si possono creare pacchi con formaggi di produzione propria e produttori francesi, a quelli con dolci della tradizione, lenticchie di Castelluccio di Norcia e cotechino artigianale. Tutto da abbinare a bottiglie di grandi vini e naturali, amari, distillati e grappe.

Via Santa Maria del Pianto, 9A

Delivery su Roma chiamando 06 6819 2210

Le Carrè Français (Piazza Cavour)

Il Natale è iniziato anche per Le Carré Français, l’ambasciata dell’enogastronomia d’oltralpe nel cuore di Roma, che presenta un calendario culinario ricco di leccornie della tradizione da qui ai primi giorni dell’anno nuovo. Grandi protagonisti sono i quattro dolci più iconici del periodo che va dall’Avvento fino all’Epifania, preparati dal pastry chef Giancarlo Bruno: si comincia il 6 dicembre con la torta più famosa della Francia, il Kouglof, con pasta brioche, uvetta e rum; il 15 dicembre è il turno della Pavlova, con meringa, inserto di Chantilly e frutti rossi, disponibile sia come dessert in carta al ristorante, che al banco per quattro/sei persone da prendere e portare a casa. Il 24 e 25 dicembre si trovano invece le due versioni della Bûche de Nöel, il Tronchetto semifreddo di Natale, o con limone e frutto della passione, o con cioccolato e lampone, entrambe realizzate artigianalmente sia per l’asporto sia per il servizio a tavola. Infine, c’è la celebre Galette de Rois.

Via Vittoria Colonna, 30

Delivery sul sito www.carrefrancais.it/negozio-online/

Cresci (San Pietro)

Nei dintorni di San Pietro due anni fa ha aperto Cresci, locale per metà forno e per metà bistrot. Qui, nel periodo natalizio, oltre a pizza e pane si sfornano tre tipologie di panettone con farina marchigiana del Molino Paolo Mariani e uno speciale lievito dagli USA. Tra gli ingredienti caratterizzanti questo tradizionale dolce natalizio c’è anche la profumatissima vaniglia Bourbon del Madagascar, il cioccolato Valrhona, il burro della Normandia di Elle & Vire e le uova dell’azienda agricola PeppOvo. I gusti disponibili sono: il Classico con uvetta, frutta candita e un piacevole aroma di arancia, al Cioccolato oppure Fichi e Cioccolato. E’ necessario consumarlo entro 40 giorni.

Via Alcide De Gasperi, 17

Eataly (Ostiense)

“Un Natale di tutto rispetto” è la campagna di Natale di Eataly dedicata al gusto e alla Terra. Quest’anno è possibile scegliere tra 19 cesti di Natale che racchiudono il meglio della tradizione italiana, tutti confezionati con materiale riciclato. Si possono acquistare in negozio o online anche per riceverli comodamente a casa. Tra i cesti di Natale ci sono: “il menu della casa” con prodotti gastronomici dal gusto genuino della tradizione; “la Dispensa di Eataly” che racchiude di tutto un po’; “la cena di Natale” con cui si potrà regalare tutto il necessario per organizzare un’ottima serata, dall’antipasto al dolce. Sono disponibili anche Panettoni, Pandori e ottime etichette di vino.

Piazzale XII Ottobre 1492

delivery sul sito www.eataly.net/it_it/negozi/roma

Dolcemascolo (Frosinone)

La premiatissima pasticceria di Frosinone, che da poco ha compiuto 30 anni, si è regalata uno shop online grazie al quale tutti gli Italiani possono acquistare le sue creazioni. Per le feste natalizie tante sono le proposte. Quotidianamente sono prodotte quattro tipologie di panettoni: Classico, Cioccolato, Cioccolato e Pere e Frutti Rossi. L’altro prodotto di punta è il Pandoro nella sua versione classica al burro e vaniglia. La vaniglia del Madagascar, il burro francese di centrifuga sono alcuni dei segreti di un grande prodotto. In occasione del trentennale della pasticceria è stato realizzato un nuovissimo packaging con grafica a tema natalizio ricoperta da una pellicola soft-touch che ricrea una piacevole sensazione tattile.

Via Madonna della Neve, 77 – Frosinone

Delivery sul sito www.pasticceriadolcemascolo.it/shop/

Con.tro Contemporary Bistrot (Monte Mario)

Nel quartiere di Monte Mario a inizio anno è stato inaugurato CON.TRO Contemporary Bistrot, dall’idea di Marco Tosti e Francesco Matteucci. Una realtà polifunzionale aperta dalla mattina alla sera con un’ottima offerta di dolci artigianali. Da acquistare direttamente dalla vetrina ci sono una dozzina di monoporzioni a rotazione tra cui il Nocciolamisu con mascarpone, cremoso alla nocciola e cioccolato al latte e crumble al caffè, il Frangipane al gusto di pistacchio e lampone, la più classica Tarte Citron con cremoso di limone e cioccolato, bianco meringa all’italiana. Ovviamente oltre alle monoporzione ci sono mignon e i grandi lievitati classici del Natale.

Via dell’Acquedotto del Peschiera, 156

Delivery su Just Eat

Vinum Est (San Giovanni)

Paolo Abbondanza ha aperto la sua bottega 9 anni fa in quel di via Gino Capponi. Recentemente la bottega si è spostata a Via Francesco Valesio in un ambiente più ampio. Qui si propongono prodotti d’eccellenza da acquistare o degustare in loco. Per i tradizionali “cesti di Natale” Vinum Est propone la sua formula espressa, per lasciare liberi i clienti su come comporre il proprio cesto. Torrone Romano della Dolc Art, una bellissima confezione di biscotti artigianali Marabissi, confetture di arance amare di Tenuta del Gelso, il Miele di Castagno dell’ Azienda Agricola Vaccaro e tanto altro offre Vinum Est. Come specialità artigianale si può puntare sul Panettone con crema al Balsamico della Leonardi, anche in versione fichi e cioccolato. Nel cesto si può aggiungere la polenta artigianale Pezzetta che arriva in versione sottovuoto e senza conservanti direttamente dal Friuli o i tronchetti di peperone crusco fritti in bustina da sgranocchiare come fossero patatine. E poi ovviamente Champagne e Prosecco a non finire.

Via Francesco Valesio, 24/26

Proloco Trastevere (Trastevere)

Nel cuore di Roma, Proloco Trastevere, la bottega con cucina e pizzeria incentrata sulle eccellenze produttive del territorio locale, per questo Natale ha creato tre special box regalo con le rarità gastronomiche laziali selezionate dalla bottega stessa. Tra i prodotti c’è la salsiccia di Monte San Biagio, il prosciutto di Bassiano, il caprino nobile al Conciato di San Vittore, i legumi bio, le confetture fino ai vini e ai torroni di Alvito. Ogni box ha al suo interno un buono del valore di 10 euro da poter spendere da Proloco Trastevere per i prossimi acquisti o consumazioni al ristorante.

Via Goffredo Mameli, 23

Delivery sul sito www.prolocotrastevere.it

Gruè (Trieste)

Il Natale di Grué è all’insegna della dolcezza. Nel laboratorio di pasticceria in Via Regina Margherita, che da oltre sei anni coccola i palati dei romani, troviamo panettoni artigianali preparati con lievito madre, in cinque varietà differenti, anche ricoperti e decorati a mano con la pasta di zucchero: Classico, Espresso Italiano, Gianduioso, Pecan, Pere e Cioccolato. Non è da meno il pandoro preparato secondo tradizione e ricoperto da un delicato strato di zucchero a velo. E poi ancora c’è il torrone sia al gianduia realizzato con cioccolato Valrhona e pasta di nocciola in purezza fatta in casa con nocciola gentile piemontese IGP, sia al pistacchio, preparato con pasta home made al pistacchio e cioccolato bianco, ricoperto da una glassa sempre di cioccolato bianco e pistacchi interi tostati. Non mancano poi i soggetti a tema natalizio, tutti realizzati con cioccolato e decorati a mano, come gli Alberi e le Palline. Emoticon di Natale, Casette e Tazze chiudono l’offerta. Per i più golosi, Grué ha pensato anche al Calendario dell’Avvento da personalizzare con diverse tipologie di praline assortite.

Viale Regina Margherita, 95

Delivery su Cosaporto

Le Levain (Trastevere)

La boulangerie trasteverina di Giuseppe Solfrizzi propone dolci natalizi italiani e francesi. Dal classico panettone al Bûche de Nöel passando per gustosi mignon dai sapori invernali. Un ottimo regalo natalizio è il kit del pane da preparare in casa con tanto di lievito madre.

Via Luigi Santini, 22-23

Delivery sul sito shop.lelevainroma.it

Pasticceria Bompiani (Ardeatino)

La pasticceria di Walter Musco va oltre il classico così come il suo natale. In vendita c’è il panettone tradizionale ma anche quello papavero ed amarena, pera e cioccolato, fragole e cioccolato bianco, con impasto al cacao e gocce di cioccolato. A queste proposte si aggiunge il primo “Panettore Signature Walter Musco” al cioccolato bianco e caviale. Come gli anni passati sono prodotti alberelli di Natale in cioccolato e torroni, nel doppio gusto gianduja e nocciole oppure tradizionale morbido bianco con le mandorle. E poi biscotti di pan di zenzero, i cantucci, i ricciarelli e il panpepato. In vendita ci sono anche i cesti natalizi e gift box, anche salate con conserve fatte in casa e bottiglie di vino.

Largo Benedetto Bompiani, 8

Delivery sul sito www.pasticceriabompiani.it/delivery/ e su cosaporto

Armando al Pantheon (Pantheon)

Lo storico ristorante del centro di Roma, per questo Natale ha deciso di realizzare il “Rigaletto” , un pacco regalo in due versioni. Rigaletto, in romanesco, è il diminutivo di regalo. Un rigaletto è il pensiero fatto con il cuore che i fratelli Claudio e Fabrizio Gargioli assieme ai figli hanno pensato per questo Natale. “Non è il solito cesto natalizio ma un scatola delle meraviglie dove le ricette della tradizione incontrano le persone e le accompagna con un buon bicchiere di vino durante le giornate di festa “. Nella prima box è contenuto il libro dello chef Claudio Gargioli “La mia cucina romana”, una bottiglia di vino del Lazio e un pacco di biscotti natalizi artigianali; nella seconda in più, rispetto alla precedente, c’è un buono dal valore di 40 euro da consumare entro il 30 giugno 2021 e non rimborsabile.

Salita de’ Crescenzi, 31

Delivery sul sito www.armandoalpantheon.it e cosaporto

Alfredo alla Scrofa (Ara Pacis)

I cesti natalizi di Alfredo alla Scrofa sono due: il “Cesto Natale” e il “Cesto Natale Premium” che contengono anche le dolci prelibatezze della Pasticceria Marisa del maestro pasticcere Lucca Cantarin di Arsego, in provincia di Padova. All’interno della box ci sono quindi il Panettone tradizionale, con uvetta, canditi d’arancio e vaniglia del Madagascar, il Torrone alle nocciole e il Torrone alle mandorle entrambi firmati da Cantarin e realizzati con un packaging in esclusiva per Alfredo alla Scrofa. E poi le Fettuccine all’uovo, realizzate dall’azienda Michelis di Mondovì e il Parmigiano 24 mesi del Caseificio Gennari del consorzio del Parmigiano Reggiano. Sempre presente in entrambi i cesti è l’Olio Extra Vergine d’oliva dell’Azienda Agricola Marchesi e il brut Metodo Classico Trento Doc Roveré dalla Luna. I cesti di Alfredo sono prenotabili e acquistabili direttamente presso il ristorante di via della Scrofa o attraverso la piattaforma e-commerce.

Via della Scrofa, 104

Delivery sul sito www.alfredoallascrofa.com

Tre proposte fuori Roma

Olivieri 1882 (Arzignano, Vicenza)

Votato dal Gambero Rosso come uno tra i migliori Panettoni Artigianali d’Italia, tra i prodotti d’eccellenza di Olivieri 1882, c’è il Panettone. E oltre a lui il Pandoro. Entrambi vedono l’assenza totale di conservanti, semilavorati, aromi e grassi vegetali. Il Panettone in particolare è prodotto con una quantità di uova pari a quattro volte quella dei comuni panettoni in commercio per conferirgli un gusto, una struttura ed un colore senza eguali. Tra la materia prima utilizzata c’è l’uvetta Sultanina Australiana 5 Corone, le arance candite, le bacche di pregiata vaniglia Bourbon del Madagascar, le farine di grani italiani, lo zucchero di canna grezzo, il burro Belga ottenuto per centrifuga ed il miele di acacia italiano. Oltre al Panettone Classico c’è la variante al cioccolato. E il Pandoro non è da meno: 3 giorni di lavorazione per 3 diversi impasti, poi pirlatura, lenta lievitazione ed infine cottura. Olivieri spedisce in tutta Italia.

Delivery sul sito www.olivieri1882.com

L’Asinello (Castel Nuovo Berardenga, Siena)

In seguito agli attuali provvedimenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, il Ristorante L’Asinello di Castel Nuovo Berardenga in provincia di Siena ha pensato a due diverse iniziative per il Natale 2020 in modo da poter raggiungere i propri cari con un caldo abbraccio a distanza. Due sono le Christmas Box sviluppate: la prima a base di una cena per due – con due menu degustazione dell’Asinello e l’abbinamento vini; la seconda con il Pranzo di Natale, d’asporto o delivery, a base di prodotti tipici toscani preparati dallo chef Senio Venturi come i Crostini di milza, il Collo ripieno ed il Pollo in galantina, a seguire i Cappelletti in brodo, il Cappone in umido e i Gobbi rifatti e per finire i Dolci tipici delle feste. Alle due BOX è possibile aggiungere a scelta Panforte Artigianale L’Asinello, un grembiule Let’s Dirty by L’Asinello, L’Asinello Shopper , una bottiglia di Champagne Seleque Solessence, una bottiglia di Chianti Classico Gran Selezione Sorleone Az.Agr. Tattoni Villa a Sesta o una bottiglia da 500 ml Olio EVO Az. Agr. Tattoni Villa a Sesta. Le spedizioni sono in tutta Italia.

Contatta info@asinelloristorante.it

Di Stefano (Raffadali, Agrigento)

La pasticceria Di Stefano a Raffadali, in provincia di Agrigento, dal 1986 sforna dolci e delizie salate di tutto rispetto. Da Paolo Di Stefano l’azienda non si è più fermata ed ora per il Natale ha sviluppato nuove idee. Per il Natale 2020, l’azienda ha deciso di lanciare due novità: il Pandoro Siciliano e il Panettone glutine free. Oltre a questi si aggiungo il panettone in più gusti: classico, siciliano mandorlato e siciliano semplice, e ancora alla Siciliana con pistacchio siciliano, cioccolato siciliano, carrubo, arancia&cioccolato e alla frutta, pera&cioccolato siciliano, mela, albicocca, pesca disponibili in tre formati. In vendita sullo shop del sito ci sono molteplici Box per il Natale. La spedizione è gratuita in tutta Italia per ordini superiori ai 120 euro.

Delivery sul sito www.distefanodolciaria.it