Guida Michelin 2021: scopri i ristoranti stellati di Roma

Guida Michelin 2027: scopri i ristoranti stellati di Roma

Ecco i 22 ristoranti stellati di Roma

Dal Teatro Municipale di Piacenza sono stati svelati i nomi dei ristoranti stellati della 72esima edizione della Guida Michelin, la guida turistica ed enogastronomica più autorevole al mondo che premia le cucine più meritevoli.

Dei 382 ristoranti stellati d’Italia, 22 sono a Roma e 33 totali nel Lazio. Confermate le prestigiosissime tre stelle Michelin alla Pergola di Heinz Beck e le due stelle Michelin al Pagliaccio di Chef Genovese, ad Acquolina, il ristorante dello Chef Daniele Lippi all’interno del The First Roma Arte’Hotel, e all’Enoteca La Torre a Villa Laetitia, guidata dallo Chef Domenico Stile. A queste si aggiunge Orma di Roy Caceres, che quest’anno sale a due stelle.

Due sono le nuove stelle Michelin di Roma: Quid e Nomos Ante. Quid è il ristorante di Palazzo Marignoli, in piazza San Silvestro, guidato dallo chef colombiano Juan Camilo Quintero insieme a Enrico Bartolini, che a soli sei mesi dall’apertura ha vinto anche il premio Opening of the Year. Nomos Ante, nel rione Regola a pochi passi da Campo de’ Fiori, è il ristorante di Giulio Zoli, chef romano cresciuto al Pagliaccio di Anthony Genovese.

In totale sono 17 i ristoranti di Roma con una stella Michelin: Achilli al Parlamento, All’Oro, Aroma, Glass Hostaria, Idylio by Apreda, Il Convivio Troiani, Imàgo, INEO, La Terrazza, Marco Martini Restaurant, Moma, Nomos Ante, Per Me Giulio Terrinoni, Pipero Roma, Pulejo, Quid e Zia.

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3 Stelle Michelin

La Pergola

Via Alberto Cadlolo, 101 – Rome Cavalieri

2 Stelle Michelin

Il Pagliaccio

Via dei Banchi Vecchi, 129/a

Enoteca la Torre

Lungotevere delle Armi, 23

Acquolina

Via del Vantaggio, 14 – Hotel The First

Orma

Via Boncompagni, 31

1 Stella Michelin

Aroma

Via Labicana, 125 – Palazzo Manfredi

Marco Martini Restaurant

Viale Aventino, 121

Moma

Via di S. Basilio, 42

Idylio by Apreda

Via di S. Chiara, 4/A – The Pantheon Iconic Rome Hotel

Imàgo

Piazza della Trinità dei Monti, 6 – Hotel Hassler

Glass Hostaria

Vicolo del Cinque, 58

Il Convivio – Troiani

Vicolo dei Soldati, 31

Pipero Roma

Corso Vittorio Emanuele II, 250

Per Me Giulio Terrinoni

Vicolo del Malpasso, 9

Pulejo

Via dei Gracchi, 31

All’oro

Via Giuseppe Pisanelli, 23/25 – The H’All Tailor Suite

Zia

Via Goffredo Mameli, 45

Achilli al Parlamento

via dei Prefetti, 15

La Terrazza

Via Ludovisi, 49

Ineo

piazza della Repubblica, 46

Nomos Ante



Via di San Paolo alla Regola, 3

Quid



Piazza San Silvestro, 8 – Palazzo Marignoli