Guida Michelin 2021: scopri i ristoranti stellati di Roma

Ecco i 22 ristoranti stellati di Roma
Dal Teatro Municipale di Piacenza sono stati svelati i nomi dei ristoranti stellati della 72esima edizione della Guida Michelin, la guida turistica ed enogastronomica più autorevole al mondo che premia le cucine più meritevoli.
Dei 382 ristoranti stellati d’Italia, 22 sono a Roma e 33 totali nel Lazio. Confermate le prestigiosissime tre stelle Michelin alla Pergola di Heinz Beck e le due stelle Michelin al Pagliaccio di Chef Genovese, ad Acquolina, il ristorante dello Chef Daniele Lippi all’interno del The First Roma Arte’Hotel, e all’Enoteca La Torre a Villa Laetitia, guidata dallo Chef Domenico Stile. A queste si aggiunge Orma di Roy Caceres, che quest’anno sale a due stelle.
Due sono le nuove stelle Michelin di Roma: Quid e Nomos Ante. Quid è il ristorante di Palazzo Marignoli, in piazza San Silvestro, guidato dallo chef colombiano Juan Camilo Quintero insieme a Enrico Bartolini, che a soli sei mesi dall’apertura ha vinto anche il premio Opening of the Year. Nomos Ante, nel rione Regola a pochi passi da Campo de’ Fiori, è il ristorante di Giulio Zoli, chef romano cresciuto al Pagliaccio di Anthony Genovese.
In totale sono 17 i ristoranti di Roma con una stella Michelin: Achilli al Parlamento, All’Oro, Aroma, Glass Hostaria, Idylio by Apreda, Il Convivio Troiani, Imàgo, INEO, La Terrazza, Marco Martini Restaurant, Moma, Nomos Ante, Per Me Giulio Terrinoni, Pipero Roma, Pulejo, Quid e Zia.
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3 Stelle Michelin
La Pergola
Via Alberto Cadlolo, 101 – Rome Cavalieri
2 Stelle Michelin
Il Pagliaccio
Via dei Banchi Vecchi, 129/a
Enoteca la Torre
Lungotevere delle Armi, 23
Acquolina
Via del Vantaggio, 14 – Hotel The First
Orma
Via Boncompagni, 31
1 Stella Michelin
Aroma
Via Labicana, 125 – Palazzo Manfredi
Marco Martini Restaurant
Viale Aventino, 121
Moma
Via di S. Basilio, 42
Idylio by Apreda
Via di S. Chiara, 4/A – The Pantheon Iconic Rome Hotel
Imàgo
Piazza della Trinità dei Monti, 6 – Hotel Hassler
Glass Hostaria
Vicolo del Cinque, 58
Il Convivio – Troiani
Vicolo dei Soldati, 31
Pipero Roma
Corso Vittorio Emanuele II, 250
Per Me Giulio Terrinoni
Vicolo del Malpasso, 9
Pulejo
Via dei Gracchi, 31
All’oro
Via Giuseppe Pisanelli, 23/25 – The H’All Tailor Suite
Zia
Via Goffredo Mameli, 45
Achilli al Parlamento
via dei Prefetti, 15
La Terrazza
Via Ludovisi, 49
Ineo
piazza della Repubblica, 46
Nomos Ante
Via di San Paolo alla Regola, 3
Quid
Piazza San Silvestro, 8 – Palazzo Marignoli
2 risposte
Mi chiedo: come mai non è nell’elenco Sora Margherita, al ghetto? e, ancora manca : la fraschetta di torre perfetta. Entrambi ristoranti tipici della cucina Romana nonché eccellenti per le loro specialità. Grazie