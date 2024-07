Fernando Botero a Roma

Otto sculture monumentali per la mostra diffusa dedicata all’artista colombiano

La fisicità prorompente delle sculture di Fernando Botero invade il centro storico di Roma, grazie alla mostra diffusa intitolata Botero a Roma, realizzata dalla Fernando Botero Foundation in collaborazione con Il Cigno GG Edizioni, BAM Eventi d’arte e Il Cigno Arte.

Otto sculture monumentali, realizzate dall’artista colombiano tra gli Anni Novanta e i Duemila, rappresentanti figure umane ed animali, animeranno le maggiori piazze di Roma fino al prossimo 1° ottobre. Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza San Silvestro, Piazza Mignanelli, Piazza del Popolo, Largo di San Carlo al Corso e la Terrazza del Pincio ospiteranno le sue opere in bronzo, con un effetto scenografico di altissimo impatto.

L’arte deve produrre soprattutto piacere. Deve essere un’oasi di gioia nelle difficoltà della vita. Per lui il più grande regalo era vedere il sorriso sul volto di chi apprezzava la sua opera. Lina Botero, figlia dell’artista

Cavallo con briglie, 2009, Bronzo, 325x290x130 cm Gatto, 1999, Bronzo, 253x195x163 cm

Una passeggiata in un museo a cielo aperto che accompagnerà i turisti e i cittadini per i prossimi 3 mesi. Il progetto, curato da Lina Botero, figlia dell’artista, anticipa la grande mostra dedicata a Botero che si terrà nelle sale di Palazzo Bonaparte a Roma da Settembre 2024, a un anno dalla sua scomparsa.

Urban Vision Group, creative-tech media company e partner dell’iniziativa, amplificherà la visibilità della mostra trasmettendo sui maxi led posizionati in zone centrali della città in prossimità delle sculture la mappa dei luoghi in cui sono esposte le 8 opere.

Donna distesa, 2003, Bronzo, 361x169x141 cm

“Con questa mostra l’intenzione è quella di far sì che noi cittadini possiamo riprenderci il tempo per osservare sotto altre prospettive gli spazi meravigliosi di questa città. L’arte contemporanea nei siti storici rappresenta un dialogo tra passato e presente, unendo la memoria culturale con le espressioni artistiche attuali. Questo connubio permette di rileggere e reinterpretare il patrimonio storico alla luce delle sensibilità moderne, stimolando una riflessione critica sul nostro rapporto con la storia“, ha dichiarato Giulia Silvia Ghia, Assessore alle Politiche Culturali.

Fernando Botero

Artista colombiano, classe 1932, ha fatto della ricerca del volume la sua cifra stilistica, coadiuvata dal viaggio compiuto in Italia negli anni ‘50, dove ebbe modo di ammirare le opere di pittori Rinascimentali come Piero della Francesca e Paolo Uccello. Ma è anche il substrato dell’arte precolombiana della sua terra natia ad averlo fortemente influenzato. Questo mix si esprime, sintetizzato, nelle sue figure di uomini, donne e animali corpulenti, dai volti tondeggianti e dai corpi robusti, che esprimono la resa del volume intenso non solo come massa fisica ma anche come emanazione della presenza e della forza di quel soggetto nello spazio.

Venere Dormiente, 1994, Bronzo, 138x356x180 cm

Dal 10 Luglio al 1° Ottobre 2024

Mappa delle opere:

Piazza del Popolo (Adamo – Uomo in piedi e Eva – Donna in piedi);

(Adamo – Uomo in piedi e Eva – Donna in piedi); Piazza San Silvestro (Donna seduta);

(Donna seduta); Largo di San Carlo al Corso (Cavallo con briglie);

(Cavallo con briglie); Piazza di San Lorenzo in Lucina (Gatto);

(Gatto); Piazza Mignanelli (Donna seduta);

(Donna seduta); Terrazza del Pincio (Venere dormiente e Donna distesa)

