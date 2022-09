Festa Delle Birre Artigianali Da Eataly

Dal 29 settembre al 2 ottobre ti aspetta la Festa delle birre artigianali all’aperto!

Una grande festa dedicata alle birre artigianali ti aspetta! Dal 29 settembre al 2 ottobre da Eataly all’aperto potrai gustare le migliori produzioni italiane e internazionali.

Oltre 60 birre artigianali diverse, tanti prodotti esclusivi e una selezione di sidro e birre gluten free da abbinare alle gustosissime proposte dei food truck!



Il tutto arricchito da una ricca programmazione musicale, per la prima volta in collaborazione tra Eataly Roma e il Monk Club, e tante attività, per una quattro giorni da non perdere! Per i più piccoli ci sarà un area kids con laboratori per bambini a cura dell’associazione Arcoiris.

I Birrifici presenti

• Altaquota

• Balabiott

• Baladin

• Beer Solutio

• Evoque Brewing

• Birra Losa – Birrificio Agricolo

• La casa di cura

• Oxiana

• Beer Fellas

Food

• Polletti San Bartolomeo

• Cargo Burger Lab

• BBQ Chianina Station

• L’Apulia food truck

• Phil’s Deli – Slow Smoked Barbecu

• Scottadito

• Pasticceria Lisita

Drink

• Latta – Fermenti e miscele

• Bar Eataly

Musica

Gli eventi musicali sono realizzati in collaborazione con Monk Club. Presto verrà svelato il programma completo.

29 settembre – 2 ottobre 2022

Eataly – Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

18.00 – 01.00

eataly.net