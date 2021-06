Floating Theatre: la prima arena galleggiante di Roma

Anche l’estate 2021 vedrà il ritorno dell’arena galleggiante di Tim Vision Floating Theatre in uno dei quartieri più cinematografici della città: l’EUR.

La manifestazione animerà l’estate romana dal 24 giugno al 9 settembre con un cartellone ricco di ospiti, anteprime, incontri, rassegne a tema, proiezioni di grandi classici, cult, film di genere, film restaurati, esordi alla regia, opere provenienti da tutto il mondo e anche titoli proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Per il secondo anno il TIMVISION Floating Theatre Summer Fest potrà contare sulla collaborazione con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello che presenterà, all’interno del programma, 5 serate dedicate alle 5 opere prime dei David di Donatello 2021. Il primo appuntamento sarà giovedì 24 giugno con Pietro Castellitto con “I predatori”. Martedì 6 luglio sarà la volta di “Non odiare” di Mauro Mancini. Gli appuntamenti speciali David di Donatello continueranno nel mese di luglio e agosto con “Magari” di Ginevra Elkann, “Sul più bello” di Alice Filippi e “Tolo Tolo” di Checco Zalone.

Dalla collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma una serie di appuntamenti dedicati a “cinema e donne”. Si comincia venerdì 25 giugno con “Maledetta primavera”. Si prosegue con “Antigone” di Sophie Derapse, “Her” di Phyllida Lloyd, “The Farewell” di Lulu Wang e “Deux” di Filippo Meneghetti.

In cartellone anche alcune delle opere presentate alla scorsa edizione di Alice nella Città e che usciranno in sala il prossimo autunno, come “Stray” di Elisabeth Lo e “Gagarine” debutto alla regia di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh.

In programma anche “Non uccidere” proiettato venerdì 2 luglio, nell’ambito delle Notti Bianche del Cinema, l’incontro con Gabriele Muccino che, venerdì 9 luglio, presenterà al pubblico “Gli anni più belli”, il premiato documentario “Mi chiamo Francesco Totti”, domenica 11 luglio, e il film “L’amore a domicilio” diretto da Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati.

Tra gli eventi di luglio anche un ciclo dedicato ai film restaurati di Wong Kar-Wai e l’omaggio, organizzato insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, a due grandi interpreti del cinema italiano: Monica Vitti e Nino Manfredi con le proiezioni delle versioni restaurate de “La ragazza con la pistola” di Mario Monicelli e “Pane e cioccolata” di Franco Brusati.

Evento speciale la versione restaurata de “I cento passi” di Marco Tullio Giordana che verrà proiettato al TIMVISION Floating Theatre Summer Fest venerdì 16 luglio, introdotto dallo stesso regista, alla vigilia dell’anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino.

Il Programma

Maledetta Primavera (25 Giugno, 21.00)

I Predatori (26 Giugno, 21.00)

Il ragazzo più bello del mondo (27 Giugno, 21.00)

Stonewall (28 Giugno, 21.00)

Un altro giro (29 Giugno, 21.00)

Peter Rabbit 2 (30 Giugno, 21.00)

L’amore a domicilio (1 Luglio, 21.00)

Notti bianche del cinema (2 Luglio, 21.00)

Raya e l’ultimo drago (3 Luglio, 21.00)

Freaky (4 Luglio, 21.00)

The Danish Girl (5 Luglio, 21.00)

Non odiare (6 Luglio, 21.00)

Il nero (7 Luglio, 21.00)

Minari (8 Luglio, 23.00)

Fino al 9 settembre 2021

Parco Centrale del Lago – Laghetto dell’EUR – ingresso Viale Africa

Tutti i giorni alle 21:00

Biglietti: €6 + €1,5 (prevendita)

floatingtheatre.it