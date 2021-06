Silvano Toti Globe Theatre Roma a Villa Borghese

Shakespeare torna in scena al Globe Theatre di Roma, dedicato a Gigi Proietti

A partire dal 30 giugno 2021 riparte il Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro elisabettiano in Italia, che a partire dalla 18esima edizione sarò dedicato a Gigi Proietti, che ne è stato ideatore nel 2003.

Nella cornice di Villa Borghese, con la collaborazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ed in sinergia con l’Università di Roma Tre, tanti saranno i debutti e le proposte per ogni età sotto il nome di Proietti.

Immagina di vedere “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare in un teatro elisabettiano, che rispetta la forma dell’originale teatro costruito a Londra nel 1599, con la classica struttura circolare, i palchi su tre livelli ed interamente in legno di quercia. Ora immagina di vedere quest’opera senza tempo in italiano, a Roma, a Villa Borghese. Questo è il Silvano Toti Globe Theatre che ripropone ogni estate le tragedie e le commedie elisabettiane.

La stagione 2021 parte il 30 Giugno con Romeo e Giulietta, con la firma proprio di Gigi Proietti. Si continua con La dodicesima notte con protagonista della commedia il tempo con le dodici notti durante le quali si svolge la vicenda (28 luglio – 8 agosto).

Dal 10 al 15 agosto ritorna sul palco il classico intramontabile Sogno di una notte di mezza estate, con la regia di Riccardo Cavallo e a seguire Misura per misura dal 19 al 29 agosto.

Il cartellone di settembre prevede Venere e Adone con la regia di Daniele Salvo (1-12 settembre), Falstaff e le allegre comari di Windsor (dal 17 settembre) e a chiudere la rassegna Pene d’amor perdute (7-10 ottobre).

Attenzione quest’anno anche ai bambini e alle famiglie con tre spettacoli previsti nell’ambito di Al Globe con mamma e papà : Riccardino Terzo, C’è del marcio in Danimarca e Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti.

PROGRAMMA 2020

Romeo e Giulietta

30 Giugno – 25 Luglio (mercoledi – domenica, ore 21.00)

La dodicesima notte

28 luglio – 8 agosto (mercoledi – domenica, ore 21.00)

Sogno di una notte di mezza estate

10 – 15 agosto (ore 21.00)

Misura per misura

19 – 29 agosto (giovedi – domenica, ore 21.00)

Venere e Adone

1 – 5, 9 – 12 settembre (lun-ven ore 21.00, weekend ore 18.00)

Falstaff e le allegre comari di Windsor

17 settembre – 3 ottobre (mercoledi-venerdi ore 21.00, weekend ore 18.00)

Pene d’amor perdute

7 – 10 ottobre (ore 21.00, weekend ore 18.00)

FINO AL 10 OTTOBRE 2021

Largo Aqua Felix (Piazza di Siena), Villa Borghese

