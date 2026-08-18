La Guida alle Gelaterie di Roma

Le migliori gelaterie di Roma

Fresco e cremoso, da mangiare tra un pasto e l’altro o al posto del pranzo, il gelato è un alimento universale e trasversale che unisce tutti. Popolare tanto nel prezzo quanto nel gusto è forse il cibo più acquistato, fotografato e mangiato nel periodo estivo in tutta Italia. A Roma, in quei più o meno 1300 chilometri quadrati che la costituiscono, esistono migliaia di gelaterie, più o meno buone, più o meno artigianali. D’altra parte non esiste il gelato migliore in assoluto, tutto dipende dal gusto personale, dal ricordo. Per questo, l’elenco che segue non è una classifica ma piuttosto una mappa che ripercorre alcune delle tappe più significative della storia del gelato nella Capitale.

Gelato San Lorenzo

Via Tiburtina, 6 (San Lorenzo); Circonvallazione Nomentana 282-284-286 (coming soon); Via Gargano, 6/8 (Piazza Sempione); Piazza Alessandria, 19 (Porta Pia); chiosco in Piazza Vittorio Emanuele II, 106 (Gatsby Cafè)

Latte di alta qualità, zucchero, uova biologiche, frutta fresca di stagione, proteine e fibre vegetali sono alla base delle ricette della gelateria di via Tiburtina, una realtà contemporanea e luminosa, presente ora a Roma in altre sedi. Il gelato qui è pieno, avvolgente, tradizionale ma non troppo. Conservato nelle carapine, il gelato viene estratto e messo su coni vegani o coppette biodegradabili. Tra i gusti più gettonati, pera, cannella e crumble, lampone e basilico, noce al miele di tiglio e biscotto romano. Ottime anche le variazioni di cioccolato quali il Cioccolato al latte Cru Araguani ed il Cioccolato fondente Cru Manjari all’arancia e le opzioni vegane.

Info: gelatosanlorenzo.com

Cremilla

Via di Porta Castello, 39 (Prati)

Cremilla ci racconta una storia fatta da artigiani del gusto, impegnati a creare un prodotto in cui gusto e qualità si incontrano naturalmente. Oltre a un’ottima selezione di gelati, offre succhi freschi di stagione, crepes (semplici o al cioccolato), waffle aromatizzati, pancake, frullati, frappè e yogurt biologico. Scegliete tra cono o coppetta, e non stupitevi se il gelataio vi chiederà anche se volete del cioccolato fuso (bianco o gianduia) sul fondo del cono o della panna montata sopra… una piccola e preziosa gioia gratuita!

Info: gelateriacremilla.com

Gelateria Fatamorgana

Piazza degli Zingari, 5 (Monti), Via Roma Libera, 11 (Trastevere), Via della Croce, 46 (Via del Corso), Via dei Chiavari (centro Storico), Via Aosta 3 (Re di Roma), Via Lago di Lesina, 9/11 (Nemorense)

Un gelato orgogliosamente naturale che nasce per essere gustato da tutti, prodotto tramite un processo altamente innovativo è quello di Fatamorgana di Maria Agnese Spagnuolo e Francesco Simon, coppia nella vita e nel lavoro. Lei maestra gelatiera, lui uomo di marketing di Fatamorgana da anni diffondono la cultura del gelato artigianale naturale a Roma. Nei loro molteplici punti vendita offrono un gelato dall’etichetta pulita che non conta al suo interno alcun additivo. Più di trecento sono le ricette originali, dove Maria Agnese reinventa la tradizione mescolandola a nuove idee, spezie ed erbe aromatiche.

Info: gelateriafatamorgana.it

Gelateria dei Gracchi

Via dei Gracchi, 272 (Prati), Via di Ripetta, 261 (Piazza del Popolo), Viale delle Province, 30 (Piazza Bologna)

Tra le gelaterie più famose ed apprezzate della città c’è Gelateria Dei Gracchi di Alberto Manassei. Il suo prodotto naturale, sano, senza preparati merita più di un assaggio. Ottimi da provare sono quelli a base di frutta secca come mandorla e pistacchio, cremosi ma non stucchevoli e poi quelli con una base di cioccolato, fondente, al latte, integrale con fave di cacao e zucchero di cocco. Sono disponibili anche gusti indicati per chi ha intolleranze al lattosio e al glutine. Per rispetto all’ambiente si utilizzano esclusivamente cucchiaini e coppette biocompostabili.

La Gourmandise

Via Felice Cavallotti 36/B (Monteverde)

A Monteverde Vecchio, c’è un gelato che più di tutti merita l’assaggio, ed è quello de la Gourmandise. Qui Dario Benelli utilizza latte di capre maltesi e crea abbinamenti sorprendenti che uniscono dolce e salato, morbido e croccante. Da assaggiare c’è l’avocado all’olio di oliva, il Miele alle cinque spezie e gruè di cacao, diverse interpretazioni sul cioccolato e numerose creme come quella al finocchietto e visciole. Da assaggiare anche il loro Croquembouche nella variante alla nocciola, pistacchio, mango e crema.

Gelateria Fassi: Il Palazzo del Freddo

Via Principe Eugenio, 65-67 (Esquilino)

Nata nel 1880, questa gelateria nel cuore del quartiere Esquilino e a due passi da piazza Vittorio Emanuele, è sempre stata tra le migliori della città. Famosa non solo per il gelato e la sua panna montata a mano, Fassi si conosce anche per i Sanpietrini, dei mini gelati che ricordano i sanpietrini delle strade della Capitale. Da provare nocciola, crema, cioccolato e fragola.

Info: gelateriafassi.com

Grezzo Raw Chocolate

Via Urbana, 130 (Monti); Piazza Mattei, 14 (Ghetto); Piazza Euclide, 39 (Parioli)

Dal 2014 Grezzo vince per la sua pasticceria, cioccolateria e gelateria vegana e crudista. Qui il gelato non ha uova e latte e tutti gli ingredienti sono trattati a temperature mai superiori ai 42 gradi. La base è ottenuta da frutta secca, zucchero di cocco biologico e integrale. Da provare il pistacchio, la nocciola e la mandorla e cioccolato. Vari i punti vendita tra Monti, Ghetto e Parioli.

Info: grezzorawchocolate.com

Gelateria del Teatro

Via dei Coronari, 65 (Navona), Via San Simone, 70 (Navona), and Lungotevere dei Vallati, 25 (Campo dei Fiori/Lungotevere)

La Gelateria del Teatro di Stefano Marcotulli, presente in due sedi, propone un prodotto cremoso e netto nel gusto. Le creme creano dipendenza, dalla classica della nonna a quella allo zabaione di Zibibbo di Pantelleria. Buoni anche i gusti a base di frutta secca e fresca come la fragola Favetta di Terracina ed il limone di Amalfi. Particolare è la Vecchia Roma, omaggio al vicino ghetto, con ricotta, visciole e crumble al burro. Il negozio si arricchisce di un laboratorio riservato alla cioccolateria ed alla produzione dei dolci e di un altro per la produzione del gelato con una vetrina sulla strada.

Info: gelateriadelteatro.it

Giolitti

Via Uffici del Vicario, 40 (Pantheon); Viale Oceania, 90 (Eur)

A Roma se parli di gelato parli di Giolitti. Nata più di un secolo fa questa storica gelateria si è mantenuta integra negli anni conservando qualità e competenza. In un’atmosfera calda e vivace si assaggiano gusti di una volta, semplici ma fatti con criterio. Ottimo il cioccolato e la nocciola ma anche sulla frutta non si scherza. Un esempio? Il fico caramellato con le noci.

Info: giolitti.it

Verde Pistacchio

Via Nazionale, 239 (Monti)

Nel 2013 nasce Verde Pistacchio, una realtà sottozero in cui tradizione e innovazione si uniscono per rivoluzionare il mondo del gelato. Design, creatività e divertimento si fondono assieme per rendere il prodotto ancora più gustoso. Oltre il gelato anche semifreddi e crepes arricchiscono l’offerta. Da provare sicuramente il gelato al pistacchio. Il brand è attivo anche a Milano e Cadice.

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Pellegrino Gelateria Monteforte

Via dei Banchi Vecchi, 148 (Navona)

Il forno Monteforte si allarga non solo con il cocktail bar Mons e l’osteria La Quercia ma anche sul fronte gelato: Pellegrino Gelateria Monteforte. Una piccola bottega con bancone tra i rioni Regola e Parione Pellegrino, che propone una selezione piccola e di livello di gelati gustosi come il variegato all’amarena, il bacio, il cocco, la crema alle arachidi e caramello. Non mancano le torte gelato e i gelati su stecco.

Info: fb_pellegrinogelateriamonteforte

Come il Latte

Via Silvio Spaventa, 24 (Repubblica/Barberini)

Il gelato più fresco si trova da Come il Latte. Ogni giorno lo staff produce quotidianamente la quantità di prodotto necessaria per la giornata riducendo gli avanzi ed evitando che la bontà e la qualità del gelato vengano alterate. Con l’arrivo della stagione estiva Nicoletta Chiacchiari, maestra gelatiera alla guida di Come il Latte da oltre 10 anni, ha ideato delle proposte golose, in grado di soddisfare tutte le esigenze, realizzate con ingredienti naturali, uova biologiche e senza additivi e coloranti. Tra i gusti da non perdere il cioccolato fondente Santarem al 65%, il pistacchio di Sicilia, la nocciola Tonda Gentile, il mascarpone e Gentilini, il caramello salato e i gusti alla frutta fresca di stagione ma anche quelli alla frutta secca (noci, mandorle, castagne, datteri).

Info: facebook.com/comeillatte/

Otaleg!

Via di San Cosimato 14/a (Trastevere), Viale dei Quattro Venti, 70 (Monteverde)

Marco Radicioni è il gelataio fuori dagli schemi più famoso di Roma. Nel suo Otaleg! di Trastevere e Monteverde propone gusti evergreen, più o meno classici, accanto a creazioni più irriverenti come quella a base di guacamole, ketchup piccante o salmone per esempio. Assolutamente da non perdere è il Croccante Totale ossia un fior di latte, frutta secca tostata, miele, sesamo.

Info: otaleg.com

Fiordiluna

Via della Lungaretta, 96 (Trastevere)

Una delle poche, buone gelaterie nel cuore di Trastevere, è Fiordiluna. Qui si prova un gelato artigianale ed etico, dove tutti gli ingredienti arrivano da filiera corta e piccoli produttori. Come si definiscono loro, “pionieri dell’architettura pulita” i ragazzi di Fiordiluna lavorano al minimo il prodotto, in modo rispettoso. Da provare gusti classici come nocciola, vaniglia e gianduia nonché sorbetti come quello alla fragola o alla pera Williams.

Info: fiordiluna.com

Criollo. Il bistrot del gelato

Via Giuseppe Bagnera, 59 (Portuense)

Criollo è il bistro del gelato di Simona Papagno, aperto in zona Portuense, dopo studi alla Scuola Italiana di Gelateria di Perugia. Non solo gelato ma aperitivi e assaggi di cucina arricchiscono l’offerta. I gusti si possono assaggiare anche dentro la brioche oppure sul waffle.

Info: criollogelato.it

Gelato d’essai da Geppy Sferra

Galleria Tor De Schiavi: Tor de Schiavi, 295; Viale B. Bardanzellu 77 (Colli Aniene)

Il gelato di Geppy Sferra va oltre l’immaginario comune, è memoria, studio, gioco e sopratutto gusto, vero ed etico. Il locale, che è ormai anche ristorante con il Bistrò di Gelato di Geppy Sferra all’interno alla sede di via Tor de Schiavi, usa ingredienti di prima scelta e tecnica ineccepibile. Da provare sono tutti i gusti, da quelli alla crema e frutta secca come il pistacchio di Stigliano a quelli di frutta di stagione come il fico verdone.

Info: gelatodessai.it

I Mannari

Via di Grotta Perfetta, 125 (Montagnola)

Giuseppe Bassanelli è un “gelatiere per caso”: dopo un grave incidente, nel 2001 ha scelto la via golosa del sottozero aprendo I Mannari, oggi tra le gelaterie artigianali più apprezzate di Roma. Alla base delle sue ricette ci sono latte fresco di alta qualità, panna, farina di semi di carrube e guar, con un’attenzione costante alla freschezza degli ingredienti. Recentemente citata anche dal format “Where Chefs Eat” di CN Traveler, I Mannari è da provare per le diverse sfumature di cioccolato, il pistacchio e soprattutto i cremolati, da accompagnare con panna, yogurt, gelato o granita.



Info: facebook.com/gelateriaimannari/

Torcè

Viale dell’Arte, 9A (EUR), Viale Aventino, 59 (Circo Massimo), Viale Marconi, 449 (Ostiense), Piazza Euclide, 25 (Parioli)

L’innovatore per eccellenza del gelato, Claudio Torcè, conquista tutti i romani con i suoi gelati gastronomici alla Carbonara, cacio e pepe, mortadella e pistacchio. Al bancone non mancano i gusti al cioccolato e allo zabaione. Il gelato è altamente digeribile grazie all’uso del fruttosio invece dello zucchero bianco. I coni sono senza glutine e lattosio.

Info: gelateriatorce.it

Neve di Latte

Via Luigi Poletti, 6 (Flaminio), Via Federico Cesi, 1 (Prati), Via Nomentana, 335f, Via Veneto, 112 (Barberini), Via dei Banchi Vecchi, 140 (Centro Storico), Piazza Carlo Alberto Scotti, 12 (Colli Portuensi)

Con sei punti vendita a Roma, Neve di Latte è una gelateria contemporanea, di design, dove assaggiare un gelato artigianale carico, ricco in gusto e cremosità. Abbastanza classici tutti i gusti, da provare su cono e coppetta. Consigliato è il pistacchio e neve di latte, una loro rivisitazione del fior di latte così come la crema al Passito di Pantelleria ed il variegato di crema di nocciole e cacao. Buoni anche i dolci da forno e le torte gelato. Nel 2024 la gelateria Neve di Latte è stata classificata al secondo posto come migliore gelato al pistacchio al mondo da Taste Atlas, uno dei principali portali di gastronomia a livello mondiale.

More info: instagram.com/nevedilattegelateria/

Günther Gelato Italiano

Piazza di Sant’Eustachio, 47 (Pantheon); Via dei Pettinari, 43 (Campo de’ Fiori); Mercato Centrale Roma (Stazione Termini)

Qui lo dico e lo ammetto, Gunther Gelato Italiano è il mio gelato dell’estate, che compro giornalmente in vaschetta e finisco nell’arco di pochi secondi sul divano. A renderlo speciale è la cremosità non stucchevole dei gusti preparati a partire dall’acqua Plose dell’Alto Adige, unita a materie prime d’eccezione provenienti da varie regioni come il latte della Pianura Padana, il pino mugo ed i fichi d’India di Sicilia. Da non perdere i cioccolati, il caramello con sale rosa, lo zabaione con rum e quello più particolare al pino mugo. Non sono da meno torte e altri dolci freddi.

Info: gunthergelatoitaliano.com

Al Settimo Gelo

Via Vodice, 21 (Prati)

Privo di conservanti, aromi artificiali, dall’etichetta pulita e essenziale è il gelato di Al settimo gelo di Mirella Fiumano. Latte biologico, uova fresche e zucchero di canna sono alla base del suo gelato, buono e leggero da fare invidia. Ottimi anche i sorbetti, a base di limone verdello siciliano dall’ agrumeto dei Fratelli Cassarisi, a base di fragole, gelsi neri, fichi fioroni e tanto altro. Da assaggiare anche i semifreddi, i cioccolatini, i cremini e le torte gelato.

Info: alsettimogelo

Zelato

Via degli Aurunci, 40 (San Lorenzo)

Cambia vita e inizia a far gelato Alberto Zezza, ex economista che a ottobre scorso ha aperto Zelato in zona San Lorenzo. Il gelato è etico e di alta qualità, preparato con ingredienti di stagione. Da assaggiare il pistacchio, anche in versione vegana, e il gusto al caffè, dai chicchi della torrefazione Lazzarelle dentro il carcere femminile di Pozzuoli.

Info: instagram.com_zelato

Giuffrè

Viale Trastevere, 255 (Trastevere)

Dal 1918 la gelateria Giuffrè racconta un gelato gustoso, ricco, che non stanca mai. Si inizia con Giovanni Giuffrè in Sicilia. si continua con il figlio Stellario fino ad arrivare a Roma dal nipote Giuseppe che nel 2018 ha aperto la sua gelateria con pasticceria a Trastevere. Il prodotto che si assaggia qui è buonissimo, fresco e genuino, ottenuto dal latte fresco e a km zero e poi pistacchio, ricotta di pecora, miele presidio Slow Food e cioccolato Valhrona chiudono le ricette. Tra i gusti meritano l’assaggio Trasteverino con biscotti al sale e gianduia, Porta Portese, ossia un gelato alla nocciola con mandorle tostate affogate nella gianduia ed infine Portonovo con cioccolato al caramello variegato con polvere di arachidi salate e caramellate, un omaggio a Paolo Brunelli.

Info: gelateriagiuffre.it

Pico Gelato

Largo XXI Aprile, 1 (Bologna), Via Donatello, 81 (Flaminio), Via Ridolfino Venuti, 81 (Lab- Parioli), Via Vittorio Locchi, 19d (Parioli), Piazzale delle Medaglie d’Oro, 6 (Balduina); Via Lorenzo il Magnifico, 6 (Piazza Bologna)

In più punti della città, tra Flaminio, Parioli e Piazza Bologna, Pico Gelato ha conquistato l’intera città con un gelato “naturalmente buono”, senza scorciatoia alcuna. Da provare è il dulce de leche. Ottimo anche il reparto pasticceria con i cookies gelato, i cannoli gelato ed i barattolini gelato. Torte gelato, brioche e crepes chiudono l’offerta.

Info: picogelato.it

Il Capriccio di Carla

Piazzale Prenestino, 30/31 (Pigneto), Via Agostino Depretis, 61 (Monti)

Carla D’ambrosio nel suo Capriccio propone un gelato essenziale e genuino, vellutato e cremoso ma non stucchevole ed assolutamente digeribile. Dal 2009 incanta la clientela con gusti quali Exotic Elixir, ossia uno yogurt variegato con frutto della passione e croccante di pistacchio.

Info: capricciodicarla

Formaessenza di Stefano Ferrara

Via Enrico Fermi, 102/104 (Marconi)

In Via Fermi ha aperto Formaessenza, nuovo quartier generale di Stefano Ferrara. Una gelateria ‘sui generis’, di stile industriale e mattoni color terra, con laboratorio tutto a vista. Qui viene proposta una nuova visione del gelato attraverso nuove geometrie tecniche innovative e linee di prodotto fra cui il Kelato®, totalmente privo di zuccheri, ideale per chi segue specifici regimi alimentari, come obesi, diabetici di 1 e 2 tipo, soggetti oncologici e portatori di malattie cardio vascolari. Qui troverai gelato in barattolo, su stecco e monoporzioni.

Info: instagram.com/stefanoferraraformaessenza

Cremeria Aurelia

Via Aurelia, 398 (Baldo degli Ubaldi)

Tra i pistacchi più buoni di Roma c’è quello di Cremeria Aurelia. Qui si provano gusti stagionali, cremosi, preparati con sensibilità e tecnica. C’è grande attenzione anche alle intolleranze alimentari.

Info: CremeriaAurelia

DARE

Via Bisagno, 19 (Quartiere Trieste)

Semifreddi, torte, biscotti ripieni, ma soprattutto coni e coppette stracolme di gelato caratterizzano l’offerta di DaRe, una piccola realtà contemporanea e femminile gestita dalla gelataia Veruska Cardellicchio. Qui, come nell’antica tradizione della gelateria artigianale, c’è il banco a pozzetto ideale conservatore per il gelato artigianale. Come gusti imperdibili sono i grandi classici come la stracciatella e la nocciola. Ottimo anche il reparto sorbetti e gusti più arditi.

Info: gelateriadare.com

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