La guida ai migliori negozi di musica a Roma

Dove trovare Dischi, Vinili e Cd a Roma



Che tu sia un appassionato di musica, amante del cd, delle consolle o un nostalgico fan del vinile, scopri gli indirizzi dei migliori negozi di dischi, vinili e cd a Roma.

Radiation Records

Via Romanello Da Forli, 14 (Pigneto) – Via del Boschetto, 94 (Monti)

shop.radiationrecords.net

Radiation Records è uno dei migliori negozi di dischi indipendenti a Roma. Qui troverai una selezione ampia e curatissima di migliaia di vinili nuovi e usati, Cd, Dvd e libri. Avrai voglia di passarci pomeriggi interi dentro le loro due location, quella di Monti più piccola o quella principale del Pigneto. Fornitissimo anche il loro e-commerce.

Millerecords

Via Merulana, 91 (Esquilino)

millerecords.it

Da Millerecords, storico negozio di dischi a Roma (fondato nel 1963 su Via dei Mille), si respira un’odore di cultura, di vinili, di un mondo di musica che ha accompagnato il cammino dell’Uomo. Dal Canto Gregoriano alla musica del Novecento con tutte le ramificazioni dell’albero della Musica: Blues, Jazz, Soul, Rock e sottogeneri, Fusion, Disco, Punk, New Wave e molte altre sviluppatesi dalla stessa Radice. Qui la musica è un culto.

Discoteca Laziale

Via Giovanni Giolitti, 263 (Termini/Esquilino)

discotecalaziale.com

La Discoteca Laziale è un altro indirizzo storico, nato nel 1967, nel panorama musicale di Roma. Specializzata nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di dischi musicali, film, merchandising e videogiochi. Propone un’ampia gamma di vinili, di CD, di DVD e di Blu-Ray con consegna in tutta Italia. Offre anche uno spazio dedicato all’ascolto della musica, mettendo a disposizione dei propri clienti tutta l’esperienza di una delle più serie realtà del settore.

Welcome to the Jungle – Record Store

via Monte Zebio, 44a (Prati)

Facebook Page

L’ultimo arrivato nel mondo dei negozi di musica a Roma ed anche il più grande. 200 metri quadri e migliaia di titoli, un posto dove poter passare le ore a cercare, ascoltare, scoprire vinili antichi e introvabili. Dal nuovo all’usato, dai Cd agli oggetti musicali da collezione.

Transmission

Via dei Salentini, 27 (San Lorenzo)

transmission.it

Altro storico “classico” del panorama capitolino. Il posto giusto per frugare tra vinili e pezzi rari. Sul loro sito troverai una vasta selezione di LP e CD dagli anni cinquanta all’elettronica, dal jazz al new age, dal punk al progressive.

UltraSuoni Records

Via dei Marsi, 24 (San Lorenzo)

ultrasuonirecords.com

Uno di quei negozi imperdibili per i Djs. UltraSuoni è un progetto sempre dinamico, specializzato in musica elettronica, disco music, underground, house & techno e sperimentale.

Goody Music

Via Flaminia, 23

goodymusic.it

Se sei alla ricerca di un giradischi, un mixer, una consolle e casse sei nel posto giusto. Goody Music è un punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati di musica. Qui trovi Cd, vinili e strumentazione per dj e produttori musicali in un atmosfera piacevole.

Soul Food Records

Via di San Giovanni in Laterano, 192/194 (S.Giovanni)

Facebook Page

Soul Food è un negozio di dischi aperto dal 2002 sulla scia dell’etichetta proprietaria Hate Records, dedita soprattutto a punk e garage. Qui trovi vinili di qualità, Cd, t-shirts, magazine e “weird stuff”.

Pink Moon Records

Via Antonio Pacinotti, 5 (Portuense)

pinkmoonrecords.com

Situato in zona Portuense, Pink Moon inizia la sua esperienza nei primi anni ’90. Fin dagli inizi Pink Moon ha strutturato il negozio in maniera particolare, basando la sua attività su cd usati, oltre a cd nuovi, rarità e nuove uscite in vinile ed import da tutto il mondo. Oggi hai a disposizione il loro ecommerce per trovare quello che stai cercando.

Inferno Store

Via Nomentana, 113 (Nomentana)

infernostore.it

Inferno Store ha raccolto l’eredità del mitico Hellnation. Qui trovi attenzione all’underground e alle produzioni artistiche indipendenti, con una selezione di vinili, CD, cassette, DVD, VHS, magliette, spille, accessori, libri e fumetti.

Vinyl Room

Via della Frezza, 53a (Centro Storico)

vinylroomportauthority

Nel cuore del centro storico di Roma, questo negozio è il sogno per tutti gli appassionati del vinile. Nato da un’idea di Marco e Federico De Gregori, figli del noto cantautore Francesco, propone prevalentemente rock e pop, anche se non mancano il reggae, il folk e un po’ di progressive.