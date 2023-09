I Migliori Negozi e Boutique del Rione Monti

Dove fare shopping al Rione Monti di Roma

Monti è un ottima soluzione per chi è alla ricerca di shopping ricercato. Qui troverete botteghe storiche e boutiques indipendenti, artigiani, designer, negozi di abiti vintage e di accessori o gioielli. Percorrete le bellissime Via dei Serpenti, Via Panisperna, Via del Boschetto, Via Urbana e Via Leonina per trovare alcune delle migliori boutique, negozi vintage e negozietti di artigianato del rione.

Atelier Mia Carmen

Via Panisperna, 62

Lun-Ven, 10.00 – 19.00; Sab 10.30 – 13.30; 16.30 – 19.30

miacarmen.it

L’atelier di Mia Carmen è un luogo di alta sartoria, dove capi unici sono realizzati con materiali esclusivamente italiani da sarti romani. Mia Carmen disegna due collezioni all’anno, oltre a capi specifici su richiesta del cliente. Il suo atelier è il luogo dove i desideri e le esigenze delle donne e delle ragazze vengono ascoltati e realizzati. Sono infatti le persone la principale fonte di ispirazione della stilista, il desiderio di far sentire bene chi veste, in tessuti leggeri, belli e forti, in colori vivaci ma classici, abbinamenti insoliti ed eleganti, in tagli puliti e raffinati.

Moll Flanders

Via Urbana, 132

Lun – Sab 16.00 – 20.00

MollFlandersRoma

Uno dei primi negozi di questo tipo di Roma, Moll Flanders è una Maison de Recouture che fa compravendita di abiti usati di lusso per uomo e donna. Qui troverai abbigliamento da uomo, scarpe, orologi, occhiali, cinture, accessori da donna, borse, bigiotteria. Qualità garantita (e spesso ottimi affari). Gli arrivi sono costanti, controllate la loro pagina per scoprire le novità.

Pifebo

Via dei Serpenti, 135

11.00 – 20.00

pifebo.com

Dal 2007 Pifebo seleziona abbigliamento vintage. Ogni pezzo viene scelto con cura per la sua unicità e il suo valore storico, il negozio viene rifornito almeno due volte a settimana per offrire sempre nuove e interessanti scoperte. Con due punti vendita in città (Monti e San Giovanni) Pifebo è un punto di riferimento per l’abbigliamento vintage a Roma.

Le Gallinelle Abito

Via Panisperna, 59 (Sacripante Gallery)

Mar – Dom, 11.00 – 02.00

facebook.com/ABITO61/

Le Gallinelle è un brand fondato da Wilma Silvestri nel 1989. Adesso presente all’interno della Sacripante Gallery, quasi tutti i pezzi che trovate nel negozio sono sue creazioni, per diversi tipi di donne, ispirate alla creatività e ad un senso sofisticato di bellezza. Ogni pezzo è unico, con tessuti di altissima qualità.

Nous Atelier

Via delle Boschetto, 109

Lun – Sab, 10.30 – 19.00

nousatelier.se

Questa affascinante boutique è il frutto dell’ingegno di due talentuose sorelle, Sarah e Paola, di origini svedesi e italiane. All’interno scoprirai una collezione interessante di gioielli e abbigliamento. I gioielli artigianali hanno un distintivo stile scandinavo, contraddistinto da un design pulito e minimalista, rendendoli la scelta ideale per un uso quotidiano. I loro capi d’abbigliamento, realizzati con una combinazione di cura e creatività, emanano un fascino unico.

King Size Vintage

Via Leonina, 78/79

12.00 – 20.00

KingSizeVintage

Dal 2009 KingSize si occupa di Vintage a Roma. Nato dalle bancarelle dei mercatini di Via Sannio e Porta Portese, oggi porta nel rione Monti una vasta selezione di abbigliamento usato per donna & uomo, dagli anni ’40 alla prima metà dei ’90, occhiali da sole vintage, gioielli e molto altro. Da perderci pomeriggi interi.

Atelier di Marloes Mandaat

Via Urbana, 136

Mar – Gio 11.00 – 18.30pm; Mer, Ven, Sab 11.00 – 19.30; Dom 15.00 – 19.30

marloesmandaat.com

Marloes Mandaat è un designer di nicchia olandese, con sede in uno studio a Via Urbana. Il fascino per la moda, la natura e l’arte la porta allo sviluppo di collezioni artigianali e in edizione limitata. Mandaat realizza abbigliamento e accessori fatti a mano, puntando alla qualità e alla comodità, utilizzando solo materiali naturali che vengono applicati in modo originale.

LOL Roma

Via Urbana, 89 and 92

11.00 – 14.00, 15.00 – 20.00

Lolroma.myshopify.com

Questa elegante boutique, fondata da Fabio Casentini, mette in mostra una selezione accurata di abbigliamento e accessori italiani e non solo. La loro collezione include borse artigianali della linea BEEINLOVE, realizzate con maestria in Italia, insieme a gioielli e capi in cashmere creati in collaborazione con artigiani provenienti dal Nepal e dal Rajasthan. Lol incarna la fusione tra l’eleganza italiana e l’artigianato globale.

Suede

Via Cavour, 186

Lun – Sab 10.30 – 13.30, 14.30 – 19.30; Dom 11.00 – 13.30, 14.30 – 19.30

Suedestore

Suede è uno sneaker e concept store unico nel suo genere che unisce cultura urbana, abbigliamento e arte nel cuore del rione Monti. Qui troverete prodotti ad edizione limitata e moltissimi marchi come Adidas, Nike, New Balance, Puma, Converse, Vans, Fila. È disponibile anche abbigliamento sportivo, come le felpe di Billionaire Boys Club, pantaloncini e giacche.

Tina Sondergaard

Via del Boschetto, 1

Lun – Sab 11.00 – 19.30; Dom 11.00 – 13.30, 14.30 – 19.00

tinasondergaard.com

Tina Sondergaard è una designer di moda danese naturalizzata romana, che firma i pezzi dell’omonimo brand realizzati con gusto vintage e l’occhio al futuro di una moda comoda e sensuale, progettata per esaltare e accompagnare le forme delle donne reali. Nella sua boutique-laboratorio di Monti gli anni ‘50 prendono vita ogni giorno. La lab-boutique è una macchina del tempo che fa dimenticare collezioni, stagionalità e taglie preconfezionate, per ritrovare una moda originale, espressiva e femminile.

Groovin

Piazza della Suburra, 1

Lun – Ven 11.00 – 20.00; Sab – Dom 12.00 – 20.00

Groovin.store

Groovin unisce audacemente moda, arte e musica, approfondendo le tendenze underground. Abbracciando il motto “If you like it, groove it!”, questa boutique presenta collezioni che incarnano un’estetica eclettica e street. Groovin supera i confini convenzionali, celebrando l’individualità e l’espressione di sé.

Hang Roma

Via degli Zingari, 32

Lun – Sab 10.30 – 19.30

hangroma.it

Hang propone borse ed accessori in cuoio con il concetto di Slow Fashion, che invita produttori e consumatori a soffermarsi sul valore reale dei prodotti. Lo fanno offrendo una garanzia a vita e riparazioni gratuite, nonchè riacquistando, riutilizzando e riciclando i loro prodotti. Se cercate prodotti in cuoio originali e di qualità, andate sul sicuro!

