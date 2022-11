Arriva a Roma il museo dove vivere una divertente esperienza visiva e sensoriale

Un museo interattivo davvero particolare è approdato in città. Negli scorsi giorni ha infatti inaugurato, presso il civico 17 di Via Merulana, il Museo delle Illusioni, 38° sede nel mondo del luogo dedicato alla celebrazione di particolari effetti visivi e sensoriali che ingannano, divertendoci, i nostri occhi e la nostra mente.

Sono 70 le attrazioni presenti, dislocate tutte su un unico piano, collegate al mondo della scienza, della psicologia e della fisica. Il percorso interattivo dura un’ora, e permetterà al visitatore di scoprire come i nostri occhi possono essere ingannati al punto da vedere cose che in linea razionale sembrano impossibili.

Eccone alcune:

STANZA DI AMES

Da una parte un gigante, dall’altra una persona minuscola: questo l’effetto che vivranno i visitatori camminando e posizionandosi agli angoli opposti di questa stanza.

STANZA RUOTATA

Le leggi della gravità perdono letteralmente peso…Qui potrai arrampicarti sulle pareti e fluttuare nell’aria. Provare per credere!

VORTEX TUNNEL

Pronti a perdere l’equilibrio? Il vortex tunnel renderà davvero complicato restare in piedi mentre percorri una passerella attraverso un cilindro rotante; l’effetto strabiliante è dato dal fatto che la passerella è stabile e fissa, ma dà la reale sensazione di essere in continuo, precario movimento.

IL TAVOLO DEI CLONI

Vuoi sederti a tavola con 5 versioni di te stesso? Quello che sembra un tavolo rotondo altro non è che una piccola porzione di cerchio che si riflette al fine di realizzare l’illusione di essere circondati da cinque cloni.

LA TESTA SUL PIATTO

Un’illusione un po’ macabra, ma in fondo divertente: il corpo della persona scompare e resta visibile solo la testa, che fuoriesce da un piatto da portata…l’illusione è servita!

LA STANZA RGB

Questa stanza mostra come l’interazione tra luce e colori possa avere effetti sorprendenti. Sul soffitto sono montate tre luci: una rossa, una verde e una blu, che vanno a illuminare, a intervalli, delle grafiche presenti sulle pareti, realizzate nei colori ciano, magenta e giallo. A seconda del fascio di luce utilizzato, si potranno osservare diverse immagini apparire e scomparire.

IL VASO DI RUBIN

Famosa illusione ottica creata nel 1915 dallo psicologo danese Edgar Rubin, mostra apparentemente una semplice silhouette di un vaso, ma osservandola bene vedrai delle facce nascoste al suo interno.

LA STANZA DELLA SIMMETRIA

Al centro della stanza della simmetria, sulla diagonale, è posizionata una parete di specchi che si estende solo fino a un punto particolare della stanza e in prossimità di quest’estremità i visitatori si fermano per vedere un riflesso simmetrico di sé stessi, riuscendo inoltre e creare l’illusione di fluttuare in aria.

LA STANZA DELL’INFINITO

Grazie a un particolare gioco di specchi a tutt’altezza questo ambiente crea un vero e proprio senso di smarrimento nell’osservatore, che si sente perso nell’infinito. Qui si rischia di perdere davvero il senso dell’orientamento!

E ancora ologrammi, illusioni ottiche e fotografiche…un’esperienza immersiva e straniante, che coniuga il divertimento con la conoscenza dei processi della visione e delle particolari interazioni che si vengono ad instaurare tra gli occhi e la mente. Provare per credere.

Via Merulana, 17

ORARI:

Lun – Gio: dalle 10.00 alle 20.30 (ultimo accesso alle 19.30)

Ven – Dom: dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle 20.00)

Tutti i weekend e nei giorni festivi l’ingresso è riservato solo a chi ha già prenotato online

BIGLIETTI:

Adulti: 18 €

Bambini (6-15 anni): 12 € | (0-5 anni): ingresso gratuito

Studenti e Over 60: 15 €

moiroma.it