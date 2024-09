La guida all’arte contemporanea a Roma: gallerie e musei.

Tutti conosciamo e adoriamo Roma per la sua storia antica e reperti millenari. Ma esiste anche una comunità creativa e d’avanguardia, in costante movimento, che si rifiuta di stagnare nel passato ed è alla continua ricerca di innovazione. Scopriamo le principali gallerie e musei d’arte contemporanea della città.

MACRO

Via Nizza 138 (Nomentano)

Mar-Ven: 12.00-19.00, Sab-Dom: 10.00-19.00pm

Ingresso: 6€

museomacro.it

Il MACRO è uno dei punti di riferimento della scena di arte contemporanea di Roma. Il MACRO, come centro di arte contemporanea, mira a diventare sempre più multifunzionale, mantenendo la propria identità locale e rafforzando il coinvolgimento e i legami con la comunità in ogni possibile ambito artistico, culturale e intellettuale.

Mattatoio

Piazza Orazio Giustiniani 4

Mar-Dom: 11.00-20.00

Ingresso gratuito

mattatoioroma.it

ll complesso architettonico del Mattatoio di Testaccio è considerato uno dei più importanti edifici di archeologia industriale della città di Roma. Ospita al suo interno l’Accademia di Belle Arti e la Facoltà di Architettura di Roma Tre. Gli spazi fanno parte di un complesso che è al centro di un piano di riqualificazione che, per mezzo di una forte e incisiva vocazione a polo di ricerca e produzione artistica e culturale, sappia riflettere la contemporaneità della città, registrarne gli sviluppi, metterne in risalto il rilievo e stimolarne l’evoluzione.

MAXXI

Via Guido Reni 4/A (Flaminio)

Mar-Dom: 11.00-19.00

Ingresso: 11/16€

maxxi.art



Il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – è stato pensato come un grande campus per la cultura. La programmazione delle attività – mostre, workshop, convegni, laboratori, spettacoli, proiezioni, progetti formativi – rispecchia la vocazione del MAXXI ad essere non solo luogo di conservazione ed esposizione del patrimonio ma anche, e soprattutto, un laboratorio di sperimentazione e innovazione culturale, di studio, ricerca e produzione di contenuti estetici del nostro tempo. Sede del MAXXI è la grande opera architettonica, dalle forme innovative e spettacolari, progettata da Zaha Hadid.

Gagosian Gallery

Via Francesco Crispi 16 (Barberini)

Lun-Ven: 10.30-19.00 e su appuntamento

gagosian.com

Questa è una delle 15 gallerie di Larry Gagosian. Le altre, sono in città altrettanto favolose, come New York, Londra, Parigi, Atene e Hong Kong. La galleria di Roma è stata aperta nel 2007 e dispone di un’enorme sala espositiva progettata dall’architetto romano Firouz Galdo. La Gagosian Gallery è specializzata in arte moderna e contemporanea e ha anche presentato opere di artisti leggendari come Andy Warhol, Jackson Pollock, Claude Monet e molti altri.

Rhinoceros Gallery

Via del Velabro, 9a (Circo Massimo)

Mar – Dom 11.00 – 24.00

rhinocerosgallery.com

Nata nel 2018 di fronte al Circo Massimo, la Rhinoceros Gallery è uno spazio espositivo di 800 metri quadrati della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti. Sei piani dedicati all’arte in uno splendido palazzo storico, tra il Velabro, il Palatino e la Bocca della Verità, ristrutturato dall’archistar Jean Nouvel. Un motore di creatività e un luogo di cultura per produrre esperimenti in assoluta libertà. La visita culmina sullo splendido rooftop dove è presente un punto di ristoro e una straordinaria vista su Roma.

Sesto Senso Art Gallery

Via Margutta, 43 (Popolo)

Lun: 10.00-15.30, Mar-Sab: 10.00-13.30, 15.00-19.30; Domenica su appuntamento

sestosensoartgallery.net

Sesto Senso Art Gallery apre il suo spazio espositivo nell’ottobre del 2008, nel cuore di Roma vicino Fontana di Trevi. Nel 2016 la galleria si trasferisce in Via Margutta, la famosa strada dell’arte. In tredici anni di attività Sesto Senso Art Gallery si è sempre distinta per la ricerca personale ed innovativa nella scelta di artisti di talento, privilegiando principalmente la pittura come forma espressiva, oltre alla scultura, alla fotografia, alla grafica e al design. La galleria nel corso degli anni ha organizzato importanti mostre personali e collettive di artisti contemporanei internazionali. La galleria offre un ottimo servizio di spedizione internazionale, un nuovo canale e-commerce e un servizio gratuito di progettazione virtuale dei vari spazi abitativi, che permette di provare virtualmente le opere d’arte all’interno della propria casa o del proprio ufficio.

Dorothy Circus Gallery

Via dei Pettinari 76 (Trastevere)

Mar-Sab: 11.30-18.30pm

dorothycircusgallery.com

Prende il nome dalla bambina del magico paese di Oz e dalla meraviglia che unisce arte, musica, teatro e intrattenimento, la Dorothy Circus Gallery è stata fondata nel 2007 dalla regista Alexandra Mazzanti. Esplorando i “confini tra New York e il Paese delle Meraviglie”, la Dorothy Circus ospita spettacoli che credono nell’idea di arte come un’esperienza immersiva, che avvolge completamente lo spettatore. Artisti contemporanei come Jonathan Viner, Ron English, Alex Gross, Joe Sorren, James Jean e Travis Louie sono diventati famosi nella Dorothy Circus Gallery.

Spazio Treccani Arte

Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 (Centro Storico)

Lun – Ven: 10.00 – 18.00

romeing.it/it/spazio-treccani-arte-roma/

Nel centro di Roma ha aperto nel 2023 un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea, ospitato al piano terra di Palazzo Mattei di Paganica: parliamo di Spazio Treccani Arte. L’Istituto dell’enciclopedia Italiana allarga il suo abbraccio fino ad includere il campo delle arti, mettendo a disposizione in forma gratuita ai visitatori uno spazio di 300 mq, con il fine di portare avanti ricerca e divulgazione delle arti visive.

Galleria Mucciaccia

Largo della Fontanella Borghese, 89 (Centro Storico)

Lun-Sab 10.00-19.00

mucciaccia.com

La Galleria Mucciaccia è stata fondata nel 2006 da Massimiliano Mucciaccia. È una galleria d’arte specializzata in arte moderna e contemporanea, ed è impegnata nella promozione di mostre di artisti moderni e contemporanei, sia italiani che internazionali. La galleria collabora con istituzioni pubbliche, fondazioni e importanti curatori nazionali ed internazionali per organizzare mostre monografiche, come quelle di Giorgio de Chirico, Robert Rauschenberg, Jacques Villeglé e le più recenti di Giosetta Fioroni e Valerio Adami.

Von Buren Contemporary

Via Giulia, 13 (Campo de’ Fiori)

Mar-Sab: 11.00-13.30; 15.30-19.30

vonburencontemporary.com

La Galleria Von Buren Contemporary (già Rvb Arts) è specializzata in pittura, scultura e fotografia contemporanea. La sua ricerca si concentra su giovani artisti italiani emergenti e sulla loro divulgazione in Italia e all’estero. E’ una galleria da ammirare senza “timore reverenziale”, accoglie sia giovani collezionisti alle prime armi che esperti amanti dell’arte in cerca di emergenti su cui investire.

Emmeotto Living Gallery

Palazzo Taverna, Via di Monte Giordano 36 (Centro storico)

Lun-Ven 15.00-19.00

emmeotto.net

Uno splendido spazio contemporaneo nello storico Palazzo Taverna, questa galleria invita a un’esperienza multi-sensoriale. La galleria organizza eventi d’arte e mira a rafforzare la vitalità dell’arte contemporanea in tutte le sue forme eterogenee. Utilizzando lo spazio fisico e le opere d’arte esposte, questa galleria crea un dialogo tra l’arte, il design, la moda e il mondo culinario. Emmeotto Living Gallery combina elementi di vita quotidiana all’arte, per offrire agli spettatori una nuova ed unica esperienza d’arte contemporanea.

Maja Arte Contemporanea

Via di Monserrato, 30 (Centro storico)

Mar-Ven 15.00-19.30; Sab 11.00-13.00; 15.00-19.00

majartecontemporanea.com

La galleria Maja Arte Contemporanea si trova nella centralissima via di Monserrato, a pochi passi da Piazza Farnese e Campo de’ Fiori. In questa sede è attiva dal dicembre 2013. È fondata da Daina Maja Titonel – figlia della storica dell’arte Lela Djokic e del pittore Angelo Titonel – la quale ne cura la direzione artistica, rivolgendo prevalentemente l’attenzione alla pittura, scultura e fotografia. Oltre quaranta gli artisti esposti, sia italiani che internazionali, emergenti e di chiara fama, con particolare attenzione nei confronti del tema del gender gap nell’arte contemporanea. Oltre alle mostre, si svolgono in sede numerose iniziative culturali, quali incontri di approfondimento con artisti e curatori, readings e concerti.

Lorcan O’Neill Gallery

Vicolo Dei Catinari, 3 (Campo de’ Fiori)

Mar-Sab 11.00-19.00

Situata in un quello che era una scuderia di un palazzo rinascimentale nel centro storico di Roma, questa galleria è stata allestita da un ex mercante d’arte londinese (nato in Irlanda). All’interno di Lorcan O’Neill, vi aspettano incredibili, esotici pezzi d’arte contemporanea pensati per provocare lo spettatore. Molti artisti internazionali come Hannah Liden e Carsten Nicolai hanno esibito per la prima volta, i loro lavori, a Roma in questa galleria alla moda.

Z 2 0 Sara Zanin

Via Alessandro Volta, 34

Mar-Sab 12.00-19.00

z2ogalleria.it

Z20 Sara Zanin è una galleria d’arte spaziosa e luminosa con ariose camere bianche che fungono da pagina bianca. La galleria cerca di proporre soprattutto artisti surrealisti moderni e post-moderni che vanno oltre i mezzi tradizionali per affascinare lo spettatore. Nel corso degli anni Z20 ha affermato il suo nome nel panorama dell’arte, partecipando a importanti mostre italiane e collaborando con musei nazionali.

Rosso Cinabro

Via Raffaele Cadorna, 28 (Porta Pia)

Lun-Ven: 11.00-19.30

rossocinabro.com

Proprio come l’intensità della tonalità di rosso da cui ha origine il suo nome, Rosso Cinabro rappresenta una galleria dalla straordinaria passione per l’arte. Fondata nel 2009, questa galleria si è sempre impegnata a rendere l’arte accessibile al pubblico. Con oltre 100 mostre organizzate negli ultimi quattro anni, dalle personali di illustri artisti internazionali alle mostre collettive di emergenti virtuosi dell’arte locale.

Monitor Rome

Via degli Aurunci, 44/46, 48 (San Lorenzo)

Mar-Ven 13.00-19.00, Sab su appuntamento

monitoronline.org

Dal 2003, Monitor Rome è una galleria all’avanguardia nel panorama dell’arte contemporanea, sia nella sede di Roma sia nelle sedi di Lisbona e in Abruzzo. L’obiettivo principale resta quello di offrire uno spazio sperimentale per una nuova generazione di artisti. Monitor ha presentato diversi artisti italiani emergenti come Francesco Arena e Nico Vascellari e ospitato diversi eventi a loro dedicati.

Fondazione Pastificio Cerere

Via degli Ausoni 7 (San Lorenzo)

Orario invernale: Mar-Sab 15.00-19.00; Orario estivo: Lun-Ven 15.00-19.00

pastificiocerere.it

La Fondazione Pastificio Cerere nasce a Roma nel 2004, con l’obiettivo di promuovere e diffondere l’arte contemporanea. Nel 2005 inaugura la sede all’interno di quello che un tempo era il Pastificio Cerere, una ex fabbrica di pasta attiva fino al secondo dopoguerra. Oggi è un raro esempio di spazio privato divenuto spontaneamente, grazie alla presenza degli artisti, un’officina del contemporaneo, un hub culturale in cui ricerca, innovazione e sperimentazione si intrecciano.

Nomas Foundation

Viale Somalia, 33 (Africano)

Mar-Ven 14.30-19.00

nomasfoundation.com

Nomas è più di una semplice galleria. È un centro di creatività, socialmente impegnato, che assiste lo sviluppo degli artisti internazionali. Il programma è curato da Raffaella Frascarelli e prevede mostre, seminari, performance, proiezioni, attività di ricerca e didattica oltre a residenze per artisti, curatori… e anche la critica! Alcuni dei suoi collaboratori sono Michael Dean, Daniel Buren e Giorgio Andreotta Calò.

Valentina Bonomo Gallery

Via del Portico D’Ottavia, 13 (Jewish Ghetto)

Mar-Ven 15.00-19.00

galleriabonomo.com

Dal 2002, la curatrice Valentina Bonomo ha rappresentato in questo spazio d’arte artisti affermati a livello internazionale e stelle nascenti. Le pareti luminose all’interno di questa affascinante galleria, fanno da sfondo alle storie degli artisti e delle loro opere d’arte. Da dipinti e fotografie, a sculture e installazioni, tutto ciò che ti aspetta all’interno garantisce emozioni

Ashanti Gallery

Via del Boschetto 117 (Monti)

Mar-Gio: 11.00-19.00, Lun: 16.30-19.30

Incastonata nei vicoli di Monti, Ashanti Gallery è una fabbrica di gioielli e dipinti che promuove diverse iniziative. È gestita da un gruppo di collaboratori giovani e intraprendenti, sotto la supervisione del proprietario Raffaele Cinzio. Mostre collettive di diversi artisti sono all’ordine del giorno.

Contemporary Cluster

Via Merulana, 248 (centro storico)

Mar-Ven: 10.00-13.00, 15.30-19.00

contemporarycluster.com

Contemporary Cluster integra molte discipline: Arte, Architettura, Design, Musica, Moda e Design del gioiello, in una completa offerta culturale. La galleria si trova nel centro storico, in uno spazio alla moda che funge anche da bar. È una location perfetta per eventi e vernissage e dove è possibile incontrare artisti locali.

Officine Fotografiche

Via Giuseppe Libetta 1 (Ostiense)

Lun-Ven 15.00-20.00

roma.officinefotografiche.org

Officine Fotografiche è una galleria che funge anche da centro di formazione per fotografi di tutti i livelli, uno spazio per mostre fotografiche ed eventi. Con una piccola quota di iscrizione (30 € all’anno) è possibile frequentare uno qualsiasi dei loro corsi, ottenere l’accesso alla camera oscura e biblioteca, ricevere sconti su una serie di altri musei popolari (tra cui il MAXXI e il Macro) e godere di molti altri vantaggi. Anche per i non tesserati, c’è anche una piccola selezione di attività gratuite.

Wunderkammern

Via Gabrio Serbelloni 124 (Casilina), Via Giulia 122

Lun-Sab: 10.00-14.00, 15.00-19.00

wunderkammern.net/

Con sedi a Roma e Milano, Wunderkammern è caratterizzata da tre valori fondamentali: ricerca artistica, professionalità e mercato dell’arte. Espone solitamente lavori con una forte influenza nell’arte relazionale e nell’arte pubblica. La galleria e i gli artisti rappresentati esplorano temi legati al meraviglioso, al paradosso, alla connessione tra l’interno e l’esterno, il convenzionale e il non accettato e lo spazio pubblico e privato.

Spazio Nuovo

Via d’Ascanio, 20 (Piazza di Spagna)

Mar-Sab 11.00-19.30pm

spazionuovo.it

Una galleria contemporanea, un nuovo spazio con un focus sulla fotografia, che spinge tutto all’estremo sperimentando con materiali e tecniche diverse. Una galleria bianca, uno spazio pulito che dirige l’attenzione dello spettatore verso l’arte curata sulle pareti. Anche se piccola, la galleria cambia costantemente, promuovendo gli artisti con vernissage e ospita conferenze ed eventi.

T293

Via Ripense, 6 (Trastevere)

Mar-Ven 12.00-19.00

t293.it

Lungo il fiume a Trastevere, questo grande spazio industriale presenta artisti d’avanguardia provenienti da tutti gli angoli del mondo. La galleria è divisa in modo da permettere a due artisti di esporre allo stesso tempo, creando un rapporto tra diverse prospettive. Fondata a Napoli, T293 ha gallerie sia a Roma che a Milano e partecipa alle grandi fiere internazionali come Frieze.

Dicò

Via di Monserrato 23, Piazza de Ricci (Centro Storico)

Lun-Gio 12.30-20.00; Ven 13.00-20.30; Sab 12.30-20.00 (gli orari tendono a cambiare, si consiglia di controllare)

dicoart.com

Passate davanti a questa galleria dopo cena e troverete spesso una folla di persone accanto a sculture, fiumi di prosecco, ad ascoltare una conferenza a tarda notte. Un mix di menti creative, questa galleria privata prende il nome dall’uomo conosciuto come “The Roman Fire Artist” che, dopo aver avuto successo a Miami, ha deciso di tornare a Roma. Il suo stile pop ricorda un Andy Warhol moderno, più apocalittico.

The Gallery Apart

Via Francesco Negri 43 (Ostiense)

Mar-Ven 15.00-19.00

thegalleryapart.it

Un gioiello nascosto in un condominio rivestito di graffiti, The Gallery Apart è nascosta dalla strada e quindi è necessario suonare il campanello per entrare nell’ignoto. Sarete accolti in uno spazio accogliente con divani e un senso di convivialità, la galleria si sviluppa su due piani. Questa galleria è unica in quanto rappresenta aspiranti artisti, dando alla generazione più giovane un posto per allenarsi ed imparare nuove tecniche. Da seguire per scoprire le loro ultime novità.