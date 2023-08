La Ryder Cup di golf arriva per la prima volta a Roma

La Ryder Cup arriva in italia

Nel 2015, Roma è stata scelta per ospitare la 44ª edizione della competizione biennale internazionale di golf, la Ryder Cup 2023. Questo è il torneo di golf maschile più importante, disputato tra i migliori giocatori d’Europa e degli Stati Uniti.

Quest’autunno, il Marco Simone Golf and Country Club, situato a 10 km fuori da Roma, sarà la location ufficiale della competizione.

Il torneo si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre (le sessioni di allenamento inizieranno il 25 settembre). Ognuno dei primi due giorni prevede una sessione di quattro fourball e una sessione di quattro foursome. L’ultima giornata è riservata ai 12 incontri singoli.

Nei fourball, ogni membro delle squadre di due giocatori gioca la sua palla, cosicché verranno giocate quattro palle a ogni buca. Nei foursome, ogni squadra di due giocatori gioca una palla per buca, a turno, finché ogni buca non è stata completata. Nei singoli, ogni incontro vede affrontarsi due giocatori, uno per squadra. Il giocatore che totalizza il punteggio più basso a una buca vince quella buca.

Nel 2021, a Whistling Straits, la squadra degli Stati Uniti ha vinto la Ryder Cup con un punteggio di 19-9 contro l’Europa, diventando così i detentori attuali del trofeo.

Come acquistare i biglietti per la Ryder Cup 2023

I biglietti di solo ingresso al campo per venerdì, sabato e domenica sono esauriti. Se volete assicurarvi subito un posto a Roma nei giorni tra venerdì e domenica, date un occhiata ai pacchetti Premium Experience, Ticketed Experiences e Travel Packages. Inoltre, sono ancora disponibili dei biglietti di solo ingresso per martedì, mercoledì e giovedì al seguente link: https://rydercup.vivaticket.com/pga_b2c/ticketselection.html.

La gloriosa storia della Ryder Cup

La Ryder Cup ha avuto origine negli Stati Uniti nel 1927 e fu cosi chiamata in onore di Samuel Ryder, un imprenditore britannico che fornì il trofeo come donazione. Il torneo enfatizza il prestigio di una tradizione di golf d’antan e la competizione amichevole tra l’Antico e il Nuovo Continente. È l’unico evento sportivo in cui l’Europa gareggia come un’unica squadra. Il torneo si tiene ogni due anni, alternandosi tra città in Europa e in America.

La location della Ryder Cup 2023

Ospitare la Ryder Cup a Roma rappresenta una grande opportunità per promuovere il golf in Italia, così come il golf italiano a livello internazionale. La campagna romana, con le sue splendide colline, è effettivamente il luogo ideale per ampi e verdi campi da golf. Al fine di prepararsi per il torneo, il Marco Simone Golf & Country Club ha trasformato oltre 150 ettari di campagna romana in 27 stupefacenti campi da golf. Il progetto è stato ideato dall’imprenditrice italiana Laura Biagiotti e da suo marito scomparso Gianni Cigna.

29 Settembre – 1 Ottobre 2023

Marco Simone Golf and Country Club

Via di Marco Simone, 84/88 – Guidonia RM

www.rydercup.com