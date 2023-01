Il Sei Nazioni 2023 arriva a Roma

L’Italia ospiterà tre incontri nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma

Se avete sempre desiderato assistere a un moderno incontro tra gladiatori, eccovi accontentati! La 24° edizione del Torneo Sei Nazioni di Rugby avrà inizio a febbraio 2023. Le sei squadre più rappresentative di questo sport (almeno in Europa) – Italia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda e Francia – si affronteranno in una serie di incontri e, proprio come gli antichi romani, questi “guerrieri” del rugby combatteranno fino alla morte, o meglio fino al trofeo finale.

L’Italia ospiterà tre squadre allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023: la Francia il 5 febbraio, l’Irlanda il 25 febbraio e il Galles l’11 marzo. La Nazionale Italiana di rugby affronterà invece sul terreno avversario le squadre dell’Inghilterra e della Scozia. L’edizione 2023 sarà il secondo anno, dopo la pandemia, in cui i tifosi potranno vedere le partite in diretta allo Stadio; un cambiamento rispetto all’edizione 2021, in cui le restrizioni imposte dal Covid avevano impedito ai tifosi di assistere dal vivo agli incontri.

Sarà quindi possibile rivivere dal vivo l’emozione di vedere i giocatori che scalpitano e corrono verso la vittoria! Preparatevi poi ai gruppi di tifosi che riempiranno i pub dopo le partite per il leggendario “terzo tempo”, noto nel mondo del rugby per essere un momento di abbondanti bevute e di celebrazione generale, indipendentemente dalla squadra che ha ottenuto la vittoria o la sconfitta!

Controlla qui il calendario completo delle partite.

Biglietti del Torneo Sei Nazioni

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Stadio Olimpico, Viale dei Gladiatori

5 Febbraio ore 16.00: Italia-Francia

25 Febbraio ore 15.15: Italia-Irlanda

11 Marzo ore 15.15: Italia-Galles

sixnationsrugby.com