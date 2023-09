La Strada del Vino a Castel Romano Designer Outlet

Un weekend all’insegna delle eccellenze vinicole del Lazio

Dal 29 settembre al 1 ottobre si sovlgerà la terza edizione de La Strada del Vino a Castel Romano, la tre giorni dedicata alle eccellenze vinicole laziali che si terrà a Castel Romano Designer Outlet.

L’evento avrà luogo in concomitanza con le celebrazioni per i 20 anni dell’outlet. Dalle 17.00 alle 20.00 Castel Romano accoglierà il suo pubblico a piazza del Foro Romano per un itinerario di degustazioni gratuite, in collaborazione con Strade del Vino di Latina, punto di riferimento delle migliori cantine del Lazio meridionale, Strada del Vino Cesanese e Consorzio di tutela Cori DOC. Una speciale selezione di etichette sarà curata da Signorvino, wine&food di alta qualità del Centro McArthurGlen. Completano l’esperienza assaggi gratuiti delle specialità gastronomiche del territorio, dai migliori tartufi 100% made in Italy di Aaron Truffles, al prosciutto e guanciale cotti al vino, pecorino affinato al truciolo di faggio, olio evo dell’azienda Cincinnato.

Ad animare l’evento uno speciale DJ Set, oltre a tante degustazioni che continueranno per tutto il weekend. In più, un omaggio In omaggio per tutti il calice da degustazione griffato con il logo dei 20 anni di Castel Romano Designer Outlet.

Castel Romano Designer Outlet

Dal 29 settembre al 1 ottobre

Orari: Dalle 17.00 alle 20.00

mcarthurglen.it/castelromano