Castel Romano Designer Outlet & Claudio Porcarelli: 20 anni di stile

Gli scatti del famoso fotografo per celebrare l’outlet più famoso della Capitale

Vent’anni di stile da celebrare. Quale migliore scelta per il Centro McArthurGlen di Roma se non festeggiare con una mostra dedicata a Claudio Porcarelli, il famoso fotografo dei divi? La mostra Fashion Inside. Icone di Stile, visitabile a Castel Romano Designer Outlet fino al 15 ottobre, è un omaggio alle grandi star dello spettacolo che vivono nell’immaginario collettivo. Il percorso espositivo si articola in 42 scatti, che hanno come protagonisti quei grandi del del cinema e dello spettacolo italiano che hanno più di tutti segnato lo stile e le tendenze di questi ultimi vent’anni.

Tra loro non poteva mancare l’amatissimo Carlo Verdone, icona di uno stile classico intramontabile: già nel 2019 Claudio Porcarelli gli aveva dedicato il libro Uno, dieci, cento Verdone, che raccogllieva una galleria di ritratti dei personaggi interpretati dall’attore romano in 40 anni di carriera, a testimonianza della loro trentennale amicizia.

E poi Claudia Gerini, immortalata mentre indossa un luminoso blazer bianco, un abito da sera in broccato rosso e un abito arancio a palloncino, mentre una spumeggiante Sabrina Ferilli posa con un abito ispirato alla grande Marylin Monroe. E ancora stile contemporaneo in Principe di Galles per la talentuosa Pilar Fogliati, mentre un insospettabile Marco Bocci osserva l’obiettivo in damascato. Atmosfere orientali per Patty Pravo, fotografata con un’acconciatura che impreziosisce ancora di più il suo outfit.

Ogni scatto racconta la personalità del suo protagonista, e al contmepo diventa narrazione estetica della moda italiana e dei suoi codici. I classici del guardaroba maschile e femminile, l’uso dei tessuti, il modello e il taglio, la combinazione degli accessori: l’esibizione offre una panoramica esaustiva e appassionante sui capi che fanno del Centro McArthurGlen un territorio dalle infinite possibilità. La camicia di popeline e il suit sartoriale, il maglione di cachemire e l’abito cocktail sono posti in dialogo con gli occhi di chi li osserva e riconosce, confermando un’eccellenza culturale che è prima di tutto condivisione.

La mostra sarà occasione di un’attività di fundraising a favore del WWF, partner di McArthurGlen per la realizzazione della nuova Oasi affiliata di Castel Romano (la prima della capitale), che sarà inaugurata la prossima primavera.

Dal 20 settembre al 15 ottobre

Castel Romano Designer Outlet

Via del Ponte di Piscina Cupa, 64

Orari: 10.00 – 20.00

mcarthurglen.com/outlets/it/it/designer-outlet-castel-romano/