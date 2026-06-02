Il quartiere Prati

Prati: guida al quartiere elegante vicino al Vaticano

Noto per i suoi grandi viali, gli edifici eleganti e il fascino moderno, il quartiere Prati ha una personalità distinta e uno stile che ricorda un quartiere parigino. La sua strategica posizione (sopra il Vaticano e il Tevere), lo rendono un quartiere con vie dello shopping d’alta moda e ristoranti cool, un gioiello che i romani custodiscono gelosamente.

Spesso definito come il quartiere dei colletti bianchi, Prati è una zona residenziale per la classe borghese. La sua disposizione urbanistica geometricamente regolare e l’elegante stile Art Nouveau e Umbertino, gli conferiscono una personalità unica. Durante i giorni feriali, Prati funge da hub aziendale per i professionisti romani.

Oltre all’enorme Palazzo di Giustizia in Piazza Cavour (il “Palazzaccio”) che ospita la Corte Suprema, i due tribunali di Prati l’hanno fatto diventare il cuore pulsante della vita centrale degli avvocati della capitale. Quando il sole va giù ed arriva il weekend, il quartiere si fa più vivace. Enoteche, locali con musica dal vivo e ristoranti romani classici e internazionali, si popolano di gente del posto e non.

L’attrazione principale del quartiere, è la grande via dello shopping poco nota ai turisti, Via Cola di Rienzo, una versione più ordinata e meno affollata di Via del Corso, fiancheggiata da brand italiani e internazionali, boutique, caffè e indirizzi storici come Castroni.

Il lungo tratto di negozi ha la sua giusta quota di grandi firme, mentre fuori dal viale principale, ristoranti con posti a sedere nei dehors, sono il luogo ideale per una pausa dallo shopping o per un buon aperitivo a fine giornata.

A differenza della zone del centro storico e del temuto Varco Attivo, le ampie strade di Prati sono il luogo di ritrovo ideale anche per gruppi di amici. Sorprendentemente, è uno dei pochi quartieri che non è ancora stato preso d’assalto dai turisti. Forse perché il vicino Vaticano gli ruba la scena, o perché non assomiglia alla tipica Roma raffigurata sulle cartoline; non sappiamo bene quale sia il motivo, ma possiamo svelarti i migliori posti dove mangiare e fare shopping in questo quartiere.