6 esperienze virtuali per rivivere l’antica Roma e non solo

Immergiti nell’antica Roma con queste esperienze di realtà virtuale e aumentata

Roma è conosciuta in tutto il mondo per essere un museo a cielo aperto, capace di incantarti con i suoi monumenti e tesori millenari. Ogni anno milioni di turisti accorrono per visitare i meravigliosi reperti archeologici che la Città Eterna ha da offrire. Ma oltre a visitare questi luoghi meravigliosi dove il tempo sembra si sia fermato, ora puoi rivivere l’antica Roma in un modo completamente diverso grazie a queste 6 esperienze di realtà virtuale. Potrai immergerti nei giorni gloriosi dell’Impero Romano e vivere questi luoghi come erano migliaia di anni fa. Dalle esperienze di realtà aumentata agli spettacoli multimediali, preparati ad un viaggio virtuale nell’antica Roma.

Circo Maximo Experience

Circo Maximo Experience è l’emozionante visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità, nonchè uno dei più grandi di tutti i tempi, il Circo Massimo. La visita multimediale, della durata di circa 40 minuti, è itinerante e si sviluppa all’interno dell’area archeologica su un percorso di 8 punti di osservazione (tappe) utilizzando specifici visori Zeiss VR One Plus, con smartphone di tipo iPhone e sistemi di cuffie stereo, in grado di creare un’esperienza davvero unica. Grazie alla realtà aumentata e virtuale, potrai immergerti totalmente nella storia del sito archeologico con la visione delle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche lungo tutte le sue fasi storiche: dalla prima e semplice costruzione in legno, ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino ai primi decenni del ’900. La narrazione è disponibile in italiano (con le voci degli attori Claudio Santamaria e Iaia Forte), inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese.

Visita il Colosseo con realtà virtuale

Indossa un Samsung Oculus VR di ultima generazione per immergerti virtualmente nella Roma antica di quasi 2000 anni fa nel momento in cui il Colosseo conobbe i suoi momenti di maggior gloria e fama. Attraverso la ricostruzione 3D certificata del Colosseo, integrata da un’accurata descrizione audio in multilingua, potrai camminare virtualmente nell’antica piazza, tra gli abitanti dell’antica Roma, ammirare la fontana dei gladiatori o la Meta Sudans, il Tempio di Venere e Roma, il maestoso Colosso di Nerone dal quale deriva il nome “Colosseo”; all’interno dell’arena potrai ammirare la gigantesca cortina rossa che si chiude per dare inizio allo spettacolo, camminare tra il ruggito dei leoni feroci e assistere alle lotte dei gladiatori per poi salire nel palco dell’imperatore e decidere il destino del gladiatore ferito con: “Morte” o “Grazia; ed infine visitare i corridoi dei misteriosi sotterranei (tipicamente sconosciuti ai turisti) dove gli schiavi si muovono silenziosamente per preparare gli spettacoli, mentre gli animali impazienti ed affamati sono pronti ad essere catapultati all’improvviso nell’arena. Un’esperienza mai provata prima, completata da un’audioguida in inglese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese o francese.

Domus Aurea

Costruita nel 64 d.C., la Domus Aurea era la residenza dorata dell’Imperatore Nerone, un’opulenta residenza imperiale che si estendeva dal Colle Palatino al Colle Oppio e al Monte Celio, coprendo un miglio quadrato. Al suo interno vi era uno stagno enorme, che poi fu drenato per costruirci sopra il Colosseo, vigneti e boschi, una gigantesca statua di 35 metri – il Colosso di Nerone, e al suo interno ornamenti in oro ed avorio. Oggi il cantiere della Domus Aurea è visitabile con degli innovativi interventi multimediali nella prospettiva di valorizzazione scientifica del cantiere di restauro, un progetto site specific di realtà immersiva e video racconto. Con l’aiuto di cuffie e visori, l’esperienza multimediale in 3D offre al visitatore uno spaccato della Domus Aurea nel suo periodo di massimo splendore, facendo rivivere gli elaborati affreschi di Nerone. Sarà quindi possibile visitare la Domus Aurea come non si è mai vista, immergendosi nella reggia del I secolo d.C., rivedendo gli ambienti originari, il portico, le ricche stanze, il giardino, e la vista sul Palatino.

Van Gogh Experience

Il Next Museum, situato a poca distanza da Villa Borghese, è uno dei nuovi siti multimediali per l’arte e la cultura presenti in città. Fino al 24 marzo 2024 è in corso nelle sue sale la mostra immersiva Van Gogh Experience, dedicata al celebre pittore olandese. Gli spettatori indosseranno degli speciali visori che gli permetteranno di “immergersi” nel senso letterale del termine nel mondo di colori e pennellate vibranti che caratterizza l’opera di uno degli artisti più famosi al mondo! Fulcro della mostra è la sala interattiva, dove le pareti ospitano animazioni vorticose delle tele di Van Gogh, accompagnate da appassionanti brani di musica classica.

Le Terme di Caracalla in 4D

Alle Terme di Caracalla è ora possibile rivivere in pieno gli antichi splendori che contraddistinguevano questo affascinante sito archeologico. Con il nuovo tour virtuale in 4D infatti, studiato proprio per le Terme di Caracalla, i visitatori saranno in grado di saltare le barriere temporali: indossando degli speciali visori potranno tornare al 216 d.C., quando l’Imperatore Caracalla, della dinastia dei Severi, inaugurò queste maestose Terme. Grazie a una tecnica all’avanguardia e ad avanzati sistemi di geolocalizzazione i visitatori avranno la possibilità di vedere ricostruita in 4D la versione originale del complesso, con dei risultati davvero straordinari. Provare per credere!

Le Domus Romane di Palazzo Valentini

Il suggestivo percorso tra i resti di “Domus” patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri reperti, è stato supportato da un intervento di valorizzazione curato da Piero Angela e da un’équipe di tecnici ed esperti, quali Paco Lanciano e Gaetano Capasso, che hanno ridato vita alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati. l visitatore vede “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristilii, cucine, terme, decorazioni e arredi, compiendo un viaggio virtuale dentro una grande Domus dell’antica Roma. Del percorso fa parte un grande plastico ricostruttivo dell’area in età romana e delle varie fasi di Palazzo Valentini, grazie al quale il visitatore può ricollocarsi all’interno del contesto urbano attraverso le sue numerose stratificazioni storiche.

