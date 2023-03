Pizza e Cucina Ristorante e Pizzeria – Eataly Roma

Qui la pizza è una cosa seria!

Non fatevi ingannare dal falso mito che tutte le pizze sono uguali. Non è così. Dalla pizza napoletana alla pizza al taglio, alla famosa pinsa romana, c’è tutto un mondo da scoprire quando si parla di uno dei cibi più famosi d’Italia. E se volete assaggiare un’altra declinazione della pizza, quella fatta con ingredienti freschissimi di stagione, farine biologiche, pomodori di prima qualità e olio extravergine d’oliva, dovete recarvi subito al ristorante Pizza e Cucina, al primo piano di Eataly Roma.

Da Eataly infatti prendono cosi sul serio l’argomento da creare il Manifesto della Pizza Eataly che ne sintetizza filosofia e valori. La pizza qui non è nè romana nè napoletana, è…Eataly! La ricetta è stata ideata da Francesco Pompilio, Maestro Pizzaiolo Eataly, con il supporto dell’executive chef Enrico Panero, del produttore delle farine Fulvio Marino e dell’esperto pizza di Slow Food Italia Antonio Puzzi. L’impasto della pizza è realizzato esclusivamente con farina biologica Mulino Marino, macinata a pietra, e tutti gli ingredienti sono di prima qualità, provenienti direttamente dal mercato dello store. Il risultato? Una pizza super gustosa e altamente digeribile. Dalla classica Margherita alla Capricciosa fino a una selezione di pizze speciali, avrai modo di scegliere tra ben 16 opzioni, tutte a base di prodotti del territorio.

Non ti va la pizza? Nessun problema. Il Ristorante Pizza e Cucina è specializzato anche in primi piatti. Da provare la Carbonara con mezze maniche monograno Felicetti, tuorlo d’uovo, pecorino romano DOP Cibaria, guanciale de La Granda e pepe Mercante di spezie. Non ve la sentite di mangiare un’intera porzione da soli? Niente paura, potete ordinare una padella da… condividere! Anche la pasta all’amatriciana è eccezionale e se volete provare qualcosa di diverso ordinate lo spaghetto Eataly con burrata. La particolarità è che ogni giorno c’è un formato speciale di pasta fatta in casa.

Ma non finisce qui: alla pasta e alla pizza si aggiungono deliziosi antipasti come supplì, frittatine di pasta e bruschette, insalate, fritture di pesce e le padelle romane, in perfetto stile conviviale locale, da condividere tra due persone. E per quanto riguarda le bevande? Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra un’incredibile selezione di birre alla spina, come la famosa Baladin, e una ricca selezione di vini rigorosamente italiani frizzanti, bianchi e rossi.

Pizza e Cucina oltre a offrire un menù davvero sfizioso, è anche il luogo ideale per rilassarsi e godersi un buon pasto in un ambiente gradevole e intimo. Uno spazio semplice (dotato anche di dehor), connotato da legni chiari, dominato dai meravigliosi forni per la pizza, che vi darà l’impressione di essere tornati a mangiare nella cucina della nonna.

Per prenotare il tuo tavolo online clicca qui.