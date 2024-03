Il Secchio e l’Olivaro: Pizzeria e Bruschetteria a Roma

Pizza in teglia, bruschette e primi della tradizione, anche senza glutine.

Pizze in teglia, bruschette golose e un’atmosfera accogliente che vi farà sentire come a casa: questo, e molto di più, è Il Secchio e l’Olivaro. Aperto nel 1999 in via Portuense, il locale nasce con lo scopo di offrire una pizza fuori dal comune. Oggi, la sede originale in via Portuense è stata sostituita da due nuove location, a Garbatella (via delle Sette Chiese 188) e Ostiense (via del Porto Fluviale 3).

Sede Garbatella su Via delle Sette Chiese 188 Sede Ostiense su Via del Porto Fluviale 3

Prendendo spunto dalla pizza fatta in casa nei padellini, Il Secchio e l’Olivaro propone una pizza cotta in teglia nel forno a legna, con una doppia cottura: prima sui braceri ardenti e poi sul mattone. Il risultato è una pizza dal cuore morbido e friabile con base biscottata.

Ma non è tutto: Il Secchio e l’Olivaro vanta anche una selezione di oltre 20 tipi di bruschette, realizzate con pane casareccio e condimenti originali che cambiano in base alla stagionalità dei prodotti. Inoltre, in risposta alle numerose richieste dei clienti, dal 2010 i locali, certificati dall’AIC, offrono prodotti senza glutine tutti di loro produzione (birra artigianle biologica gluten free, fritti, bruschette e pizza).

Il Secchio e l’Olivaro è il luogo ideale per chi ama il buon cibo e la buona compagnia: è un posto dove staccare la spina e godersi un momento di relax con amici e familiari, proprio come a casa, grazie ai loro ampi spazi può accogliere anche gruppi numerosi.

Pizza in teglia

Il Secchio e l’Olivaro offre una pizza che si contraddistingue per la lunga lievitazione dell’impasto (30 ore in celle di lievitazione) e per la cottura in forno a legna a oltre 600°, all’interno di una teglia.

Il risultato è una pizza alta, croccante all’esterno e soffice all’interno, un vero piacere per il palato. Nel menu troverete sia i GRANDI classici che pizze più particolari, come la Burrata, cipolla caramellata e salame piccante, la Zucca, pancetta e gorgonzola, Napoli 2.0. Ogni mese vengono aggiunti 1 o 2 gusti speciali.

Tutte le pizze vengono condite a “quarti” con un massimo di 4 gusti, e vengono servite su taglieri già divise in spicchi e pronte per essere gustata con le mani, accompagnate da birra artigianale servita in modo originale in caraffe refrigerate.

Inoltre, sono disponibili opzioni senza glutine, così come alcune opzioni vegane. Le pizze senza glutine sono servite al piatto, basse, croccanti e leggere. Tutto il processo di produzione è home made e avviene in un ambiente dedicato privo di contaminazioni.

Non solo pizza

Le bruschette de Il Secchio e l’Olivaro hanno una storia radicata nella tradizione familiare, risalente a ben 20 anni fa, quando la nonna di famiglia ebbe l’idea geniale di creare piatti tipici della cucina romana su fette di pane croccante.

Oggi, questo locale offre oltre 20 varietà di bruschette, con condimenti originali e gustosi. Tra le più celebri troviamo ciauscolo e stracchino, cipolla caramellata taleggio e pancetta, melanzane alla parmigiana, scarola burrata e alici e polpette al sugo. Le bruschette sono disponibili anche nella versione senza glutine.

Tutta la linea dei fritti prodotti dal Secchio e l’Olivaro è unicamente gluten free e grazie al loro pangrattato home made il fritto è super crunchy. Da non perdere il supplì al ragù di carne, il lingotto con pollo alla cacciatora o la famosa crocchetta di patata viola cipolla caramellata e taleggio fuso.

La sede di Garbatella offre inoltre una selezione di primi e secondi della cucina romana, reinterpretati con innovazione e attenzione alla qualità. Per esempio, per la carbonara viene utilizzata la pasta all’albume Pietro Masi, mentre per la cacio e pepe e amatriciana quella fresca di un pastificio romano.

Come secondo, potrete scegliere fra coda alla vaccinara, trippa e pecorino, pollo con i peperoni, abbacchio al forno cotto a bassa temperatura, e molto altro.

La birra artigianale alla spina è prodotta in esclusiva dal birrificio di Domodossola Balabiott e viene servita al tavolo in caraffe refrigerate.

E per concludere in dolcezza, vi aspettano dei deliziosi dolci artigianali, anche in versione senza glutine. Da non perdere la Sfera di frolla ricotta e visciole e il tortino al cioccolato con cuore caldo. E ancora, i loro rinomati liquori artigianali fra cui basilico, cannella, mandorla, liquirizia e mandarino.

Indirizzo

Via delle Sette Chiese 188 (Garbatella)

Via del Porto Fluviale 3 (Ostiense)

Orari di apertura

Garbatella: Mar-Dom 18.30-24.00

Ostiense: tutti i giorni 19.00-24.00

Contatti:

Ostiense: +39 065745897 Garbatella: +39 065120022 ilsecchioelolivarosince1999