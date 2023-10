Romics 2023: arriva la fiera del fumetto e dei giochi

Fumetti, manga, anime, cosplay, videogame, ma anche influencer, youtuber e tanti show. Le fiere del fumetto sono ormai una realtà consolidata in Italia e appuntamento fisso per migliaia di appassionati ogni anno. Non si tratta più, quindi, di una questione solo per ragazzi, un intrattenimento puerile e leggero. Si tratta di vera e propria arte che, nel momento in cui diventa dominio di un ampio pubblico, diventa anche interessante commercialmente e mediaticamente. E tra i più interessanti appuntamenti per tutti gli appassionati di settore in Italia c’è il Romics, la fiera del fumetto, del videogioco e dell’intrattenimento organizzata a Roma fino dal 2001 che quest’anno va in scena nella sua versione autunnale dal 5 all’8 ottobre nella Fiera di Roma.

In Italia, infatti, si sono moltiplicati ogni anno gli eventi, le fiere, gli incontri e i meeting degli appassionati sul tema che presenta tanto le novità del settore, con le nuove uscite di fumetti e videogiochi, ad esempio, ma anche interessanti incontri con i più grandi autori e produttori. Momenti interessanti che permettono anche di capire in che direzione sta andando il mercato, specialmente con l’introduzione di tecnologie sempre più evolute e permeanti, che consentono di elaborare trame nuove per i fumetti e giochi più realistici e accessibili in tutti i settori del gaming. Basti pensare a quello che sta succedendo nel comparto dell’iGaming, con i browser games e il cloud gaming protagonisti dei siti a tema, i quali permettono di testare con mano le ultime novità grazie ai bonus giornalieri casino che sono elencati e descritti in questa pagina. L’innovazione è sempre motore di cambiamenti o rivoluzioni, qualsiasi sia l’ambito, e il Romics di quest’anno promette di far immergere i visitatori in questo mondo sempre piú tecnologico.

Le passate edizioni

Ventidue anni e trentuno edizioni, con i doppi appuntamenti per la fiera autunnale e primaverile. Il Romics è ormai un vero e proprio punto di riferimento nazionale e internazionale per chi ama tutto ciò che riguarda il fantasy e il gaming. Quelle di queste fiere sono occasioni sia per ritrovare amici e appassionati discutendo delle ultime novità o parlando dell’ultimo manga appena letto, ma è anche l’occasione di ascoltare le lezioni dei più grandi streamer degli artisti, i divulgatori e in generale gli esperti e le star del mondo sia del fumetto che del gaming, dell’animazione ma anche del digitale. D’altronde negli anni passati dal Romics sono passati i più grandi fumettisti esistenti, che sono anche stati premiati con il Romics D’Oro, un riconoscimento che la fiera ogni anno consegna all’artista che più di tutti ha segnato epoche e generazioni. Come ad esempio Albert Uderzo, l’autore di Asterix, Milo Manara, Monkey Punch, creatore del fumetto Lupin III, ma anche Sergio Bonelli, il famoso editore di fumetti, Alfredo Castelli, disegnatore di Martin Mystère, Leo Ortolani e tantissimi altri.

Il Romics è un momento di informazione e divertimento. Si passa da un palco all’altro, ascoltando un esperto fumettista o un blogger, oppure visitando lo stand di un videogioco piuttosto che di un nuovo fumetto, magari in attesa dello show serale di personaggi come Cristina D’Avena o Claudio Bisio. E facendolo in stile cosplayer, un fenomeno sempre più in grande diffusione, ben attenti a vestirsi come il proprio personaggio preferito di un anime o di un manga, riproducendolo nei minimi dettagli. Romics è tutto questo e anche altro per apprendere il più possibile da creator e influencer, alla scoperta di mostre e mercatini di fumetti e giochi, partecipando a talk e dibattiti ma anche attraverso i tornei di videogiochi e giochi tradizionali come l’immancabile D&D.

Romics 2023

Quattro giorni, dal 5 all’8 ottobre, oltre 350 espositori e 70.000 mq espositivi. Una kermesse di quattro giornate ricca di eventi nell’anno dell’85° anniversario della creazione di Superman. Ed è proprio da lì che parte Romics, a cominciare dal manifesto con il celebre supereroe che sorvola Roma guardandola dall’alto e proteggendola come fa, appunto, un vero supereroe. Questo il manifesto realizzato da Gabriele Dell’Otto, dell’edizione numero 31 del Romics, tra gli appuntamenti più attesi dell’ottobre romano con un ricco cartellone di appuntamenti che vedrà al centro della scena Roberto Diso, autore bonelliano di Mister No e Tex, Declan Shalvey, grande artista irlandese che ha lavorato a numerosi titoli come Moon Knight, Batman, Deadpool, Immortal Hulk fino a Old Dog. E poi ci sarà Richard Anderson, concept artist di rara genialità, illustratore e pittore americano, che lavora anche nel mondo del cinema e dei videogames, famoso per aver collaborato a titoli come Moon Knight, Captain Marvel, Arkham Knight, Guardiani della Galassia e Eternals. Naturalmente ci sarà grande spazio alle mostre, esposizioni tematiche dei grandi maestri italiani e internazionali. Una edizione che riprende un po’ il passato e riporta lo sguardo alla letteratura disegnata, ai grandi adattamenti a fumetti. Un programma ricchissimo di eventi a cui non poteva mancare la regina della musica dei cartoni italiana, Cristina D’Avena, in concerto con i suoi grandi classici di oltre quarant’anni di carriera.

5-8 ottobre 2023

Fiera Roma

Ticket giornaliero: €11,5

romics.it/it