Sagra del Pesce Fritto e Baccalà da Eataly

Tornano gli eventi all’aperto da Eataly Roma!

Si fa presto a dire pesce fritto ma ci vuole tanto a farlo buono! Eataly Roma dedica 4 giorni al Pesce Fritto e al Baccalà: dal 8 al 11 settembre potrai gustare nel piazzale antistante il negozio di Roma – cartocci, fritture, paranza, alici, calamari, gamberi e l’immancabile baccalà, con tanti protagonisti d’eccezione!



Come resistere a una succulenta frittura di pesce o ad un baccalà in pastella?

Anche quest’anno tante collaborazioni d’eccezione contribuiranno a rendere speciale l’evento:



– la Proloco di Fiumicino, organizzatrice da oltre 50 edizioni della Sagra del Pesce di Fiumicino;

– “Roma Baccalà”, la manifestazione giunta alla terza edizione, che si svolgerà negli stessi giorni nel quartiere della Garbatella. Oltre trenta laboratori di cucina, venti incontri culturali, ventiquattro piatti tradizionali di baccalà, otto laboratori didattici, quattro sagre, quattordici osti e, tanto altro ancora, animeranno la quattro giorni di Roma Baccalà.

– e tutti i partner enogastronomici di Eataly che offriranno un menu ricco e gustoso!

Tra i protagonisti della manifestazione la Pro Loco di Fiumicino che realizzerà il Cartoccio di frittura mista di calamari e gamberi; Suppli Bros proporrà il supplì con sugo alla sorrentina e quelli con gamberi, pomodori pachino e scorza di limone; L’Apulia delizierà i presenti con il Panino con baccalà in umido (pomodorini, olive e capperi) e cacioricotta; il Panino con polpo arrosto, stracciatella di burrata e pomodori secchi e quello con polpo arrosto, insalata e senape al miele. Mozao farà lo gnocco fritto con baccalà mantecato, uvetta e glassa di aceto balsamico insieme alla piadina con baccalà, olive taggiasche, hummus di ceci e pesto di rucola; Stravizio – street food & art proporrà, tra l’altro, gli stralunati con ripieno di baccalà in umido al pomodoro, cipolla e caciocavallo; la Locanda del Baccalà farà degustare il Baccalà in pastella e i Paccheri con pomodori del piennolo e baccalà. La proposta dolce sarà affidata alla Casa del Cremolato, a base di cremolati gluten free.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni (1 gettone €2).

Il Cibo

PROLOCO DI FIUMICINO

SUPPLI BROS

L’APULIA

LOCANDA DEL BACCALÀ

MOZAO

LO STRAVIZIO

LA CASA DEL CREMOLATO

Da Bere

Birra di Classe

Latta – Fermenti e Miscele

Bar di Eataly

Live Music e Dj-Set

Giovedì 8

19.30 Walter Dandy

22.00 Ansonica

Venerdì 9

19.30 Alessandro Sciarra

22.00 Dizzy Tarantino (Soulfood)

Sabato 10

19.30 Bred Fongusto

22.00 La Reina del Fomento

Domenica 11

19.30 Disco Donna

22.00 Beat Soup

I corsi di Baccalà

Venerdi 9 settembre sarà possibile partecipare al corso di Cucina “Gemelli diversi: il bacccalà e lo stoccafisso”, una lezione per scoprire curiosità e differenze delle due celebri lavorazioni del “gadus morhua” il nome del pesce da cui si ottengono il Baccalà e lo Stoccafisso.

8 – 11 settembre 2022

Eataly – Piazzale XII Ottobre 1492 (Ostiense)

18.00 – 01.00

eataly.net