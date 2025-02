I migliori bar per aperitivo a Roma

I locali con il miglior aperitivo di Roma

Bollicine con vista, tra i tetti di Roma. O, se preferite, all’ombra del colonnato del tempio di Adriano, quando la sera avanza e piazza di Pietra si colora di un romanticismo color pastello. C’è sempre un motivo nella capitale per concedersi un aperitivo tra amici, che sia nel lussuoso bar di un hotel, circondati da una cornice in stile Gatsby, in un giardino di agrumi che evoca la dolce vita o in un ristorante anni Cinquanta a due passi da Cinecittà, con, alle pareti, scatti e memorie di registi celebri.

Per buona parte dell’anno a Roma è possibile gustare l’happy hour all’aria aperta, tra il viavai vivace di Trastevere o Campo dei Fiori, con la luna nel piatto e l’odore del gelsomino a inebriare e stuzzicare le chiacchiere. Le campane di una chiesa ci avvisano. Che il nostro aperitivo, a zonzo tra i quartieri della città devota a Bacco, abbia inizio.

Aperitivo nel centro storico di Roma

Il Marchese

Via di Ripetta, 162 (Via del Corso)

ilmarcheseroma

Liberamente ispirato al film Il Marchese del Grillo, questa osteria e cocktail bar fonde l’anima del Carbonaro, con i suoi bagordi di cibo e vino, a quella del nobile Onofrio del Grillo da cui prende spunto l’Amaro Bar che ripropone l’atmosfera ricercata dei oti borghesi. Stucchi, carte da parati e velluti decorano il primo Amaro bar d’Europa dove ogni “protagonista” spazia dal gusto agrumato al floreale, dal tonico al mentolato, dal fruttato al medicinale. Non importa se non siete amanti dell’amaro. Il Marchese è anche uno dei migliori cocktail bar della città. Si consiglia la prenotazione allo 06.90218872.

Nodo

Piazza delle Coppelle, 52 (Pantheon)

nodoroma.it

Nodo è un nuovo cocktail e tapas bar situato in Piazza delle Coppelle. Il bar manager Maurizio Musu propone cocktail originali – il nome NODO è infatti “Non-Ordinary Drinks Organization” – che giocano con sapori e aromi e sono abbinati alle tapas della cucina internazionale dello chef Francesco Giovannelli. Con una capacità di trenta posti a sedere, sia all’interno che all’esterno, Nodo è il nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona tavola e soprattutto di cocktail insoliti e gustosi. Aperto dal lunedì al sabato, Nodo garantisce un aperitivo indimenticabile.

Hotel Locarno Lounge Bar

Via della Penna, 22 (Popolo)

hotellocarno.com

Un aperitivo a cinque stelle in una cornice in stile Art Deco, circondati da eleganti dettagli vintage. Entrare nel bar dell’Hotel Locarno, storico albergo nato negli anni Venti, a pochi passi da piazza del Popolo, equivale a tuffarsi in una scena in stile Gatsby. Il bar traduce la formula “dining anyone-anywhere”: cucina aperta ogni giorno fino a tarda notte, con possibilità di prenotare un tavolo in ogni location dell’hotel, dal giardino segreto al Lounge Bar al Rooftop in estate.

Stravinskij Bar – Hotel De Russie

Via del Babuino, 9 (Popolo)

hotelderussie

Sorseggiando il vostro cocktail potrebbe capitarvi di imbattervi in qualche vip che alloggia nelle lussuose stanze di questo storico hotel di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo. Al tramonto, quando il profumo di agrumi e di pino inebria l’aria, l’aperitivo al bar Stravinskij diventa un’esperienza magica. Nel menù di cocktail classici e contemporanei potrete scegliere tra l’esclusivo Stravinskij Spritz (prosecco e la ricetta segreta a base di frutti di bosco, fiori di zafferano, oli essenziali di agrumi, frutto della passione e spezie aromatiche) o uno dei Martini artigianali preparati dagli esperti barman.

Gusto

Piazza di S. Apollinare, 41 – Via Zanardelli 14 (Piazza Navona)

facebook.com/ristorantigusto/

Il ristorante Gusto nasce su Piazza Augusto Imperatore e da fine 2019 si è spostato in Piazza Sant’Apollinare, tra Piazza Navona, Palazzo Altemps e San Luigi dei Francesi. Un ristorante, pizzeria e winebar aperto tutto il giorno dalle 11 a mezzanotte con 500 mq di spazi interni e oltre 100 di suggestivo dehor.

Aperitivo a Campo de’ Fiori

Enoteca Il Goccetto

Via dei Banchi Vecchi, 14 (Corso Vittorio)

Ilgoccetto

Bianchi, spumanti, champagne, e ancora rossi, rosati, liquorosi, distillati. All’Enoteca Il Goccetto ce n’è per tutti i gusti: centinaia di etichette di origine prevalentemente italiana e francese e una lista al bicchiere di 40 vini diversi. Interessante anche la selezione al banco di gastronomia italiana. Un piacevole mix di turisti e clienti abituali animano la serata.

Camponeschi

Piazza Farnese, 50/50a (Campo de’ Fiori)

ristorantecamponeschi.it

Quello che più affascina del Wine Bar Camponeschi è la location, dal momento che i tavoli affacciano proprio su piazza Farnese, con vista sull’omonimo Palazzo simbolo dell’architettura rinascimentale, dove Giacomo Puccini ambientò il secondo atto della Tosca. Questo locale con i suoi tavolini all’aperto e l’ingresso è indipendente da quello del ristorante, accoglie i clienti con la cortesia di Franco. Una buona idea per un drink o un bicchiere di vino da accompagnare a gustosi bocconcini. Si consiglia la prenotazione.

Aperitivo a Trastevere

Cvlto

Vicolo Del Quartiere, 7A

cultotrastevere.com

Cvlto è il posto ideale per l’aperitivo a Trastevere. Questo cocktail bar con cucina serve deliziosi piatti sia di carne che vegetariani. Nella formula aperitivo è incluso un tris di tapas che variano in base al giorno e alla stagione, da accompagnare con il cocktail di tua scelta. La drink list è molto varia, troverai dall’immancabile Aperol Spritz, ad alcune creazioni a base di Campari e altri cocktail per l’aperitivo.

Freni e Frizioni

Via del Politeama, 4-6

Aperitivo: price of a drink

freniefrizioni.com

Questo street cocktail bar, da quasi 20 anni nel cuore di Trastevere, accoglie i clienti con il suo “drink team” e le drink list a tema. La nuova drink list rende omaggio al mondo dei tatuaggi: quindici drink, ispirati a cinque stili, Old School, New School, Tribale, Asian, Chicano. All’ora dell’aperitivo troverete un buffet prevalentemente vegetariano dalle 19 alle 22.

Pianostrada

Via della Luce, 65

pianostrada

Pianostrada ha recentemente cambiato sede ed è tornato a Trastevere. Questo street food gourmet tutto al femminile è gestito da Paola Colucci, le figlie Flaminia e Alice Spognetta, e l’amica e socia Chiara Magliocchetti. Il bar-ristorante offre tavoli riservati per chi desidera fare un aperitivo, con una carta di cocktail ben strutturata e qualche piatto di accompagnamento. Aspettatevi una cucina creativa, fusione tra tradizione italiana e influenze globali.

Santo

Via della Paglia, 40

santotrastevere.it

Nel cuore di Trastevere, ma lontano dal caos, Santo accoglie i clienti in un angolo di pace sotto una pergola illuminata. È il posto ideale per scoprire la loro selezione di vini biologici, l’incredibile assortimento di gin e una drink list sempre aggiornata, spesso accompagnata da eventi speciali. Il menù stagionale riflette il ritmo naturale delle stagioni, offrendo sempre proposte fresche e curate.

Da Santo, l’esperienza di drink e cibo si arricchisce spesso con musica dal vivo e arte, grazie a vernissage, mostre e installazioni temporanee, trasformando ogni visita in un momento unico e ispirante.

Enoteca Ferrara

Piazza Trilussa, 41

enotecaferrara.com

La Mescita è il luogo che l’enoteca Ferrara deputa alla socialità e al buon vino. Qui, a Piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere, avrete modo di scegliere tra ben 50 tipi di vini diversi; se siete dubbiosi nella scelta, potete sempre affidarvi al loro sommelier, che vi saprà suggerire il vino più adatto a voi! La formula aperitivo (dalle 18.00 alle 02.00) consiste in un calice di vino e in un piatto di prodotti del banco a vostra scelta. Le opzioni culinarie del banco cambiano ogni giorno, ma sono tutte espresse e includono leccornie come lo gnocco fritto, gli arancini allo zafferano, involtini di pasta fillo ripiena di verdure, focaccia con patate o cipolle e una selezione di tramezzini gourmet.

Aperitivo a Monti

Ai Tre Scalini

Via Panisperna, 251 (Monti)

aitrescalini.org

Ai Tre Scalini è un popolare bar che, dal 1895, serve ai suoi clienti vini e specialità culinarie locali. L’atmosfera all’interno è calda e invitante, il servizio è di prim’ordine, mentre la musica spazia dal jazz ai tradizionali stornelli romani. Insieme ad una selezione di circa 100 vini alla carta, potrete assaggiare anche birre e distillati. Tutti i prodotti sono italiani e stagionali.

Blackmarket Hall

Via Panisperna, 101

blackmarkethall.com

Legno e specchi, tappeti dal fascino retro, ma anche un giardino con tavoli per l’aperitivo all’aperto. Nel cuore del Rione Monti, tra le sale dell’ex “Overlook Hotel”, il Blackmarket Hall offre una cucina fusion, accanto alla storia decennale di uno dei migliori bar mixology. L’appuntamento con l’aperitivo è dalle 18.00 alle 20.30 ed include una degustazione a scelta tra piatti vegetariani, di carne o di pesce ed una bevanda a scelta (costo dai 12€ ai 16€). E’ comunque possibile prolungare il dinner time consultando il menù à la carte che accoglie la perfetta unione tra la cucina tradizionale italiana e i sapori d’Oriente.

Masa Rooftop

Via di S.Maria Maggiore, 143

masarooftop.it

Masa, il rooftop dell’hotel Major, reinventa la classica tradizione italiana dell’aperitivo con un tocco mediorientale: drink fusion sono accompagnati dai mezè, piccoli piatti da condividere, in un vero e proprio rito di convivialità della tradizione mediorientale. La drink list si ispira al mondo della fermentazione, di cui si ritrovano le prime tracce storiche nel Medio Oriente. Potrete scegliere dal menu con 5 meze da poter ordinare alla carta. In alternativa formula da 30€ con una consumazione e degustazione delle 5 meze. Con una vista mozzafiato sulla basilica di Santa Maria Maggiore, Masa è l’ideale per una serata romantica.

Aurora Bistrot

Via Tor De’ Conti, 5

aurorabistrotbar.com

Aurora Bistrot è il posto ideale per un buon aperitivo con un tocco creativo. Prova l’Aurora Spritz, fresco e frizzante, o lasciati tentare dai cocktail speciali come il Nero The Cruel o il profumato Livia’s Garden. Da accompagnare con i loro taglieri irresistibili, con Patanegra, Parmigiano stagionato 48 mesi, Pecorino al tartufo e molto altro. E per qualcosa di diverso, prova i croccanti involtini primavera fatti in casa o le Bajias.

Aperitivo a Prati

Il Sorpasso

Via Properzio, 31

sorpasso.info

La passione per i prodotti genuini della campagna a prezzi ragionevoli è la filosofia di questo piccolo locale adiacente alle viuzze medievali del rione Borgo, che mette a disposizione anche i tavolini all’aperto. Andateci per i suoi cocktail – dal Singapore Sling al Mint julep, dal Mai Tai allo Stinger – ma anche per la selezionata carta dei vini da accompagnare a un Castelmagno dop a un Costa rossa, a un Jamon Iberico de Bellota – Pata Negra o alla Coppa di Bazza.

La Zanzara Bistrot

Via Crescenzio, 84

lazanzararoma.com

La Zanzara abbandona la classica filosofia dell’happy hour per accogliere i clienti con stuzzichini caldi in versione finger food, direttamente dalla cucina e dalla gastronomia. Durante tutto l’anno è disponibile anche nella veranda all’aperto, che accoglie l’aperitivo dalle 18 alle 20:30. Ottima la selezione di focacce farcite, bocconcini di pollo fritto con salsa BBQ, di panzerotti fritti. Dopo un buon cocktailconcedetevi una passeggiata nei dintorni e raggiungete piazza San Pietro, a soli dieci minuti a piedi.

Il Covino

Via Ostia, 21

Un luogo concepito per stare insieme. Nasce con questa filosofia nel 2018 “il Covino”, dal cognome di due fratelli uniti dalla passione per le cose buone. Seicento etichette selezionate in Italia, vini di nicchia con una simpatia spiccata per il biologico e il naturale e una selezione di circa 27 Gin, insieme a liquori, grappe e amari artigianali. Da accompagnare al vino, ci sono il gran tagliere misto al tartufo, la focaccia con burrata, pomodori secchi e capocollo pugliese, le classiche friselle e le terrine calde a base di formaggi. E se non siete sazi, cantucci e cheesecake per chiudere in dolcezza.

Enoteca Del Frate

via degli Scipioni, 122

enotecadelfrate.it

Nata nel 1922 come “Vini e Oli” su iniziativa di Umberto Del Frate, negli anni la piccola azienda di famiglia è diventata una vera e propria enoteca, fino a contare oggi oltre 3000 etichette da tutto il mondo. Il Wine Bar nasce nel 2000. È un angolo accogliente (disponibili anche i tavolini all’aperto) dove poter gustare al bicchiere le migliori etichette in vendita accanto a prodotti che seguono il ritmo delle stagioni. Per l’aperitivo, dalle 18 alle 20, c’è una piccola carta a parte, ricca di tapas preparate al momento. Da assaggiare: i supplì alla puttanesca con baccalà mantecato, i supplì al sugo di Amatriciana e quelli cacio e pepe. Disponibile anche una selezione di prosciutti pregiati, focacce ripiene, i mini burger.

Ercoli

via Montello, 26

ercoli1928.com

Ercoli è il posto giusto se cercate un aperitivo. Nato come bottega di gastronomia, si è evoluto per soddisfare tutti noi con l’introduzione di aperitivi e cene. Ercoli è presente in tre dei quartieri più belli di Roma: Prati, Parioli e Trastevere. Quello di Prati, che durante il giorno funziona come una classica bottega, la sera soddisfa i languorini del vicinato. Insieme a vini accuratamente selezionati, o a cocktail perfettamente miscelati, il locale serve i salumi più pregiati – salami, prosciutti, coppe, culatelli, mortadella, bresaola, soppressate, salsicce, speck – e oltre 200 tipi di formaggi, provenienti da varie parti d’Italia e del mondo.

Aperitivo ai Parioli/Flaminio/Ponte Milvio

Palmerie Parioli

Viale Parioli, 7 (Parioli)

palmerieparioli

Chiunque abbia familiarità con i Parioli ha sicuramente un’idea della folla di persone che si raduna davanti a Palmerie all’ora dell’aperitivo. Una drink list versatile e una selezione di vini pregiati, si affiancano ad un menu aperitivo che include bao, samosa, finger di pollo ed edamame. Non dimenticate di dare un’occhiata agli eventi con DJ dal vivo che si tengono nei fine settimana. Si consiglia vivamente di prenotare un tavolo.

Panificio Nazzareno

Piazzale di Ponte Milvio, 35 (Ponte Milvio)

panificionazzareno.it

Il Panificio Nazzareno è un’officina di sapori e profumi. Un locale moderno e polifunzionale, perfetto per una pausa golosa in ogni momento della giornata. Nel pomeriggio è il luogo ideale per l’aperitivo, mentre la sera offre ottimi drink dell’American bar. Una carta dei cocktail che cambia con le stagioni, con una selezione dei migliori distillati e una grande attenzione alle miscelazioni.

QVINTO

Via Fornaci di Tor di Quinto, 10 (Tor di Quinto)

qvintoroma.it

Nel Parco di Tor di Quinto, nel nord di Roma, si trova il suggestivo Ristorante Qvinto, immerso in una splendida cornice verde. Questo ristorante/bar chic offre sale a tema per un’esperienza unica. Puoi scegliere tra diverse sale esclusive: Lemon Room, Crystal Room, Secret Garden, The Roof, Igloo Garden, Notting Hill, Lounge Bar… Vivi aperitivi in modo unico e speciale.

The Hoxton Rome

Largo Benedetto Marcello, 220

thehoxton.com/it/italy/rome/elio-restaurant/

Elio è il ristorante e cocktail bar del The Hoxton Rome nel quartiere Parioli. Il menu propone piatti generosi e condivisibili che incarnano lo spirito della tavola comune italiana, creando un’atmosfera vibrante perfetta per gli incontri. Una deliziosa selezione di vini locali e cocktail completano l’esperienza, rendendo Elio un luogo ideale per aperitivo e per cena.

Tree Bar

Via Flaminia, 226

treebar.it

Gustare l’aperitivo immersi nel verde del parco di Piazza Manila, lungo la via Flaminia, nel cuore di Roma. Benvenuti al TreeBar, una parentesi di tranquillità lontano dal trambusto cittadino, che offre la possibilità di consumare all’interno o all’aperto, tra i tavolini in legno. Il legame con la campagna si avverte anche nel menu. Il grano utilizzato per la pizza, ad esempio, “proviene dalla “TreeFarm”, dai campi della Tuscia. Anche la birra è prodotta in casa, mentre i vini al bicchiere, spaziano dai bianchi altoatesini al Nerello siciliano, senza dimenticare lo champagne francese.

Aperitivo a Testaccio / Ostiense / Garbatella

Angeli Rock

Via Ostiense , 193 (San Paolo)

angelirock.it

A San Paolo, Angeli Rock non ha una formula fissa di aperitivo, ma una speciale consigliata per un fantastico aperitivo che include un drink a vostra scelta dai €5 ai €7 (vino, una delle tante birre alla spina, negroni o spritz) da abbinare al loro abbondante Super Piattone Angeli Rock (disponibile anche in versione vegetariana). Una soluzione perfetta da €16 per chi vuole mangiare tanti sfizi differenti, da dividere per due persone, e comprende farro con zucchine, rucola, pachino e gamberetti, prosciutto crudo, mortadella, speck, formaggi misti, nachos con salsa home made, suppli, crocchette, taralli e olive verdi. Angeli Rock si estende su vari spazi tra cui una terrazza panoramica, un giardino al coperto, delle stanze interne, e vanta una meravigliosa vista sulla Basilica di San Paolo Fuori le Mura per un’esperienza davvero unica!

Doppio Zeroo

Via Ostiense, 68 (Testaccio)

doppiozeroo.com

Nella Roma del dopoguerra era uno dei forni più noti di Testaccio. Poi con il tempo, aggiungendo creatività e nuovi ingredienti alla farina “doppio zero”, è divenuto uno dei ritrovi “cult” per l’aperitivo nella capitale. Lo si può gustare seduti al tavolo, tutti i giorni dalle 18 alle 21. La formula a 10/12 euro prevede un bicchiere di bianco (o una birra artigianale o alla spina o ancora una centrifuga) accompagnato da pizza alla pala a lunga lievitazione, un mix di primi, secondi e verdure. Dopo le 20, invece, l’aperitivo costa 15/17 euro e include un drink servito al tavolo e il mix di stuzzichini (verdure, primi e secondi piatti) preparati dallo chef.

Latta

Via Antonio Pacinotti, 83 (Ostiense)

lattaroma

Latta è un locale, nato negli spazi ristrutturati di un mulino industriale, dedicato al mondo delle fermentazioni, dal food ai cocktail. Ispirato ai soda bar americani degli anni ’50, propone miscele, highball, sidri, birra, vini naturali e kombucha, una bevanda probiotica di origine coreana a base di te. Nel menu food sono disponibili club sandwich, tacos, bun, marinati e dolci. All’ora dell’aperitivo, fino alle ore 20, vengono serviti pop corn e nachos insieme al tuo drink.

Latteria Garbatella

Piazza Geremia Bonomelli, 9

latteriagarbatella

Latteria è uno dei locali più cool del quartiere Garbatella. Con uno stile contemporaneo e urbano, Latteria è orgogliosa della sua storia e della sua location. Giorgio Morino, bartender di Latteria e autore di Bartime Stories, ha creato un drink menu unico. Fedele alla sua filosofia culinaria inclusiva, Latteria offre opzioni vegane, vegetariane e senza glutine. Dall’aperitivo al dopocena, Latteria è il posto ideale per una serata tra amici.

T-Bar

Via Ostiense, 182/a (Ostiense)

tbarostiense.it

Un concept bar aperto da colazione al dopo cena. Siamo al T-Bar, dove fare l’aperitivo significa rilassarsi all’interno o in un’accogliente terrazza-giardino con vista Gazometro. Con un costo di accesso di 8€, bevande escluse, offrono un buffet ricco e variegato. La proposta spazia dalla pizza alla pala in diversi gusti, alla genovese e pizza margherita, fino a 3 primi freddi, 2 primi caldi, verdure preparate in mille modi, fritti e 3 sfizi dello chef.

Ketumbar

Via Galvani, 24 (Testaccio)

Se siete alla ricerca di un aperitivo biologico siete nel posto giusto. Da Ketumbar non troverete il solito trionfo di patatine e pizzette, ma insalate di couscous e riso, accanto a crostini, vellutate e legumi, focacce fatte in casa, frittate e strudel vegetali, sformati di verdure. Un’ampia scelta di vini, cocktail e birre artigianali completano l’esperienza in un’atmosfera rilassata tra anfore e arredi minimal, tra il tepore di libri, candelabri e composizioni floreali sempre diverse che impreziosiscono l’interno e il dehors. Si consiglia di prenotare chiamando allo 06-57305338 o mandando una mail a info@ketumbar.it.

Aperitivo a San Giovanni

Kubla Khan

Piazza di Ponte Lungo, 1 (San Giovanni)

Aperitivo: €10/12

Kublakhanroma

Per un aperitivo abbondante e sfizioso la Degustazione del Kubla Khan è una scelta ottima. Offrono 7/8 mini portate selezionate dal loro menu, assaggi vari che includono, ad esempio, un pezzo di pinsa, un pezzo di uramaki, o un mini tacos. Il Kubla Khan propone una cucina fusion internazionale con contaminazioni nostrane e per di più, preparano ottimi cocktails. L’aperitivo costa €10 compresa la consumazione mentre spendendo €2 in più si avrà la possibilità di scegliere dei drink dalla loro “Dream List” che include cocktail più elaborati. Il Kubla Kahn – situato in zona di San Giovanni, vicino la metro Ponte Lungo – è il posto perfetto per degustare qualche bocconcino italo-giapponese accompagnato da cocktail equilibrati e ben fatti. Un posto esotico e affascinante decisamente da non perdere!

Piano C – Circolo del Vino

Via Faleria, 12

pianoccircolodelvino.com

Piano C è una piccola e accogliente enoteca vicino alla stazione della metropolitana di San Giovanni. I tre ragazzi dalla lunga barba che compongono il suo staff sono più che amichevoli e l’aperitivo da loro è un’esperienza divertente, intima e familiare. Vengono serviti principalmente vini italiani di alta qualità provenienti da tutto il paese, ma c’è anche una selezione dei classici cocktail da aperitivo. Da mangiare ci sono le “Fojette”, tapas gourmet preparate fresche ogni giorno, oltre alle strepitose selezioni di salumi e formaggi.

Aperitivo a Piazza Bologna / Nomentano

Momart

Via XXI Aprile, 19

momartcafe.it

Da Momart aperitivo fa rima con festa. Tutti i giorni dalle 18 alle 22.30 un’atmosfera vivace accoglie l’aperitivo no-limits servito direttamente al tavolo nei luminosi interni o nella veranda all’aperto. Parola d’ordine: abbondanza e qualità. Assaggiate le infinite varietà di pizza. Per 15 € potrete fare un happy hour all-you-can-eat con drink. Da non perdere il Momart Spritz.

Abitudini e Follie

Via Pavia, 28

AbitudiniFollie

Dall’intreccio tra tradizione e sperimentazione, dall’impiego di materie prime genuine nasce questo moderno coffee bar nel cuore del quartiere universitario. L’happy hour “Follia” inizia alle 18 con cocktail di ogni tipo e vini di qualità da accompagnare a sfiziosi finger food. Accanto ai prodotti biologici, Presidio Slow Food, I.G.P., ai salumi e ai formaggi, ai fritti fatti in casa, il piatto forte è la pinsa romana. Il segreto? Una lievitazione di almeno 48 ore e l’utilizzo di farine altamente selezionate di frumento, soia e riso. È consigliata la prenotazione.

Aperitivo a San Lorenzo

Pastificio San Lorenzo

Via Tiburtina, 196

pastificiosanlorenzo.com

Dal 2020, lo storico locale di San Lorenzo, situato nella più antica fabbrica del quartiere, ha trovato nuova vita. Oggi è un’osteria contemporanea che accompagna i clienti dall’aperitivo al dopo cena. In cucina, lo chef Gianfranco Pecchioli crea piatti ricercati, mentre il cocktail bar è affidato all’esperto tocco di Federico Tomasselli. Tra le proposte da non perdere spicca la specialità della casa: il Bloody Mary!

Il menu aperitivo offre delizie come Pane con burro affumicato e alici del Cantabrico, Focaccia fatta in casa e Tortellini fritti accompagnati da una salsa di pomodoro arrosto.

Aperitivo al Pigneto

Necci dal 1924

Via Fanfulla da Lodi, 68

necci1924.com

Un cantuccio accogliente in un’atmosfera rilassata, nel cuore del Pigneto, dove Pier Paolo Pasolini girò alcune memorabili scene di “Accattone”. Benvenuti da Necci, dal 1924 un punto di riferimento per gli amanti dell’aperitivo, che coccola i clienti con prodotti freschi del territorio. Che abbiate voglia di un aperitivo “smart” o “rinforzato”, questo ritrovo propone pizze alla pala e crocchette, bruschette e taglieri di salumi e formaggi, e altre prelibatezze anche per vegani e celiaci. Per ricevere informazioni sulle serate musicali basta tenere d’occhio il sito e la pagina Facebook.

Aperitivo al Circo Massimo / Aventino

Rosso Eat Drink Stay

Viale Aventino, 32

ristoranterosso.it

Rosso come l’amore, ma soprattutto come la passione che Massimiliano, Alfredo, Marco e Davide, i quattro fratelli che lo hanno fondato, mettono nel loro progetto. Ecco Rosso, una “piattaforma trasformista” con cucina a vista che ruota intorno al grande bancone in pietra a spacco. L’happy hour si gusta dalle 18 alle 20, e include un drink e i piatti espressi dalla cucina. Le proposte per l’aperitivo spaziano dagli intramontabili della cultura italiana alle proposte delle diverse nazioni, per un viaggio intorno al mondo.

Aperitivo al Tuscolano

Meo Pinelli

Piazza di Cinecittà, 56

meopinelli.it

Nel 1954 Angelo e i suoi fratelli davano a vita a questo caratteristico locale nato come trattoria a conduzione familiare, frequentata da attori e registi italiani che affollavano i vicini studi cinematografici di Cinecittà. Oggi Meo Pinelli è un punto di riferimento per gli amanti dell’aperitivo. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 21.30, lo si può gustare in due formule. L’aperitivo “Meo” prevede un maxi tagliere di affettati misti con formaggi, rustici, tartine accompagnati dalla pinsa appena sfornata, fritti misti e primi scelti. Gli amanti del pesce possono invece optare per un maxi tagliere con salmone marinato e insalata di mare, tartare di tonno, fritti di pesce e focaccia della casa. In entrambe le opzioni è previsto un drink o un calice di vino o una bottiglia di vino a scelta.

