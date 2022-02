I migliori ristoranti per vegetariani e vegani a Roma

Alternative di stile e gusto per vegetariani e vegani, in città

Mangiare vegano e vegetariano è ormai molto comune. Per la maggior parte, è una scelta etica. Va quindi aldilà della moda o dello stile di vita sano e salutare, abbracciando una ben più ampia filosofia, che comprende rispetto per l’ambiente e per la natura. Una sorta di dimostrazione d’amore per la vita.

Diventa quindi necessario poter usufruire di servizi ad hoc, anche e soprattutto in ambito ristorativo. Bisogna altresì precisare, che si può apprezzare la cucina vegetariana e quella vegana, che sono ormai a livelli altissimi di specializzazione, pur non aderendo in toto a tutto il discorso etico di base, e che possono essere alternative gustose per chi segue un concetto più generico di stile di vita salutare.

Quindi, che voi siate dei veg o vegan addicted, o semplicemente degli estimatori, o ancora – e perché no – dei semplici curiosi, vi diamo qualche indicazione su quelli che sono i migliori ristoranti a proporre cucina vegetariana e vegana. Buona lettura!

Buddy Veggy Restaurant Caffè

Corso Vittorio Emanuele II 107/A (Centro storico)

Lun – Ven 10.00-24.00, Sab – Dom 09.00-24.00

Prezzo medio € 25

06 87728433

buddyroma.com

Centralissimo! Gli amici del veggy possono stare tranquilli. In un locale grazioso e accogliente sarà possibile gustare un menù tutto vegetariano e vegano, ricco e sfizioso, e apprezzare le bellezze di Roma, ad un ottimo prezzo. E se non siete integralisti veggy, iniziate dal dolce!

Aromaticus Trastevere

Via Natale del Grande, 6/7 (Trastevere)

Mar – Dom 11.00 – 22.00

06 88798381

aromaticusroma

Nella caratteristica Trastevere, buone le proposte veg e vegan di Aromaticus. Cucina gustosa, e atmosfera rilassante e informale, che ricarica e rigenera. Una pausa di benessere, e piatti semplici da materie prime geneuine. Da non sottovalutare.

Vrindaa

Via Salaria, 203

Lun – Dom 12.30 -15.30, 18.30 – 23.00

Prezzo medio € 25

06 86932756

vrindaa.it

La cucina Ayurvedica di Vrindaa potrebbe stupirvi. La conoscenza della vita, a cui aspira questa filosofia, non sottrae gusto e soddisfazione ai piatti proposti da questo particolarissimo locale, nel quale l’atmosfera rigenera i sensi e offre una pausa dalla frenesia della città. Non lontano dal centro, ben collegato. Da provare assolutamente.

Ops!

Via Bergamo, 56 (Nomentana)

Lun – Dom 12.30 -15.00 – 19.30 – 22.00

Prezzo medio €25

06 8411769

opsveg.com

Particolare la proposta interamente vegan di Ops!, che offre un menù a buffet, anche da asporto, in totale sicurezza. Semplici e fantasiosi piatti e la promessa di ingredienti bio e locali. In zona centralissima, adiacente a Porta Pia. Anche i non vegani potrebbero restare stupiti.

Nativa

Via Umberto Moricca 100 (San Pietro)

Mar – Dom 12.00 -15.00, 19.30 – 23.00

Prezzo medio €20

06 64008399

nativaristorante

Non distante dalla Città del Vaticano, in un locale luminoso, ordinato e accogliente, Nativa offre un menù tutto naturale, fin dalla scelta delle materie prime, biologiche e\o a chilometro zero. Una scelta anche etica, quindi, nel rispetto della salute e dell’ambiente. Nel menù anche alternative senza glutine. Ottimi i dolci. Da provare, qualunque sia il vostro stile.

Ma và?

Via Euclide Turba, 6/8, (Prati)

Lun – Sab 12.30 – 15.00, 19.30 – 23.00

Prezzo medio € 22

06.3729134

ristomava.com

In quartiere della Vittoria, Ma Va? è una risposta, più che una domanda! Offre alternative vegetariane e vegane dei piatti tipici regionali, e classici della cucina italiana. Locale moderno, accogliente e luminoso. Con tanta gentilezza per contorno.

Rifugio Romano

Via Volturno, 39/41 (Castro Pretorio)

Mar – Dom 12.30 – 15.30, 18.30 – 23.00

Prezzo medio € 35

06.4880945

rifugioromano.com



Ad un passo dalla centralissima stazione Termini, ai viaggiatori il Rifugio Romano offre alternative veg e vegan, oltre ad una buona cucina tradizionale. Ottimo anche per una cena, tra amici con esigenze diverse. E per chi vive o lavora in zona, colazione, pranzo e cena in un locale dove verrete accolti con entusiasmo. Ricordate di prenotare.

Romeow Cat Bistrot

Via Francesco Negri, 15 (Ostiense)

Mar – Dom 10.00-23.00

Prezzo medio €30

06.57289203

romeowcatbistrot.com

“Elevando il concetto di Cat Caffè”, Romeo vi accoglie nel suo grazioso ed elegante Bistrot per farvi gustare un menù davvero particolare, ricco di piatti raffinati e ricercati, che potrebbero convincere anche chi non ha mai provato il veg, nelle sue innumerevoli declinazioni. In zona Ostiense, centrale e ben collegata. La famiglia felina, libera nel locale, è una delle più pulite ed educate che possiate aspettarvi. E se qualche piatto vi resterà nel cuore, non esitate a chiederne la ricetta, Romeo ve la farà avere. Che siate più o meno amanti dei gatti, vi consigliamo di non farvi sfuggire l’occasione di provare Romeow!

TI POTREBBE INTERESSARE

Roma senza glutine: dove mangiare gluten free a Roma