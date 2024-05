SUPERAURORA Music & Art Festival 2024

Roma ha un nuovo festival di musica internazionale: il 27 e 28 luglio 2024, nell’oasi verde della Pineta di Castel Fusano, prende vita il SUPERAURORA Music & Art Festival.

SUPERAURORA è il nuovo festival di Roma, che si terrà il 27 e 28 luglio. Artisti di fama internazionale si esibiranno per due giorni di musica nella Pineta di Castel Fusano, situata a un chilometro e mezzo dal mare.

Ispirato ai grandi festival internazionali che ogni anno accolgono spettatori da tutto il mondo, SUPERAURORA si propone come un evento immersivo ricco di musica, arte e divertimento. Il festival è pensato per radunare migliaia di persone in un villaggio che offre opportunità per socializzare, ballare e immergersi nella musica.

Con artisti del calibro di Craig David, Masego, Glitterbox, JP Cooper, Louie Vega, BigMama, Mecna, Jungle, e Fast Animals and Slow Kids, oltre a Pino D’Angiò e Giuse the Lizia, il festival offre una full immersion di due giorni con concerti, natura, un villaggio gastronomico, attività ricreative e la possibilità di campeggiare a due passi dal mare.

Ci saranno due palchi, uno dedicato ai live e uno ai DJ set. Tra gli artisti italiani più attesi, BigMama, rapper simbolo di inclusività e autodeterminazione; Fast Animals and Slow Kids, icona dell’alternative rock; Pino D’Angiò, simbolo della musica pop degli anni ’80 con il singolo “Ma quale idea”; Mecna, cantautore e rapper, e molti altri.

Per la prima volta a Roma, il festival vedrà la partecipazione di Glitterbox, format di Defected, la più grande etichetta di musica House/Disco del mondo.

Organizzato da Alcazar Live, uno dei club più affermati della Capitale e di tutta Italia per la live music e i DJ set, SUPERAURORA celebra la passione per la musica e la condivisione culturale.

PROGRAMMA

27 Luglio Line-up

(GIORNO 1)

Parco di Castello Chigi

2pm

Craig David TS5, JP Cooper, Glitterbox, Louie Vega, Anna Collecta, Ciao Discoteca Italiana, Fast Animals & Slow Kids, I Hate My Village, Jason K, Laila Hal Habash, Melvo Baptiste, Officina della Camomilla, Riva Starr

28 Luglio Line-up

(GIORNO DUE)

Parco di Castello Chigi

2pm

Mesego, Jungle, AdiOasis, BigMama, Dabeull DJ, Giuse The Lizia, IAMDDB, Jayda G, Kapote & Sam Rufillo, Mecna, Pino D’Angiò, Stefano Fusco

INSPIRATION

SUPERAURORA Music & Art Festival

27-28 July 2024

Parco di Castello Chigi

Biglietti (previste 4 releases):

27 Luglio: €34 (Earlybird)

28 Luglio: €34 (Earlybird)

Full pass: €65 (vip €84)

Camping + Full Pass: from €80

Bungalow + Full Pass: from €299

superaurora.com