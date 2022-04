L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

La storia della musica in una sola istituzione

Santa Cecilia è la patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. A chi se non a lei poteva essere dedicata un’Accademia votata alla celebrazione e alla diffusione di questa nobile arte? Basti pensare all’antichissima istituzione, celebre in tutto il mondo, dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Un’organizzazione maestosa e raffinata, che dalla sua nascita, voluta nel XVI secolo per scopi artistici ed assistenziali, è divenuta, a distanza di ben 5 secoli, simbolo ed espressione per antonomasia, in Italia e non solo, del pentagramma, dell’accordo musicale e della voce di tanti gloriosi interpreti e musicisti.

Il Coro

E’ stata la voce, anzi, la forza delle voci a gettare le fondamenta dell’Accademia, i cui primi mattoni sono stati posti da un gruppo di cantori che si è riunito in un coro, dando di fatto il via all’esistenza dell’accademia che ancora oggi conosciamo ed apprezziamo. Il coro, guidato da Piero Monti, è tuttora un pilastro dell’istituzione di Santa Cecilia; oltre a questo, l’Accademia vanta anche la presenza di ben 4 cori di voci bianche, retaggio antico di una tradizione remota ma ancora viva.

L’Orchestra

L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, fondata nel 1908, è stata diretta da nomi prestigiosi del panorama musicale mondiale, personalità del calibro di Mahler, Debussy e Stravinskij, solo per citarne alcuni. Dal 2006 l’Accademia vanta il primato in Italia per quanto riguarda la creazione di un’orchestra giovanile, la cosiddetta Juniorchestra, divisa per fasce di età (dai 4 ai 23 anni). L’educazione musicale viene vista quindi come parte integrante della formazione dell’individuo, che viene chiamato, volendo, ad approcciarvisi in età ancora infantile.

Negli ultimi 15 anni l’Accademia ha vissuto una rinascita sostanziale grazie alla nomina a Direttore musicale di Sir Antonio Pappano, il direttore d’orchestra che ha portato il coro e l’orchestra di Santa Cecilia a dei livelli altissimi, promuovendo colalborazioni e riuscendo anche a raggiungere un pubblico molto più vasto, spesso anche molto più giovane, anagraficamente parlando, rispetto alla media precedente. Tanti i riconoscimenti ottenuti grazie alla sua guida, affiancati da una intensa attività discografica che ha reso ancora più facile la diffusione dell’arte prodotta in questa sede.

I corsi

Non solo esecuzione, ma anche, e soprattutto studio, della tecnica, e dello spartito. L’Accademia è un’ente di alta formazione musicale, che offre corsi liberi, annuali, rivolti a musicisti diplomati e corsi di perfezionamento musicale: dal violino al canto barocco, passando per la musica da camera, l’offerta è davvero vasta per gli amanti delle sette note. Santa Cecilia vanta anche una Bibliomediateca dove si possono consultare vaste raccolte di testi e documenti e un Museo degli strumenti musicali, fondato alla fine dell’Ottocento, che contiene un corpus di 140 strumenti.

I concerti

Il programma dei concerti del’Accademia di Santa Cecilia è davvero fitto, e copre una grande varietà di stili ed epoche, con virate sul contemporaneo indubbiamente di richiamo per un pubblico più eteorgeneo. Consulta il programma della stagione sinfonica e da camera sul sito ufficiale, e scegli la proposta musicale che più ti richiama, per trascorrere una serata in un vero e proprio tempio della storia della musica.

