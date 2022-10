Musica, arte, vintage e intrattenimento: tutto nel cuore di Trastevere!

Alcazar Live, l’ex cinema di Trastevere, si afferma come uno dei locali più frequentati di Roma ed un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica dal vivo e della scena clubbing della Capitale. Il suo fondere buon cibo con intrattenimento dal vivo continua a lasciare il segno sulla movida romana. Un ambiente dove musica e arte si incontrano per dare vita ad uno spazio originale nel cuore di Roma.

Con l’imbarazzo della scelta, preparati per una programmazione che ruota intorno a dj set, jam-session, stand-up comedy, vintage market, e musica internazionale dal vivo. Alcuni degli artisti che hanno già calcato il palco dell’Alcazar Live includono: PJ Morton, Masego, Keifer, Becca Stevens, Folamour, Myd e Tank & The Bangas.

L’Alcazar è aperto dal giovedi alla domenica. Il giovedì si contraddistingue per l’evento ricorrente che vede come protagonista la jam session di Comemammam’hafatto. Un appuntamento ormai di casa, grazie al connubio tra funk e soul, la pista da ballo si riempie subito. Il venerdì e il sabato si alternano concerti di musica dal vivo e dj set in entrambi i casi con ospiti internazionali. La direzione artistica è chiara con un focus principalmente incentrato sul Soul, Funk, R’n’B e sulla disco e l’house per quanto riguarda i djs.

Per i buongustai invece, abbiamo Hostaria di Alcazar Live con vista sul palco dal secondo piano. Ascolta la musica e goditi lo spettacolo, sia sul palco che in tavola. Sarà un’avventura culinaria centrata attorno ai migliori prodotti italiani e il mediterraneo.

Nei week-end (sabato e domenica) dalle 10 alle 20 prende vita il mercato vintage con la possibilità di fare anche il brunch mentre si dà un’occhiata agli espositori del made in Italy dell’artigianato locale. Durante il mercatino dalle 18 iniziano i dj set per accompagnare i visitatori all’aperitivo e alle serate che vanno avanti fino alle 02.

Alcazar Live non è solo intrattenimento, ma bensì uno spazio in cui arte, musica, cibo e bevande si uniscono per creare un’esperienza alla portata di tutti.

Click qui per scoprire la programmazione musicale