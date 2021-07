Assistenza sanitaria internazionale ad alta specializzazione: UPMC Salvator Mundi International Hospital e il suo Centro di Ortopedia

UPMC Salvator Mundi International Hospital – Centro ortopedico a Roma

Un Ospedale internazionale nel cuore di Roma. È UPMC Salvator Mundi International Hospital, attivo dal 1951 a Monteverde vecchio, pronto ad accogliere in sicurezza, H24, pazienti provenienti da ogni Paese, grazie alla conoscenza di lingue e culture diverse da parte del suo personale sanitario e amministrativo.

Da oltre 70 anni al servizio di tutte le comunità straniere, punto di riferimento per ambasciate, congregazioni religiose, università per stranieri e per ogni singolo paziente proveniente da altri Paesi, e dal 2018 parte del network internazionale di UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), azienda sanitaria con sede a Pittsburgh (USA). Un luogo garanzia di qualità nell’assistenza sanitaria e di alta specializzazione.

L’Ortopedia è una delle specialità che fanno parte della storia e del futuro della struttura, con tecniche innovative e servizi specializzati e con tecnologie di ultima generazione, chirurgia mininvasiva e robotica.



Il Centro di Ortopedia di UPMC Salvator Mundi International Hospital si occupa del trattamento clinico e chirurgico di problematiche post traumatiche (lesioni scheletriche, ossee, tendinee, legamentose), di patologie cronico-degenerative o di malformazioni congenite. Un team di ortopedici specializzati si occupa di effettuare interventi chirurgici all’avanguardia e mininvasivi (chirurgia della mano, del piede, di anca, ginocchio, spalla, caviglia) e di chirurgia protesica (di anca, ginocchio e spalla) e protesica robotica. L’equipe si avvale anche degli specialisti dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, professionisti con una lunga esperienza nell’ambito delle patologie osteo-articolari congenite ed acquisite, della medicina dello sport e della chirurgia ricostruttiva, protesica, artroscopica e robotica.

Trauma Center 24/7.

Il Trauma Center Ortopedico di UPMC Salvator Mundi International Hospital garantisce un servizio di urgenza H24.

Specialisti di fama mondiale e Equipe esperte e integrate e modelli di trattamento internazionali. Il team di UPMC Salvator Mundi International Hospital opera in costante connessione con i massimi esperti in ortopedia di Pittsburgh dell’UPMC Orthopaedic Care e dell’UPMC Sports Medicine, eccellenza nei programmi e nei trattamenti di cura avanzati per tutte le problematiche muscolo-scheletriche, dipartimento guidato dal Prof. Freddie H. Fu, in equipe con il Prof. Volker Musahl, primario del reparto di Medicina dello Sport presso il Dipartimento di Chirurgia Ortopedica di UPMC e, tra l’altro, medico co-responsabile della squadra di football americano dell’Università di Pittsburgh.

Chirurgia ortopedica robotica.

L’unione tra l’innovazione tecnologica e la mano esperta del chirurgo punta alla massima precisione e alla minore invasività possibile. Questo grazie alla piattaforma robotica “Mako-Stryker”, utilizzata in sinergia con la realtà virtuale e gli ologrammi del software di imaging sanitario “Verima”: il robot consente di progettare al computer il tipo di impianto che viene utilizzato in sede operatoria, combinando i dati rilevati dalla TAC tridimensionale con le rilevazioni intraoperatorie effettuate tramite un sistema di telecamere ad infrarossi. Il chirurgo, che può anche eseguire una simulazione avanzata dell’intervento, dei risultati e degli eventuali rischi, tenendo in considerazione la reale anatomia del paziente, riesce così a posizionare la protesi con precisione assoluta, risparmiando tessuto osseo e realizzando un perfetto bilanciamento legamentoso.

Cure e assistenza personalizzate e complete. Presso UPMC Salvator Mundi International Hospital il paziente può trovare rapida risposta alle proprie esigenze: nella stessa struttura è possibile effettuare esami diagnostici, visite specialistiche, trattamenti clinici e chirurgici e riabilitazione fisioterapica.

Con UPMC l’Ortopedia va oltre.

Viale delle Mura Gianicolensi, 67

+39 06.58896900 Info

+39 06 588961 Prenotazioni

smih_docs@upmc.it

upmcsalvatormundi.it