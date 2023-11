Van Gogh Experience: la mostra immersiva al Next Museum di Roma

Un viaggio multimediale nell’arte del grande maestro olandese

Il celebre pittore olandese Vincent Van Gogh e la sua arte coinvolgente sono da sempre un grande richiamo per gli appassionati di pittura. Se anche voi siete amanti di questo genio dell’arte, non perdetevi la mostra interattiva dal titolo Van Gogh Experience, ospitata nelle sale del Next Museum di Roma fino al prossimo 24 marzo.

Il Next Museum è uno dei nuovi poli multimediali per la cultura e l’arte presenti in città, ed è parte di una catena di musei interattivi che include le sedi di Torino, Milano e Bilbao. La sede romana è dislocata a poca distanza dal Parco di Villa Borghese, che ospita a sua volta numerose istiuzioni culturali interessanti, come la Galleria Borghese, la Casa del cinema e la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea.

L’arte di Van Gogh si presta molto bene a interagire con il mondo del virtuale: le sue pennellate vibranti, le forme dinamiche, i colori brillanti delle sue opere abbinati alle moderne tecnologie visive non possono che creare un effetto di meraviglia negli occhi del visitatore che, acquistando al prezzo di 3 euro degli speciali occhiali, potrà vivere un’esperienza di realtà virtuale davvero entusiasmante! Ai suoi occhi infatti apparirà un mondo completamente diverso, filtrato attraverso lo sguardo dell’artista.

INSPIRATION

6 esperienze virtuali per rivivere l’antica Roma

©NEXTEXHIBITION

La mostra interattiva

Il percorso espositivo prende il via illustrando la biografia dell’artista, morto a soli 37 anni; malgrado la breve vita Van Gogh è riuscito a lasciare una traccia indelebile del suo passaggio, attraverso un’arte che dagli esordi legati al Post-Impressionismo ha virato poi in modo forte e deciso verso l’Espressionismo. Questo artista ha saputo mettere su tela il suo mondo interiore, la sua sensibilità, spinta spesso al limite. La sua sincerità, il suo mettersi a nudo lo rende ancora oggi uno degli artisti più amati in assoluto dal pubblico.

Il colore in Van Gogh è quasi la resa di uno stato psichico, una traduzione dei moti del cuore e dell’animo. La sua febbrile ricerca lo porta a produrre dei capolavori insuperati, dove spesso i protagonisti sono gli alberi, i campi, le stelle, brani del cielo e della terra, rappresentazioni di una natura che diventa un tutt’uno con l’esperienza umana.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

©NEXTEXHIBITION

Pezzo forte della mostra è sicuramente la stanza interattiva: le pareti intorno a voi si animeranno grazie alle proiezioni rappresentanti le opere del maestro, accompagnate da un’emozionante selezione di brani di musica classica. Le animazioni vorticose daranno vita ai paesaggi e ai volti dipinti dall’artista, alla luce degli astri presenti in opere come Notte stellata o al battito delle ali dei volatili che si librano nel cielo del Campo di grano con corvi.

Essendo una mostra interattiva i visitatori sono invitati a diventare protagonisti della propria esperienza scattando foto e selfie, così da diventare parte integrante della sinfonia di immagini e colori intorno a loro. Non perdete l’occasione di diventare parte di un’opera d’arte!

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Fino al 31 Marzo 2024

Next Museum

Corso d’Italia 37/d

Lun-Ven: 10.00-18.00

Sabato: 10.00-20.00

Domenica e Festivi: 10.00-18.00

Biglietti: Intero da 14,50€ a 16,50€, Ridotto da 12,50€ a 14,50€

nextexhibition.it