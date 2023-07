Nei menù degli chef Lele Usai, Nicola Fossaceca e Piergiorgio Siviero un piatto dedicato alla Corea

A partire dal 6 luglio 2023, prenderà il via il progetto “Viaggio in Corea tra le stelle“, ideato dall’Istituto Culturale Coreano e coinvolgerà i ristoranti di tre chef stellati: Lele Usai (Il Tino, Fiumicino – Roma), Nicola Fossaceca (Al Metrò, San Salvo Marina – Chieti) e Piergiorgio Siviero (Lazzaro 1915, Pontelongo – Padova).

Durante l’estate, ogni chef inserirà nel proprio menu un piatto dedicato ed ispirato al viaggio in Corea, intrapreso a novembre 2022 per partecipare al programma televisivo “Benvenuti in Corea per la prima volta”. I tre chef, guidati da Fabrizio Ferrari, uno chef stellato innamorato della Corea del Sud e trasferitosi a Seoul, si sono recati nella capitale coreana per scoprire luoghi, templi, street food, tradizioni e piatti tipici, in un’esperienza ricca di avventure e divertenti sketch da gustare.

Il successo della loro avventura come protagonisti del programma televisivo in Corea è stato tale da ispirare l’inserimento della cucina coreana nei loro menu in Italia, contribuendo a unire ancora di più la cucina italiana con quella coreana.

I sapori coreani nei piatti creati dagli chef stellati

Presso il ristorante Il Tino di Lele Usai, sarà possibile gustare il piatto chiamato “Viaggio a Seoul“, preparato con pesce frollato, verdure fermentate e kimchi.

La cucina coreana mi affascina molto perché ha radici storiche, come ho potuto constatare durante il mio viaggio. Nel piatto che ho creato, gli ingredienti coreani si uniscono alla tecnica dry aging del pesce e, ovviamente, alle fermentazioni, molto utilizzate in Corea. Lele Usai, chef di Il Tino

Nicola Fossaceca si è ispirato ai giorni trascorsi a Pohang, una località marittima nel sud della Corea, per creare il piatto chiamato “Polpo a Pohang“, che consiste in polpo glassato al gochujang, asparagi e salsa bernese alle alghe.

Ho assaggiato la pasta fermentata di peperoncino chiamata gochujang, che utilizzo come base per la salsa, al mercato di Mangwon mentre assaggiavo i tteokbokki, gnocchi di riso in salsa piccante. Nicola Fossaceca, chef di Al Metrò

Lo chef Piergiorgio Siviero inserirà nel menu il dolce chiamato “Tiramisut“, che comprende spuma di patate dolci, sablé di fagioli verdi e grano tostato, tisana di radici di loto e barbana, e caramello di fungo pyogo.

Questo piatto si ispira principalmente alle colazioni che ho fatto in Corea a base di patate e ho anche assaggiato un tiramisù all’injeolmi, con farina di fagioli di soia. Piergiorgio Siviero, chef di Lazzaro 1915

Tutti i clienti che assaggeranno i piatti coreani nei tre ristoranti riceveranno in omaggio un set di cartoline con ricette coreane e un ingrediente coreano, gentilmente forniti dall’Istituto Culturale Coreano, per poter preparare a casa dei piatti tipici della Corea.

TI POTREBBE INTERESSARE

I Migliori Ristoranti Etnici E Di Cucina Internazionale Di Roma