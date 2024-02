Dove Bere Vini Naturali a Roma

Scopri la tua cantina preferita in ogni zona di Roma

A Roma, la scena dei vini naturali è in crescita e, da Trastevere a Prati, assistiamo ad una proliferazione di enoteche che offrono questo tipo di esperienza. I vini naturali rappresentano ormai una realtà affermata nel panorama vinicolo in Italia e nel mondo. Sono rinomati per la purezza e la semplicità del processo di produzione vinicola e per il loro gusto autentico.

I produttori dei vini naturali non solo cercano di adottare un approccio più rispettoso dell’ambiente, evitando l’uso di sostanze chimiche ma anche di valorizzare il territorio di coltivazione.

Vino e Vinili

Via del Pellegrino, 77 (Campo de’ Fiori)

Mar – Dom: 12:00 – 01:00

vinoeviniliroma

Chi entra nell’enoteca di Beppe in Via del Pellegrino, a soli 5 minuti da Piazza Navona e Campo de’ Fiori, cerca qualcosa di più di una semplice bottiglia. Oltre ad offrire uno spazio inclusivo e volto alla passione per la musica, Vino e Vinili presenta un’ampia selezione di vini naturali, veri e propri protagonisti del locale.

Quando non si trovano a Roma, i gestori di questa enoteca intraprendono spesso viaggi verso suggestivi paesi di campagna al fine di esplorare nuove aziende a conduzione familiare e individuare l’accostamento più armonioso delle diverse varietà di uve.

Ciao Alimentari

Vicolo di San Celso 8 (Castel Sant’Angelo)

Mar – Dom: 11.30 – 22.00

Ciaoalimentari

Chi si addentra nel Vicolo di San Celso, nei dintorni di Castel Sant’ Angelo, può godersi la bellezza di Roma da un piccolo locale dalle tendenze alternative dove confort food e vini naturali trovano il loro posto al banco e tra gli scaffali.

L’offerta prevede etichette selezionate, birre artigianali, la possibilità di ordinare al banco, come se il tempo si fosse fermato in un borghetto italiano. Ciao Alimentari anima la piazzetta con eventi musicali ed artistici che richiamano una clientela giovane e all’avanguardia.

Angolo Divino

Via dei Balestrari n.12/14 (Campo de’ Fiori)

Ven – Dom: 11:00 – 2:00

Lun – Giov: 11:30 – 15:30 e 17:00 – 00:30

angolodivino.it

L’Angolo Divino, noto anche come “da Massimo”, è un autentico gioiello nascosto nel cuore di Roma, a pochi passi dal maestoso Palazzo Farnese. Da oltre cinquant’anni, questo locale si è affermato come un luogo di elezione per gli amanti del buon bere, diventando un’icona nel panorama delle esperienze enogastronomiche della città eterna.

Particolarmente suggestivi sono i tavoli all’esterno, che si affacciano sulla Piazza della Quercia. Questo scorcio diventa il teatro perfetto per godersi il proprio vino in compagnia di amici o per concedersi un momento di solitudine contemplativa, avvolti dalla magica atmosfera della storica piazzetta.

Enoteca l’antidoto

Vicolo del Bologna, 19 (Trastevere)

Merc – Dom: 18:00 – 00:00

Enotecal’antidoto

L’atmosfera vivace dell’enoteca crea il contesto perfetto per esplorare i sapori unici di etichette selezionate con cura da esperti del settore. La proposta si estende a una varietà di regioni vinicole, offrendo ai clienti l’opportunità di viaggiare attraverso vigneti locali e internazionali ad ogni sorso.

Ma l’esperienza culinaria all’Enoteca l’Antidoto non si ferma al vino. Gli sfiziosi antipasti, preparati con maestria e con un occhio attento alla tradizione, offrono un accompagnamento perfetto alle selezioni vinicole. Il menu, in continua evoluzione grazie alle collaborazioni con chef internazionali di alto livello, assicura che gli ospiti possano sempre scoprire nuovi piatti da abbinare alle loro scelte di vino preferite – rigorosamente by the bottle.

Solovino Enoteca Naturale

Via Rialto, 25-27 (Prati)

Lun – Giov: 11 – 23:30

Ven – Sab: 11 – 00:30

SolovinoEnotecaNaturale

Il Wine Bar di Solovino è aperto per accogliere gli appassionati del buon vino durante l’intera giornata, offrendo l’opportunità di assaporare una vasta selezione di vini naturali, disponibili al calice.

L’esperienza proposta si distingue per una “mega-mescita” in costante evoluzione, che consente di degustare le etichette più richieste del momento tra i vini naturali, abbracciando sia i classici che gli “unicorni”, ovvero quei vini difficili da reperire.

Solovino dispone di un bistrot con un menù in costante aggiornamento che si ispira alla stagionalità e utilizza ingredienti freschi provenienti dal vicino Mercato Trionfale.

Bar bozza

Via Giulio Rocco, 27 (Ostiense)

Lun- Sab: 18:00 – 1:00

Dom: 18:00 – 00:00

BarBozza

Al Bar Bozza a Ostiense, tutto è in divenire. Il locale infatti ha aperto da circa un anno nei locali di una copisteria dove i proprietari hanno visto stampare la loro tesi di laurea. Bar Bozza offre un ambiente amichevole e alla mano dove poter gustare vini a fermentazione naturale proveniente dall’Italia ma anche da Francia, Spagna, Georgia e Austria. L’idea di Mauro e Fabio è proprio quella di offrire un bistrot di quartiere dove si possa gustare un bicchiere ma anche godersi qualche piatto per fare aperitivo o una cena leggera.