I migliori bar del rione Monti a Roma

Monti è uno dei quartieri più alla moda di Roma. A pochi passi dal Colosseo, la sua atmosfera hipster lo rende una delle zone preferite da romani e turisti. Di giorno è il posto giusto per fare shopping tra negozi vintage, prendere un caffè e girovagare tra le sue strade e vicoli. Di sera, si trasforma in una delle migliori zone per un aperitivo o per un drink e per stare insieme con gli amici. Eccoti di seguito la nostra selezione dei migliori bar per una serata a Rione Monti.

Sacripante Gallery

Via Panisperna, 59

Dom-Gio 11.00-24.00; Ven – Sab 11.00– 02.00

Sacripante è uno spazio multifunzionale dove arte, design, fashion e mixology convivono in maniera armoniosa. Entrando all’interno di questa galleria d’arte e bar vi sentirete trasportati in un’altra dimensione, in un’atmosfera mistica e barocca, che rimanda alla storia del luogo, ossia un convento costruito dal Cardinale Sacripante nel XVIII secolo. Ottimi i cocktail; non è raro trovare qui dj set, vernissage e presentazioni di libri.

Blackmarket Hall

Via de Ciancaleoni, 31

Lun – Sab 18.00-02.00; Dom 18.00-01.00

Se vuoi un’atmosfera anni ’20, sei un amante dei cocktail, del cibo e della musica dal vivo, Blackmarket Hall è il posto che fa per te. Questo cocktail bar, famoso ormai in tutta Roma, si trova a pochi passi da via Panisperna. Un locale internazionale, con una buona scelta di drink e un ampio menù di cibo che spazia dagli hamburger al pesce, da alternative vegetariane alle tartare. Seguite i loro canali social per scoprire la programmazione di musica live.

Mùn – Rooftop Cocktail Bar

Piazza dell’Esquilino, 1

Tutti i giorni, 17.30-24.00

Quando cala la sera il Mùn Rooftop Cocktail Bar accoglie cene, feste ed eventi sulla sua terrazza con vista panoramia sui tetti della città e la Basilica di Santa Maria Maggiore. Con un’atmosfera elegante caratterizzata dai toni caldi e naturali del legno, arricchita dalla selezione gastronomica dello Chef Alessandro Caputo, servita in connubio con i cocktail d’autore di Antonio De Meo.

Drink Kong

Piazza San Martino ai Monti, 8

Tutti i giorni, 18.30 – 02.00

Drink Kong è l’ultimo arrivato nella vita notturna di Monti. Di proprietà del leggendario barman Patrick Pistolesi, Drink Kong è il luogo ideale per rilassarsi sorseggiando signature o classici cocktails perfettamente miscelati e degustando deliziose tapas nella cornice di Piazza San Martino ai Monti. Un ambiente minimal/retrò, con luci soffuse e musica di sottofondo, ideale per un drink serale.

Ex Galleria Monti

Via Baccina, 66

Mar-Dom 18.00 – 02.00

L’Ex Galleria ti offre la possibilità di prendere un aperitivo immersi nell’arte. Cocktail e vino dalle 18 fino a tarda notte, ammirando opere di artisti emergenti che espongono ogni settimana. Un salotto a due passi dai Fori Imperiali con uno staff giovane e attivo. L’opzione aperitivo include un drink e un piatto a €12, oppure diversi panini e finger food tra cui scegliere; da provare i cocktail, consigliamo il Drink me Drink.

Tiziano Terrace presso Monti Palace Hotel

Via Cavour, 185

Dom – Gio 17.00-23.00; Ven-Sab 17.00-24.00

Al 5º piano del Monti Palace Hotel si trova la terrazza Tiziano, recentemente rinnovata, con vista su Monti. Questo cocktail bar panoramico vanta una cantina di vini ben fornita, spazio interno con tavoli distanziati e finestre alte apribili, una zona esterna accogliente con salottini e tende parasole dove gli ospiti possono gustare i loro cocktail al sole, con un panorama a 180° sui tetti circostanti. La prenotazione è consigliata.

Charity Cafe

Via Panisperna, 68

Mar – Dom, 18..00 – 02.00

Photo Credits to Julia from juliasromeingaround.wordpress.com

“Grungy” e poco illuminato, Charity Cafe ricorda un jazz bar di New York degli anni ’50. Aperto dal martedì alla domenica, l’eclettico calendario musicale del Charity Café soddisferà sicuramente anche gli appassionati di musica più esigenti. Blues, Folk e Mor ogni Martedì con Andy’s Corner, mentre il Mercoledì ci sono Blues Jam & Friends, il Giovedì Jam Session in Jazz, Jazz night il Venerdì, Sabato Blues night e ogni Domenica Aperitivo Live con buffet aperto e musica dal vivo dalle 18.30.

Ai Tre Scalini

Via Panisperna, 251

Tutti i giorni, 12:30 – 01.00

Ai Tre Scalini è un popolare bar che, dal 1895, serve ai suoi clienti vini e specialità culinarie locali. L’atmosfera all’interno è calda e invitante, il servizio è di prim’ordine, mentre la musica spazia dal jazz ai tradizionali stornelli romani. Insieme ad una selezione di circa 100 vini alla carta, potrete assaggiare anche birre e distillati. Tutti i prodotti sono italiani e stagionali.

Libreria Caffè Bohemien

Via degli Zingari, 36

Aperto Lun, Mer, Gio, Dom 17.00-01.00; Ven – Sab18.00-02.00

Questo Cafè, wine bar e locale boho chic è il luogo ideale dove sedersi su comode poltrone di velluto con gli amici e prendere un drink e rilassarsi dopo aver vagato per Monti. L’arredamento vintage e le librerie ti fanno sentire come se fossi entrato in un accogliente soggiorno, un locale con una discreta selezione di birre artigianali, vino e cocktail classici.

Voodoo Bar/The Sanctuary Eco Retreat

Via delle Terme di Traiano, 4a

Mar-Dom 18.00 – 04.00

Anche se non esattamente al centro del rione Monti, ma neanche molto distante, troverete uno dei locali più belli di Roma, anzi due: il Voodoo Bar (estivo) e il The Sanctuary Eco Retreat (versione invernale). Un “villaggio” in un parco di oltre 5000 mq con due consolle (che ospitano spesso grandi artisti), due ristoranti (stile Tropic-Asian), svariati punti bar e tantissime attrazioni. Vi sembrerà di essere a Bali, tra statue, piante esotiche, il bar capanna e una piccola piscina illuminata.

Drop

Via Cavour, 183

Lun – Sab 9:30 –16.00

Drop è un esclusivo bar segreto, aperto solo ai soci Arci. Al suo interno, maestri della mixology vi aspettano per prepararvi cocktail unici. È possibile giocare a giochi da tavolo o ballare con DJ set durante le serate speciali. Provatelo per un’esperienza davvero unica nel suo genere.

Antigallery

P.za degli Zingari, 3

Tutti i giorni 17.00-02.00

Una gemma nascosta nel cuore di Monti. Questo bar nonchè spazio d’arte contemporanea può facilmente sfuggire ai passanti, ma vale sicuramente la pena fermarsi. Godetevi l’ora dell’aperitivo con i loro cocktail e tapas d’autore ed esplorate le loro affascinanti mostre sorseggiando ottimi drink. L’AntiGallery è diventato ormai un luogo di ritrovo amato dai romani e dai turisti, in grado di attirare una folla nella sua piazzetta per l’aperitivo o per un drink dopo cena.

Spritzeria Monti

Via dei Serpenti, 108

Dom – Gio 17.00-24.00; Ven – Sab 17.00-01.00

Nel cuore di Monti si trova un rooftop bar che dovete assolutamente provare. La Spritzeria Monti offre agli abitanti di Roma un’esperienza diversa dalle altre, incentrata sul cocktail più amato, rinfrescante e famoso d’Italia e del mondo: l’Aperol Spritz. La Spritzeria parte dal tipo classico per poi proporne 10 varietà rivisitate, oltre allo Spritz del giorno. Dal rooftop si gode una splendida vista panoramica sul Rione Monti e sul Colosseo, offrendo così un ambiente perfetto per l’ora dell’aperitivo.

