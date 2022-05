Le migliori enoteche e vinerie di Roma

La guida di Romeing ai migliori wine bar della Capitale

Chi di noi non ha mai avuto voglia di rilassarsi in una delle tante enoteche disseminate nella capitale, assaporando ottimi vini italiani accompagnati da specialità gastronomiche regionali? Non sai però dove andare? Ci pensiamo noi a suggerirti una selezione dei migliori wine bar di Roma!

Campo de’ Fiori / Navona / Centro Storico

Rimessa Roscioli

Via del Conservatorio, 58 (Campo de’ Fiori)

Tutti i giorni 5.30 – 23.00, Sabato e domenica 12.00 – 23.00

winetastingrome.com

Rimessa Roscioli è un famoso locale tra Campo de’ Fiori e Trastevere, un luogo che vi attende per farvi vivere un’esperienza di wine tasting completamente nuova. Da un calice al volo fino a una degustazione personalizzata da 500 euro, da Rimessa Roscioli gli appassionati di vino ad ogni livello possono provare tanti tipi di esperienze diverse e scoprire la storia, le origini e le caratteristiche dei vari produttori. A prima vista il locale ha un aspetto rustico: le luci sono suffuse, e creano un’atmosfera romantica, i sommelier ti accolgono calorosamente, e puoi anche sbirciare nella cucina all’aperto, e vedere il cuoco mentre affetta il prosciutto e impiatta la burrata fresca, prodotta quella stessa mattina. La lista dei vini potrebbe mandare fuori di testa anche i conoscitori più esperti. Il menù infatti comprende sia i vini tradizionali che quelli organici, e può essere condiviso o in una cena di coppia o durante una degustazione di vini con più persone.

Enoteca Bortone

Via Monserrato, 4 (Campo de’ Fiori)

romeing.it/shop

Concediti un’autentica wine experience in quest’affascinante enoteca, posizionata a pochi passi da Campo de’ Fiori. Appena varcata la soglia sarai accolto da Patrizia, la proprietaria, e da suo figlio Giampaolo, di professione sommelier. Lasciati incantare dal sommelier che ti trasporterà in un viaggio attraverso l‘Italia e i suoi prodotti enologici, con una degustazione di sei vini premium (frizzanti, rosè, 2 vini bianchi e 2 vini rossi), accompagnati da formaggi, pane e salumi.

Barbieri 23

Via dei Barbieri, 23 (Centro Storico)

Tutti i giorni tranne il martedì 18.00 – 00.00

barbieri23.it

Capitanato dal famoso Chef Giorgio Baldari, la missione di questo wine bar e del suo laboratorio è quella di servire cibo e bevande di altissima qualità. Dando un’occhiata al menu scoprirai che ogni piatto è composto da molte declinazioni di un particolare prodotto – un viaggio attraverso le sue varie texture, sapori e storie. I taglieri imperdibili? Il Boreale – una selezione di diversi tipi e tagli di salmone – e il Caseum, una selezione di eccellenze casearie italiane. Per accompagnare i vostri piatti vi aspetta una piccola carta di vini italiani che punta su una ricerca attenta e sofisticata, divisi in modo equilibrato da Nord a Sud, con etichette note per lavorare nel rispetto della tradizione e del territorio italiano.

Il Goccetto

Via dei Banchi Vecchi, 14 (Centro Storico)

Lun 17.00 – 00.00, Martedì – Sabato 12.00 – 00.00

Ilgoccetto

Situato in un edificio del 1527 questo winebar offre un range molto esteso di vini per tutti prezzi. Il Goccetto propone 60 vini di origine diversa, che includono etichette italiane e francesi, insieme a una fantastica selezione di specialità gastronomiche. Locale molto frequentato da locals e non, molte sere può essere difficile trovare un posto a sedere all’interno o all’esterno di questa sorta di “grotta” piena di bottiglie di vino. Le bottiglie sono disponibili per l’acquisto, in quanto si tratta di un wine bar combinato con un’enoteca.

Enoteca Il Piccolo

Via del Governo Vecchio, 74 (Navona)

Tutti i giorni dalle 11.00 alle 02.00

enotecailpiccolodal1980

Uno dei più antichi wine bar della Capitale, situato su Via del Governo Vecchio. Lo staff è affabile e pieno di passione per il proprio lavoro. Se sei amante dei vini italiani questo è il posto giusto per te, vista l’ampia selezione offerta e i prezzi decisamente abbordabili in rapporto alla qualità. Qui il tempo vola, specialmente osservando la gente intorno a tre. Ricorda però che se da Il Piccolo si servono molti tipi di drink, il cibo invece non abbonda.

Il Vinaietto

Via del Monte della Farina, 38 (Largo Argentina)

Lun – Gio 18.00 – 00.30, Ven – Sab 18.00 – 01.00, Dom 10.30 – 13.30 18.00 – 00.30

ilvinaietto

Un’autentica, dolce sorpresa nel mezzo del traffico del centro di Roma. Il Vinaietto propone molti vini regionali; una volta acquistata la tua bottiglia, potrai portartela a casa o gustarla direttamente qui. Lo spazio è piccolo, di solito occupato da romani, facendoti sentire parte di una realtà locale. E’ facile infatti perdersi l’entrata di questo locale che dall’esterno può essere confuso con un negozio di alimentari. Forse è per questo che i romani sono riusciti a tenerlo nascosto così a lungo…A livello di cibo qui puoi trovare solo taralli e patatine, perciò se hai in programma di trascorrere parecchio tempo degustando vini, forse è meglio riempirsi lo stomaco prima di entrare!

Joséphine

Via di Monserrato, 11

Mar-Sab 17.00-23.00

Joséphine è un’enoteca francese nel centro storico di Roma. Una bottega dedicata agli Champagne e vini francesi, anzi che prodotti gastronomici di nicchia. Daïandra, la creatrice, è parigina. Ha scelto Roma per creare questo bistrot dall’atmosfera “Belle époque”. Il posto perfetto per un calice di Champagne o un aperitivo raffinato. Ideale per chi ama il foie gras, le sardine e i formaggi francesi!

Cul de Sac

Piazza di Pasquino, 73 (Navona)

Tutti i giorni 12.00 – 00.00

enotecaculdesacroma.it

Un wine bar prestigioso. La loro attuale popolarità, dovuta molto alla stampa e alle guide per turisti, potrebbe far mugugnare i romani vecchio stampo, ma l’essere così acclamato a furor di popolo ha un perché. Qui infatti è possibile scegliere da una lunga lista di vini e bollicine, tutti di qualità, con un tocco di classe. Anche se non propone la formula aperitivo, Cul de Sac ha un succinto menu di pietanze, ibridi tra la cucina italiana, francese ed egiziana, preparate con cura e con ingredienti freschi locali.

Monti / Repubblica

La Barrique

Via del Boschetto, 41 (Monti)

Lun-Ven 12.45 – 15.00, 19.30 – 23.00; Sabato 19.00 – 23.00

LaBarrique

Come era facile prevedere, il rione Monti nasconde le migliori enoteche che meritano di essere scoperte a Rom. Barrique (termine francese che significa grande barile di vino… e basterebbe questo a farvi cadere in tentazione…!) è un locale orientato sui vini italiani, ma propone anche ottime etichette tedesche. Questo wine bar si è focalizzato sul bere per alcuni decenni, ma recentemente ha ampliato la sua cucina per offrire una più ampia selezione di cibo. E’ il posto giusto dove accomodarsi, ascoltare musica dal vivo (quando in programma), gustare del buon vino abbinato a formaggi.

Fafiuche’

Via della Madonna dei Monti, 28 (Monti)

Lun -Ven, 18.00-00.00, Sab 18.00-01.00

fafiuche.it

Fafiuchè è un posto intimo ideale per cene, aperitivi o semplicemente per girovagare al suo interno osservando l’impressionante quantità di prodotti offerti. Si va dai chutney alla cioccolata, dall’olio di oliva alle carni; e ancora formaggi dalla Sicilia, dalla Toscana e dal Piemonte e un’ampia selezione di bevande. Fafiuchè vanta 600 etichette di vino, 60 birre italiane fatte in casa. Per cena puoi provare piatti regionali tipici della Puglia e del Piemonte.

Trimani

Via Cernaia 37/b (Repubblica)

Lun – Sab 12.00 – 15.00, 18.00 – 23.00

trimani.com

Sull’onda del successo della loro storica enoteca fondata a Roma nel 1821, Trimani ha aperto il suo wine bar nel 1991. Anche se vale la pena dare un’occhiata all’Enoteca e alle loro speciali serate di degustazione, è il bar ad offrire un’atmosfera davvero accogliente. Qui infatti troverete uno stile e un arredamento molto più moderno, insieme a una folla di avventori di età molto più giovane. Il wine bar di Trimani ospita anche eventi speciali e degustazioni: per non perdere i prossimi appuntamenti tenete d’occhio la loro pagina Facebook.

Al Vino al Vino

Via dei Serpenti, 19 (Monti)

Tutti i giorni 10.00 – 14.00, 18.00 – 00.00

+39 06485803

Il modo di dire “vino al vino” si sposa perfettamente con quello che fanno qui questi ragazzi. Questo piccolo bar è un mix tra un negozio di bottiglie e un luogo dove degustare vini con una raffinata selezione di salumi e formaggi, o snack di tapas in stile siciliano. Pochi fronzoli e pretese; ciò che conta è permettere al vino di essere protagonista. Si possono degustare varietà invitanti, con più di venti scelte che cambiano regolarmente, la maggior parte delle quali italiane. Il semplice accompagnamento alimentare riflette l’approccio easy del bar, con carne e formaggi che si abbinano perfettamente al vino.

Trastevere

Enoteca Ferrara (La Mescita)

Piazza Trilussa, 41 (Trastevere)

Tutti i giorni 18.00 – 01.00

enotecaferrara.it

Lo staff del wine bar di stile industriale dell’Enoteca Ferrera è guidato dalla co-fondatrice e capo sommelier, Lina: si può essere certi quindi che saranno davvero in grado di guidarti nella scelta attraverso la loro grande selezione di vini. Una nota molto positiva è che la lista dei bicchieri è ampia e presenta oltre 1600 etichette, prevalentemente italiane. Se sei sazio di vino, l’Enoteca Ferrara ospita anche una birreria, un ristorante e un birrificio: un approccio davvero moderno al bere!

Les Vignerons

Via Goffredo Mameli 61/62 (Trastevere)

Lun 16.00 – 21.00; Mar – Sab 11.00 – 20.30

lesvignerons.it

Trastevere è stata a lungo la zona che ha fatto scuola circa il bere buon vino a Roma: qui infatti erano posizionate la maggior parte delle taverne e dei wine bar più famosi della città. Ma i veri intenditori si dirigeranno verso una strada meno frequentata rispetto alla caotica Viale Trastevere, oltre il labirinto di vicoli tipico di questa zona: andranno verso Via Mameli, vicino Piazza San Cosimato. E’ qui che si trova Les Vignerons, un vero e proprio baluardo del bere, dove potrai gustare vini, molti dei quali naturali, ma anche birre artigianali di pregio provenienti dal Lazio e non solo. Parte dell’esperienza che potrai vivere qui include il farsi guidare dai titolari della vineria, davvero esperti nel loro campo.

Flaminio

Enoteca Mostò

Viale Pinturicchio, 32 (Flaminio)

Martedì – Domenica 18.30 – 02.00

enotecamosto

Questo elegante bar si trova nel quartiere Flaminio, a pochi passi dal MAXXI e dall’Auditorium Parco della Musica. Da Mostò scaffali colmi di bottiglie di vino italiano o di provenienza internazionale fanno da sfondo a un aperitivo o a una cena davvero indimenticabile. Entra dentro, siediti a uno dei tavoli e avventurati nella scelta della loro vasta selezione di vini. Se sei un amante dei vini naturali, questo è il posto che fa per te; da Mostò infatti hanno una predilezione per questi tipi di vini, e propongono anche molte etichette francesi. Da abbinare ai vini puoi trovare formaggi italiani e francesi di qualità, salumi, tartare e una piccola selezione di piatti caldi. E con la loro nuova formula aperitivo a partire dalle 20.30 potrai gustare i piatti di Mostò in versione tapas: una visita in questo locale è fortemente consigliata!

Monteverde

Litro

Via Fratelli Bonnet, 5 (Monteverde)

Aperto Lun – Sab 18.00 – 00.00

LitroVineria

Un nuovo contendente è apparso sulla scena. Si tratta di Litro, locale un po’ hip e un po’ kitsch che potrai trovare sbirciando sotto il livello della strada, in un angolo del quartiere Monteverde. Lo staff fornisce suggerimenti sul vino della settimana o sul vino del mese, tutti provenienti da fonti biologiche e sostenibili. Sono specializzati in molto di più del semplice vino italiano, quindi se ad esempio una miscela unica francese è qualcosa che stuzzica la tua curiosità fai un salto qui. E se hai in programma di cenare in questa zona, il ristorante interno ha anche un incredibile menu biologico. La cosa migliore però è sistemarsi sull’erba sintetica del cortile anteriore, sia in inverno che in estate, per una notte informale e rilassata, in attesa del personale pronto a soddisfare le tue richieste.

Prati

Enoteca del Frate

Via degli Scipioni, 118/122 (Prati)

Lun 15.30 – 20.00; Mar – Ven 10.00 – 13.30, 15.30 – 20.00

enotecadelfrate.it

Con uno stile moderno ed industriale, questo è un wine bar di livello. Al di là del loro innovativo menu gastronomico, la lista dei vini propone esclusivamente etichette italiane. Il menu non è vastissimo, l’attenzione qui è sulla qualità. I prezzi sono equi per la fascia leggermente più alta, e in mezzo a tanta eleganza, potrai provare una serie di vini italiani, che coprono l’intera penisola, da Nord a Sud.

Enoteca Vetro

Via Emilio Faà di Bruno, 69 (Prati)

Lun-Sab 14.30 – 20.30

vetro_enoteca

Vetro è una piccola bottega aperta di recente a Prati da un giovane residente del quartiere, che di vini ne sa davvero molto. Dopo aver studiato e fatto esperienza nell’ambito del mondo dei vini naturali, ha deciso di abbinare questa sua passione alla conoscenza del rione Prati e dei suoi abitanti per aprire una sofisticata cantina di vini naturali provenienti da tutta Italia. Le bottiglie provengono dalle cantine di giovanissimi imprenditori, e sono impreziosite da etichette artistiche e fantasiose. Chiedi a Giammarco di provare un bicchiere di una delle sue tante “arance” fresche!

Bottega del Gusto

Via Tommaso Campanella, 52 (Prati)

Lun – Sab 7.30 – 14.15; 16.30 – 21.15

Sempre a Prati, ma di tutt’altro genere, c’è la Bottega del Gusto. Una gastronomia/enoteca gestita da un ragazzo di origini calabresi che, oltre a vendere prodotti di eccellenza italiana provenienti da tutte le regioni, soprattutto vini e pasta, offre a prezzi molto onesti taglieri di salumi e formaggi che raccontano la storia del Nord del Sud, in porzioni abbondanti e sempre accompagnati da ottime bottiglie. C’è poco spazio tra interno ed esterno quindi è consigliabile andarci una sera a metà settimana per evitare la folla.

Pigneto

Enoteca Vigneto

Piazza del Condottieri, 26/27 (Pigneto)

Mar – Gio 18.00 – 00.30; Ven – Sab 18.00 – 02.00; Dom 18.00 – 00.30

enotecavigneto

Da enoteca Vigneto l’atmosfera è accogliente, caratterizzata da infissi moderni e da un pianoforte Schimmel. I vini italiani abbondano, oltre a una ricercata selezione di champagne francesi. Qui si porta avanti un rituale tradizionale, una degustazione di salumi e formaggi deliziosi, accompagnati da un bicchiere di ottimo vino. Con questa tradizione, l’Enoteca Vigneto fa sapientemente riferimento al passato, ma promuove un atteggiamento contemporaneo totalmente adatto a una delle zone più trendy di Roma. Con dei prezzi che partono da un range davvero abbordabile, questo posto è sicuramente il luogo giusto dove passare una bella serata fuori.

San Lorenzo

Il Sorì

Via dei Volsci, 51 (San Lorenzo)

Lun-Mar 16.30-20.00, Mer-Sabato 10.30-13.30/16.30-20.00

EnotecailSori

Questa enoteca – gastronomia situata nel quartiere San Lorenzo è una vera e proprio esperienza di viaggio lungo la penisola italiana. Entra nel loro wine bar e bistrot e scegli cosa provare della vasta selezione di vini nazionali e stranieri, gustando il loro vasto assortimento di salumi e formaggi, con particolare attenzione alle prodizioni bio, come quelle di miele, conserve e marmellate. Se hai più appetito però, da Sorì propongono anche un piccolo menu di piatti caldi tra cui potrai scegliere. Oltre ad essere la perfetta enoteca a Roma dove gustare un bicchiere di vino e acquistare la tua bottiglia preferita, il Sorì organizza anche serate a tema, dove gli amanti del buon vino potranno incontrare molti produttori.

