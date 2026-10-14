Musica Dal Vivo A Roma: I Migliori Concerti A Novembre 2021

Musica Dal Vivo A Roma: I Migliori Concerti a Novembre 2026

Concerti a Roma a novembre 2026

Il mese di novembre a Roma è incentrato sul ricchissimo programma del Roma Jazz Festival, ma non solo. Grande attesa anche per molti artisti italiani e internazionali come Francesco De Gregori, Bob Dylan, Malika Ayane, Brunori Sas e Francesca Michielin. Scopri di seguito la lista dei migliori concerti a novembre 2026 a Roma.

Paolo Fresu

1 novembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: €40

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TI POTREBBE INTERESSARE

Scopri il programma del Roma Jazz Festival

Francesco De Gregori

1, 3-4, 6-8, 10-11, 13-15 novembre

Teatro Sala Umberto (Via della Mercede, 50)

Biglietti: da €88

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Malika Ayane

3 novembre

Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)

Biglietti: da €39

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Steve Coleman (Roma Jazz Festival)

5 novembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: €35

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TI POTREBBE INTERESSARE

Scopri il programma di Romaeuropa Festival

Le Vibrazioni

5 novembre

Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2)

Biglietti: €40,25

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Bob Dylan

5 novembre

Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)

Biglietti: SOLD OUT

Brunori Sas

6-7 novembre

Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)

Biglietti: da €39

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Hans Zimmer by Ensemble Symphony Orchestra

16 novembre

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Biglietti: da €30

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Steve Hackett

17 novembre

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Biglietti: €46

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Jason Miles (Roma Jazz Festival)

24 novembre

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: €35

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Ditonellapiaga

27 novembre

Atlantico (Viale dell’Oceano Atlantico, 271/d)

Biglietti: €29

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Shiva

27 novembre

Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)

Biglietti: €57,50

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Francesca Michielin

28 novembre

Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)

Biglietti: da €39

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Belle and Sebastian

29 novembre

Orion (Viale J.F. Kennedy, 52, Ciampino)

Biglietti: €40,25

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