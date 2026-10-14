Musica Dal Vivo A Roma: I Migliori Concerti A Novembre 2021

Concerti a Roma a novembre 2026
Il mese di novembre a Roma è incentrato sul ricchissimo programma del Roma Jazz Festival, ma non solo. Grande attesa anche per molti artisti italiani e internazionali come Francesco De Gregori, Bob Dylan, Malika Ayane, Brunori Sas e Francesca Michielin. Scopri di seguito la lista dei migliori concerti a novembre 2026 a Roma.
Paolo Fresu
1 novembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: €40
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Francesco De Gregori
1, 3-4, 6-8, 10-11, 13-15 novembre
Teatro Sala Umberto (Via della Mercede, 50)
Biglietti: da €88
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Malika Ayane
3 novembre
Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)
Biglietti: da €39
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Steve Coleman (Roma Jazz Festival)
5 novembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: €35
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Le Vibrazioni
5 novembre
Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2)
Biglietti: €40,25
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Bob Dylan
5 novembre
Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)
Biglietti: SOLD OUT
Brunori Sas
6-7 novembre
Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)
Biglietti: da €39
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Hans Zimmer by Ensemble Symphony Orchestra
16 novembre
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Biglietti: da €30
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Steve Hackett
17 novembre
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Biglietti: €46
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Jason Miles (Roma Jazz Festival)
24 novembre
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: €35
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Ditonellapiaga
27 novembre
Atlantico (Viale dell’Oceano Atlantico, 271/d)
Biglietti: €29
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Shiva
27 novembre
Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)
Biglietti: €57,50
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Francesca Michielin
28 novembre
Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)
Biglietti: da €39
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Belle and Sebastian
29 novembre
Orion (Viale J.F. Kennedy, 52, Ciampino)
Biglietti: €40,25