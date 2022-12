Atelier Mia Carmen: alta sartoria nel cuore di Monti

Una vera sartoria italiana dove la bellezza e l’eleganza regnano grazie alle creazioni curate, uniche e senza tempo di Mia Carmen

Entrare nell’atelier di Mia Carmen a Monti è un’esperienza multisensoriale ed immersiva: un’esplosione di colori, che energizza la vista ed emoziona l’anima; un tocco gentile e accogliente, tra la seta, la lana, il cotone e altri materiali, accuratamente selezionati per la loro morbidezza ed elasticità; un esercizio di fantasia, perché mentre si cammina tra i vari capi non si può che iniziare a fantasticare di abbinarli, indossarli e portarli in giro, a colorare le strade della città; e infine, la travolgente e premurosa stilista, Mia Carmen, la cui mente creativa, percorso artistico e attenzione e cura per il cliente ti abbracciano calorosamente, così come fanno i suoi cappotti.

L’atelier di Mia Carmen è un luogo di alta sartoria, dove capi unici sono realizzati con materiali esclusivamente italiani da sarti romani. Mia Carmen disegna due collezioni all’anno, oltre a capi specifici su richiesta del cliente. Il suo atelier è il luogo dove i desideri e le esigenze delle donne e delle ragazze vengono ascoltati e realizzati. Sono infatti le persone la principale fonte di ispirazione della stilista, il desiderio di far sentire bene chi veste, in tessuti leggeri, belli e forti, in colori vivaci ma classici, abbinamenti insoliti ed eleganti, in tagli puliti e raffinati. Mia Carmen veste donne uniche, eleganti ed esigenti con estremo gusto.

I cappotti, gli abiti, le camicie, le giacche, le gonne, i pantaloni, gli accessori e tutto il resto da Mia Carmen sono realizzati secondo le regole tradizionali dell’alta sartoria, la cura dei dettagli è massima, dalle cuciture più nascoste, alle fodere interne, all’ultimo bottone, ogni tassello dell’opera è pensato per dare vita a oggetti belli ed eterni. Infatti, ciò che Mia Carmen disegna è senza tempo; lei non segue la moda, segue la sua pancia, i suoi clienti e la bellezza che il suo occhio vede e la sua mente crea.

Ma chi è Mia Carmen? Carmelita Ribba si è formata all’Accademia Internazionale di Alta Moda Koefia di Roma. Ha partecipato a diversi concorsi internazionali per giovani stilisti prima di passare alle passerelle delle più importanti sfilate di Roma, dove le sue collezioni sono state accanto a quelle dei più famosi couturier romani come Gattinoni, Fausto Sarli e Balestra.Ha anche disegnato collezioni per diverse aziende italiane di prêt-à-porter, ma la sua passione per la sartoria e il suo amore per la bellezza l’hanno portata a dedicarsi alla creazione di abiti su misura e nel 1997 ha aperto il suo atelier a Roma.

Il suo lavoro spicca nella capitale, ma anche nel resto d’ Italia e nel mondo, come testimoniano i numerosi premi vinti nel corso della sua lunga, ricca e affascinante carriera – una carriera tutt’altro che finita, ci sono ancora sogni da realizzare e donne da vestire. Mia Carmen non si ferma e non si fermerà mai; il prossimo passo, ci rivela, potrebbe essere aprire un atelier in altre città per rivestirle ed abbellirle, come ha fatto e continuerà a fare con Roma.