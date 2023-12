Latteria, un’oasi di tranquillità nel cuore della Garbatella

Questo incantevole bistrò cocktail bar promette un’esperienza di ristorazione sofisticata, dal pranzo al dopocena

Nel cuore del vivace quartiere della Garbatella si trova Latteria, un luogo magico in cui trovare riparo dal caos cittadino. Latteria sorge all’interno delle mura di quello che era lo storico Bar della Nanetta. Dopo una ristrutturazione ecosostenibile, utilizzando materiali di recupero, Latteria si è trasformata in un locale incantevole, dove il tempo sembra fermarsi: un cortile verde e riservato, perfetto per tutto l’anno, e due accoglienti sale interne. Qui ti sentirai subito a casa, e dimenticherai telefono e orologio…

Nata nel 2015 come cocktail bar, Latteria Garbatella si è evoluta in un bistrò, con una proposta food improntata alla sostenibilità, alla valorizzazione dei prodotti di stagione e alla riduzione degli sprechi. Fedele a una filosofia culinaria inclusiva, Latteria offre opzioni vegane, vegetariane e senza glutine. Dall’aperitivo al dopocena, Latteria è il luogo ideale per una serata fra amici. E nel weekend, Latteria è aperta anche per pranzo.

Cocktail che, come libri, raccontano una storia

Perché i suoi cocktail siano pianamente apprezzati, un bartender non deve “semplicemente” miscelare ingredienti e sapori–deve raccontare una storia. Questa è la filosofia di Giorgio Morino, bartender di Latteria e autore di Bartime Stories. Per Latteria, Morino ha ideato una nuova drink list–sette cocktail e sette racconti, che spaziano dalla fantascienza alla mitologia.

Tra i nostri preferiti c’è il Latte blu, un drink ispirato alla tipica bevanda di Star Wars. Morino immagina i contrabbandieri di Star Wars cercare rifugio in un bar e sorseggiare il caratteristico latte blu… con l’aggiunta di alcol. Una rivisitazione della classica Pina Colada, questo drink rinfrescante è composto da tequila, cannella, latte di riso, latte di cocco cotto con ananas e liquore di cacao. Dolce e leggero, è la scelta perfetta per un aperitivo.

Un’altra creazione eccezionale è 9 e mezzo. Qui Morino immagina un gentiluomo britannico visitare la costiera amalfitana, dove incontra Sofia, un’affascinante donna italiana. Ispirato alla loro storia d’amore (e al film 8 e mezzo), questo cocktail unisce il gin inglese e gli agrumi italiani.

Per un gusto più deciso, consigliamo Barista, un drink che ricorda il classico espresso martini, ma con un twist: è completamente privo di caffè. Barista è realizzato con la cascara (infuso del frutto della pianta di caffè), whiskey e amaro. Questo drink si ispira alla frequente confusione tra i termini barista e bartender.

Per chi sceglie di non bere alcol ma non vuole rinunciare al piacere di sorseggiare un cocktail in compagnia, Latteria offre gli Elisir: una selezione di tre drink dedicati al benessere psicofisico, realizzati con ingredienti benefici sia per il corpo che per la mente. Unico nel suo genere è l’Energizzante, realizzato con cascara, fiori d’arancio e amaro analcolico.

Se preferisci restare sul classico e ordinare un Aperol spritz o un Negroni, non temere–Latteria saprà accontentarti. Se invece sei un amante del vino, Latteria vanta un’ottima selezione di vini naturali e biologici italiani.

Un menu che fonde tradizione e innovazione

Che tu sia alla ricerca di uno spuntino goloso o di un pasto sostanzioso, Latteria promette di deliziare le tue papille gustative. Il menù food di Latteria fonde la tradizione romana con audace innovazione, il tutto focalizzandosi sui concetti di sostenibilità e no-waste.

Una caratteristica unica del menu sono i Senzaimpegno–piatti sfiziosi, simili alle tapas spagnole, che possono accompagnare l’aperitivo, essere serviti come antipasti o come cena leggera. I Senzaimpegno sono vegetariani, vegani e lievitati e possono essere ordinati dalle 18 alle 23, consentendoti di trasformare l’aperitivo in cena, senza cambiare location. Tra i nostri preferiti ci sono lo gnocco alla romana con funghi cardoncelli e fonduta di pecorino, il bao con un burger di ceci e crema di broccolo romanesco e il maritozzo romano con coda alla vaccinara e cacao.

Preferisci un pasto più sostanzioso? Fra le proposte autunno/inverno di Latteria c’è la pasta fatta a mano–cappellacci (ripieni di genovese), tortelli (ripieni di melanzane affumicate e alici) e ravioli (ripieni di zucca con brodo di funghi e miso). Per gli amanti del pesce c’è il delizioso tonno in rosso.

Pranzo e Brunch del fine settimana a Roma

Il sabato e la domenica, Latteria è aperta anche all’ora di pranzo, dalle 12:30. Se hai voglia di un brunch sfizioso che ti permetta di assaporare piatti diversi, ti consigliamo di ordinare una selezione di Senzaimpegno. Se invece preferisci un pranzo “tradizionale”, potrai scegliere un primo piatto, un secondo piatto, e concludere in bellezza con un dessert.

Nelle giornate di sole, potrai pranzare nell’incantevole dehor–troverai un’atmosfera accogliente e distesa, perfetta per trascorrere momenti piacevoli con amici o familiari.

Address Piazza Geremia Bonomelli, 9 (Garbatella) Opening time Mar-Gio 18.00-24.00; Ven 18.00-02.00; Sabato: 12.30-15.00 e 18.30-02.00; Domenica: 12.30-15.00 e 18.30-23.00 Contacts +39 06 512 3913 latteriagarbatella@gmail.com latteriagarbatella.com latteriagarbatella +39 06 512 3913latteriagarbatella@gmail.com