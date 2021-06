Unique al Palatino Garden Restaurant: un’Oasi nel cuore di Roma

Un ristorante all’aperto con un’atmosfera da sogno a cospetto del Palatino

Proprio di fronte al colle Palatino, in un palazzo che vanta oltre 400 anni di storia, trovate il ristorante Unique al Palatino – l’elegante ristorante con ampi spazi all’aperto dell’Kolbe Hotel Rome. In un antico monastero poi trasformato in un albergo e ristorante dal 2007, Unique al Palatino Garden Restaurant è diventato uno dei posti più gettonati per godersi pranzo e cena all’aperto nel cuore di Roma.

Basta uscire nel giardino interno del ristorante per immergersi in un’atmosfera da sogno: ulivi secolari e alberi di agrumi nascosti dal clamore della città e con una vista suggestiva sui monumenti e i palazzi di Roma. Una vera oasi di pace dove assaporare delizie lontano dal caos del centro.

Unique al Palatino Garden Restaurant propone una cucina italiana tradizionale con un taglio contemporaneo usando tecniche culinarie innovative. Gli ingredienti sono freschi ed esclusivamente italiani provenienti da tutto il territorio nazionale.

Per una vera e propria avventura culinaria, ordinate i delicati tagliolini con pomodori, zucchine e gamberi, o il saporitissimo filetto di branzino su crema di zucchine e pomodori..

Vegetariani, vi aspetta un’ampia selezione. Il must? Non potete sbagliare con la millefoglia di melanzane con salsa al basilico. Ricordatevi di lasciare un po’ di spazio per il dessert! Dal tiramisù classico alla millefoglie con crema pasticcùera e frutti di bosco. La superba lista dei vini e servizio eccellente contribuiranno a rendere questa esperienza incredibile.

Il giardino è un posto magico dove mangiare, proprio come la favolosa terrazza con vista mozzafiato, la quale però è solo disponibile per feste private. Se invece preferite mangiare all’interno, il ristorante ha anche una bellissima sala con soffitto a volta e dettagli rossi e in legno. La location è la perfetta combinazione tra passato e presente, tra eleganza raffinata e fascino antico.

A due passi dal Circo Massimo e dal Quartiere Ebraico, Unique Al Palatino Garden Restaurant è il posto perfetto dove fermarsi per un delizioso pranzo, una cena a lume di candela con la vostra metà, un meeting di lavoro o una festa.