Il Blackmarket Hall a Monti ci trasporta in un’altra epoca

Il Blackmarket Hall a Monti è il posto ideale per chi ama il cibo, i cocktail, e la musica. La sua atmosfera è un’esperienza di per sé: tende di velluto, superfici di legno scuro, luci romantiche, stanze segrete… il Blackmarket trasporta quasi ad uno speakeasy degli anni ‘20 (del secolo scorso, s’intende!).

Lo spazio, aperto nel 2019, invita a rilassarsi e sentirsi a proprio agio assaporando cocktail innovativi ed ottimo cibo. Anche se il Blackmarket si trova a pochi passi dal Colosseo, sembra essere lontano un miglio dal caos: riesce perfettamente a creare un’atmosfera del tutto intima ed invitante, dal décor al menu.

Il Blackmarket Hall è strutturato su due piani, ha delle stanze segrete, una zona giardino con tavoli e stufe da dove si può ammirare l’opera degli esperti mixologi che lavorano dietro il bancone. Qui i cocktail vengono presi molto sul serio. Il menu comprende tutti i drink classici immaginabili ed anche delle specialità originali Blackmarket. Uno dei nostri preferiti è il Mediterranean Mule, una versione alle erbe del Moscow Mule. Di innovazione ce n’è tanta, con un intero menu di cocktail creati appositamente dopo tanta ricerca con il proposito di reinventare i cocktail classici che tutti amiamo.

Il locale non si fa mancare di certo il cibo. C’è un intero menu, da burger abbondanti a piccoli piatti eclettici da condividere. I vegani e vegetariani sono ben accetti e considerati nel menu con intere selezioni tra cui scegliere di piatti a base vegetale. Le fresche verdure dei piatti arrivano in cucina direttamente dall’orto del proprietario. Oltre che il menu a la carte, dal venerdì alla domenica dalle 12:30 alle 18 ci si può deliziare con un aperitivo o con una degustazione. Ad accompagnare il drink, infatti, sono disponibili quattro scelte: salumi e formaggi, vegetariano, carne, e pesce. Tutti i giorni dalle 18 alle 22 è anche possibile fare take away e delivery (troverete Blackmarket Hall su tutte le piattaforme di delivery locali).

A ravvivare l’aperitivo, il sabato e la domenica pomeriggio dalle 14:30, diverse band romane tengono performance jazz, soul, R&B, swing, per contribuire all’atmosfera anni ‘20 del locale che ci fa sicuramente dimenticare i tempi in cui viviamo. In ottemperanza con le norme di regolazione del COVID-19, il Blackmarket chiude al pubblico alle 18 e garantisce la misure di sicurezza e distanziamento.

Di questi tempi si suol dire che il pomeriggio è la nuova sera, quindi se cercate un altro modo di vivere Roma, entrate nell’avvolgente atmosfera del passato unita alla mixologia del futuro offerte da Black Market Hall.

Indirizzo

Via de Ciancaleoni, 31 (Monti)

Orari di apertura

Venerdi-Domenica: 12.00-18.00

Tutti i giorni: take-away e delivery su Deliveroo, Glovo , Just Eat e Uber Eats dalle 18.00 alle 22.00

Contatti

339 735 1926

Sito

Facebook