Blackmarket Hall a Monti

Un cocktail bar con cucina dall’atmosfera anni ‘20 con musica dal vivo

Il Blackmarket Hall a Monti è il posto ideale per chi ama il cibo, i cocktail e la musica. La sua atmosfera è un’esperienza di per sé: tende di velluto, superfici di legno scuro, luci soffuse, stanze segrete… il Blackmarket trasporta quasi in uno speakeasy degli anni ‘20 (del secolo scorso, s’intende!).

Lo spazio, aperto nel 2019, invita a rilassarsi e a sentirsi a proprio agio assaporando cocktail innovativi e ottimo cibo. Anche se il Blackmarket si trova a pochi passi dal Colosseo, sembra lontano un miglio dal caos: riesce a creare un’atmosfera intima e accogliente, dal décor al menu.

Il Blackmarket Hall è strutturato su due piani, ha delle stanze segrete e una zona giardino con tavoli e stufe da cui si può ammirare il lavoro dei mixologi dietro il bancone. Qui i cocktail vengono presi molto sul serio, e non a caso sono la cosa più apprezzata nelle recensioni dei clienti. Il menu comprende tutti i drink classici immaginabili e anche delle specialità originali Blackmarket. Uno dei nostri preferiti è il Gewurtztra-Cobbler, a base di Gewürztraminer, con sherry, miele alla pesca, lampone e ananas. Oppure lo Zombie in Monti (rum, Montenegro, falernum, ananas, passion fruit) e l’Irish Fizz con Jameson Whiskey.

Il locale non si fa mancare di certo il cibo. C’è un intero menu, dai burger abbondanti ai piccoli piatti da condividere. Tra le novità ci sono le Monticiane, le montanarine fatte in casa ribattezzate in omaggio al quartiere, il carbonara burger, la tomahawk e una ricca selezione di tapas.

Vegani e vegetariani sono ben accolti, con intere sezioni del menu dedicate ai piatti a base vegetale, e le verdure fresche arrivano in cucina direttamente dall’orto del proprietario.

Oltre al menu alla carta, all’ora dell’aperitivo dalle 18 alle 21 ci si può concedere una degustazione: ad accompagnare il drink ci sono quattro scelte, salumi e formaggi, vegetariana, carne e pesce (dai 14 ai 18 euro, bevanda inclusa).

La cucina resta aperta fino a mezzanotte (12.30 nei weekend).

Durante la settimana, band italiane e internazionali suonano dal vivo. Oggi la programmazione punta soprattutto su R&B, soul, pop e black music, ma non mancano le serate di gypsy jazz e swing, perfette per l’atmosfera anni ‘20 del locale. Nelle sere dei concerti e nel weekend il locale si riempie in fretta: meglio prenotare.

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