Terrazza Mirador, un sorso di Baleari ai piedi del Gianicolo

Dall’aperitivo alla cena, un oasi di verde affacciata su Castel Sant’Angelo

Quando si parla di estate basta chiudere gli occhi per immaginarsi subito immersi in un paesaggio mediterraneo, punteggiato di palme, cullati da una piacevole brezza, intenti a sorseggiare un cocktail davanti al tramonto. Terrazza Mirador, all’interno di Villa Agrippina, hotel della compagnia Gran Melià Hotel International, è una delle location romane che sarà in grado di trasformare questo miraggio in realtà. Posizionata alle pendici del colle Gianicolo, affacciata su due tra gli elementi più affascinati dello skyline romano, Castel Sant’Angelo e il Tevere, la terrazza è immersa in un vero e proprio giardino balearico-mediterraneo, ideale per fuggire via dal caos cittadino.

Un luogo che offre molteplici possibilità per le vostre serate estive, dall’aperitivo alla cena, all’insegna del buon cibo e del buon bere, il tutto vissuto da uno dei migliori punti di osservazione in città. Sedetevi sulle sedie in vimini e rattan, circondati da cuscini e tessuti realizzati nei toni del verde, dell’azzurro e dell’ocra, circondati da gazebo in ferro battuto illuminati da luci vintage, e lasciatevi incantare dalla magica atmosfera dell’estate romana.

Aperitivo

Fare l’aperitivo all’interno di un vero e proprio salotto-giardino, mentre davanti a voi si staglia la mole eterna di Castel Sant’Angelo e delle Mura Vaticane è un’esperienza davvero indimenticabile, specie se accompagnata dai fantastici signature drink studiati dai bartender della terrazza. Il profumo della lussureggiante vegetazione che punteggia la terrazza inebrierà i vostri sensi, portandovi lontano con la mente: Mirto, Artemisia, Rosmarino, Salvia e Bouganvillea sono infatti solo alcune delle magnifiche piante che potrete ammirare mentre sorseggiate il vostro drink.

Ristorante Japanese & Fusion

Terrazza Mirador è anche una location dove assaporare la vera cucina nipponica, grazie alla maestria dello chef giapponese Koji Nakai, nato a Kobe. Preparatevi ad immergervi in un’esperienza di gusto che affonda le sue radici nella tradizione delle regole culinarie tipiche di questo paese: ad esempio nel trattamento del pesce, che viene lavorato e purificato con soluzioni saline non appena varcata la soglia della cucina del locale. Il rispetto della tradizione si abbina alla fantasia, alla volontà di creare originali contaminazioni tra mood japanese e fusion, creando un melting pot culinario che abbraccia culture e aree geografiche diverse. Protagonisti del menù sono infatti piatti tipicamente giapponesi, come i ravioli, gli urakami, i veggie roll e il japanese chicken sweet and sour, accompagnati però anche da proposte più insolite, come la tartare di tonno con salsa ponzu su gazpacho orientale, il tandori salmon e il gapao thai rice.

Cocktail Bar e dopocena

E per terminare in bellezza la serata, il Cocktail Bar del Mirador non vi deluderà: tra le novità del 2023 al bar ci sarà anche il LIMITED EDITION COCKTAIL, replicabile solo in 123 copie, preparato in uno speciale bicchiere con relativo sottobicchiere numerato, che il cliente potrà portare via come “souvenir”! E se vi piace l’idea di organizzare qui la vostra festa di compleanno o qualsiasi altro momento per voi importante, la location offre anche uno Spazio Eventi per happenings privati, aziendali e wedding parties.

Terrazza Mirador – Villa Agrippina Gran Melià Hotel

Via del Gianicolo, 3

Orari: tutti i giorni dalle 19.00 in poi

Prenotazioni: 351 8716027

terrazzamirador.it