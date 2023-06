Scopri il nuovo Bulgari Hotel Roma

Un nuovo gioiello architettonico firmato Bulgari apre nella Capitale

Lusso esclusivo, design contemporaneo, materiali pregiati e artigianato italiano caratterizzano il progetto del Bulgari Hotel Roma. Il secondo hotel in Italia della collezione mondiale Bulgari Hotels & Resorts, inaugurato il 9 giugno 2023 a Roma nel cuore del quartiere Campo Marzio, a pochi passi da Piazza di Spagna e dalla storica boutique Bulgari di Via Condotti. Il Bulgari Hotel Roma celebra la Città Eterna, in cui la maison è nata quasi 140 anni, e l’eccellenza dell’artigianalità italiana. Un luogo unico dove la bellezza incontra la cultura locale definendo un nuovo standard di lusso nel mondo dell’ospitalità.

“L’apertura del Bulgari Hotel Roma rappresenta un vero e proprio traguardo per Bulgari in quanto ci permetterà finalmente di accogliere i nostri ospiti nella città natale della Maison, da sempre inesauribile fonte di ispirazione per tutte le nostre magnifiche creazioni di gioielleria. Bulgari Hotel Roma è un vero e proprio “tempio” dell’ospitalità di lusso e incarna tutti i valori del brand come la straordinaria maestria artigianale, l’utilizzo di materiali pregiati, il design italiano contemporaneo e senza tempo, la ricerca dell’eccellenza e di glamour semplicemente unico. Siamo entusiasti di inaugurare questa magnifica proprietà che offrirà un’esperienza di lusso assoluto, realizzata dal gioielliere romano dell’ospitalità nel cuore della Città Eterna”, afferma Jean-Christophe Babin, Amministratore Delegato di Bulgari.

Bulgari Hotel Roma è ospitato in un edificio monumentale razionalista costruito negli anni ’30 in Piazza Augusto Imperatore, una piazza storica dal forte valore simbolico dove il Mausoleo di Augusto dialoga con l’Ara Pacis. Il progetto di interior design del Bulgari Hotel Roma è stato affidato, così come per tutti gli altri Bulgari Hotels & Resorts, allo studio italiano ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel. Maestria artigianale e genio italiano, cura nel dettaglio e nelle scelte stilistiche, valorizzazione assoluta del design sono solo alcuni degli elementi chiave del progetto che riflette totalmente l’approccio di Bulgari nelle creazioni di alta gioielleria.

“All’interno del Bulgari Hotel Roma abbiamo voluto ricreare quella ricerca di bellezza e sofisticazione, così come la varietà di gusti, appartenenze e storie affinatasi in tecniche artigianali policrome, tipiche dell’età augustea” spiega Patricia Viel, architetto e CEO di ACPV Architects.

L’hotel si sviluppa su sette piani, di cui uno interrato, e dispone di 114 camere, molte delle quali suite con viste panoramiche su Piazza Augusto Imperatore o con un affaccio più intimo su Via della Frezza. Fiore all’occhiello dell’hotel è la Bulgari Suite che, in una superficie di 300 mq, offre un’esperienza di lusso esclusivo euna vista straordinaria sul Mausoleo di Augusto.

“Questo è un progetto che parte da lontano, abbiamo aspettato a lungo e lavorato più di dieci anni perché per aprire nella città dove Bulgari è nato dovevamo trovare un luogo straordinario. Vogliamo che Bulgari Hotel Roma diventi una fucina di innovazione, un laboratorio di creatività, un atelier per nuovi servizi e progetti. Qui interpretiamo il luogo, incontriamo la cultura locale e celebriamo l’arte di vivere italiana e romana, immersi nella bellezza. Questo hotel per noi è una grande opportunità e responsabilità perché, in definitiva, è la casa di Bulgari” afferma Silvio Ursini, Vicepresidente esecutivo di Bulgari e responsabile della divisione Hotels & Resorts.

Caratteristica dell’hotel è La Terrazza all’ultimo piano progettata come una tipica terrazza romana. Un roof top unico al mondo dove ogni ospite può ammirare la bellezza della Città Eterna circondato da piante e fiori autoctoni che richiamano i giardini delle antiche ville romane.

Al quinto piano dell’edificio troviamo il Ristorante – Niko Romito che, con una magnifica vista su Piazza Augusto Imperatore, presenta un originale menu di cucina italiana contemporanea e il Bulgari Bar, illuogo ideale per socializzare e sorseggiare cocktail esclusivi al tramonto e alla sera.

Al piano terra Il Caffè offre, nei suoi spazi interni ed esterni sotto al Portico, la possibilità di godere in totale relax un caffè, un drink o un pranzo con piatti tipici della cucina romana. Sempre al piano terra la prima boutique Bulgari Dolci in Italia invita a gustare le celebri “gemme di cioccolato” di Bulgari e una selezione di dolci tradizionali italiani dal menu La Pasticceria – Niko Romito.

Al centro del Vestibolo d’ingresso del Bulgari Hotel Roma è posizionata una Statua di Augusto, originale della Collezione Torlonia. La scultura romana è la prima di una serie di cinque statue che verranno restaurate ed esposte a rotazione grazie al contributo di Bulgari. Adiacente al Vestibolo d’ingresso, con vista su Piazza Augusto Imperatore, troviamo la Lobby Lounge, dove come in un “salotto di casa” gli ospiti dell’hotel possono godere momenti di relax gustando un tè o un drink. Sempre al piano terra è stata realizzata una Biblioteca che, aperta anche al pubblico (su appuntamento) offre la possibilità di approfondire la conoscenza dell’arte romana, del design, della storia e dell’architettura.

Gli amanti del benessere non possono perdere di vivere un’esperienza nella Bulgari Spa. Unluogo esclusivo decorato con mosaici, colonne di marmo e vetrate artistiche che evoca l’atmosfera delle antiche terme romane. Un’oasi di pace dove poter rifugiarsi per riequilibrare corpo, mente e spirito.

Piazza Augusto Imperatore, 10

+39 06 36080400

bulgarihotels.com/rome