Dal 20 al 30 gennaio ti aspettano 10 giorni di attività, iniziative ed eventi speciali per festeggiare i 15 anni di Eataly

Buon compleanno Eataly! Per celebrare il suo quindicesimo anno dall’apertura, Eataly Roma e tutti i negozi Eataly in Italia, ospiteranno 10 giorni di attività, eventi ed appuntamenti. Vediamo insieme il calendario di Eataly Roma.

20,21,24,25,26,27,28 gennaio: Tour degustazione

Un Tour degustazione dedicato a chi non vuole perdere l’occasione di visitare i laboratori e corner dedicati di Eataly. Durante la visita guidata avrai la possibilità di scoprire curiosità ed aneddoti degli artigiani del cibo ed assaggiare prodotti dal sapore unico. Un viaggio tra enologia e gastronomia alla scoperta delle eccellenze della biodiversità italiana. Il percorso partirà dalla panetteria e prevederà 15 degustazioni.

Le tappe:

PANETTERIA: Pane Rustic e la Pizza Margherita alla pala

SALUMI E FORMAGGI: Prosciutto di Bassiano

CASEIFICIO: La Mozzarella di Bufala di Bufaly

BIRRIFICIO: 5 assaggi di birre (Birra Nazionale, Isaac, Super, Nora ed una birra del nostro birrificio)

LA MOLA : Olio DOP della Sabina

ALICOS : Pesto Trapanese

PESCHERIA: Tartare di Tonno

MACELLERIA: La Cruda de La Granda

ENOTECA: abbinato alle tartare di tonno ci sarà il Langhe Arneis Margherite – Brandini ed abbinato a La Cruda de La Granda ci sarà il Dolcetto d’Alba Treiso – Fontanafredda. In enoteca ci sarà l’Alta Langa Blanc de noir – Mirafiore.

Clicca qui per maggiori info e prenotazioni

22 gennaio: Festa in cantina

L’Enoteca di Eataly Roma ospita l’appuntamento più frizzante della Capitale: La notte delle bollicine. Un percorso enogastronomico con la degustazione di 5 vini abbinati a 5 assaggi dei piatti pop di Cristina Bowerman e dj-set in sottofondo.

Clicca qui per maggiori info e prenotazioni

25 gennaio: La Grande Cena del Crudo di Pesce

Un menu degustazione pensato dall’executive Chef di Eataly, Mario Santamaria, per esaltare al massimo i sapori del mare. Una cena indimenticabile al secondo piano di Eataly presso il Ristorante Terra dove il protagonista sarà il Crudo di Pesce e le incredibili materie prime del mare.

Clicca qui per maggiori info e prenotazioni

26 gennaio: Gli Osti di Roma

Una straordinaria cena per gustare il sapore della vera cucina romana insieme agli “Ostissimi”. Il 1° piano di Eataly Roma si trasformerà in una grande Osteria nella quale cucineranno per voi:

Flavio al velavevodetto

L’Oste a Roma in Banchi Vecchi

Hosteria Grappolo d’oro

Da Roberto e Loretta

Proloco Trastevere

Romané

Rosario

Osteria Fratelli Mori

Il Menu della serata:

Supplì cacio e pepe

Pizza e mortazza

Fagioli in umido, cotiche e salsiccia

Gnocco romano con coda alla vaccinara e pecorino

Gnocchi con sugo di spuntatura e pecorino romano

Lasagna ai carciofi

Polpette al sugo

Trippa alla romana

Tiramisù

Ciambelline degli osti

€ 45,00 a persona con bevande, vino e pane inclusi

Clicca qui per maggiori info e prenotazioni

28-30 gennaio: Cacio e Pepe Festival

La “Cacio e Pepe” è uno dei piatti iconici della cucina romana e come ogni piatto tipico ha una storia che affonda le sue radici in un passato che sconfina nel mito. Non solo pasta ma “cacio e pepe” in tantissime declinazioni, con ospiti speciali del panorama della cucina romana. Scegli la tua versione preferita, troverai anche vini e birre artigianali e potrai partecipare a tante attività ed ascoltare musica dal vivo!

Clicca qui per maggiori info

Per partecipare alla serata è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato all’ingresso.