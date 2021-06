Dall’11 giugno all’11 luglio, la Birreria di Eataly Roma scende in campo con partite su maxischermi e panini speciali dedicati alle squadre

Se stavate cercando un posto dove guardare le partite del campionato europeo di calcio, lo avete appena trovato. Dall’11 giugno all’11 luglio infatti la Birreria di Eataly si trasforma in Birreria dello Sport e trasmetterà tutte le partite su maxischermi. Grazie alla riapertura anche degli spazi interni, tutti i tifosi potranno seguire le partite della Nazionale e gli altri match al primo piano dello store di Ostiense. Nella Birreria dello Sport – oltre 400 metri quadrati tra interno e terrazza con tavoli opportunamente distanziati – si potranno commentare le partite sorseggiando le birre a metro zero prodotte dal birrificio artigianale di Eataly Roma e degustare i panini speciali creati appositamente per gli Europei di Calcio.

Eataly Roma schiera il panino dedicato alla Nazionale per tutta la durata del campionato ed anche un panino avversario per ogni squadra con la quale l’Italia si scontrerà. Questi ultimi saranno disponibili a partire da due giorni prima e fino a due giorni dopo ciascuna partita. Un match culinario all’ultimo morso che ingolosirà tutti i partecipanti.

Il Panino Italia, omaggio agli Azzurri, è un panino all’Enkir della panetteria di Eataly, con hamburger di Fassona piemontese de La Granda, pomodoro cuore di bue dell’ortofrutta di Eataly, mozzarella di bufala del caseificio di Eataly e crema di basilico.

Il primo avversario per la partita inaugurale del torneo dell’11 giugno è il Panino Turchia, una piadina con kebab di pollo e agnello fatto in casa, cipolla rossa caramellata, peperoni verdi e maionese all’erba cipollina disponibile dal 10 al 13 giugno. Dal 14 al 17 giugno, per il secondo match scende in campo il Panino Svizzera, un toast di pane croccante con burro al timo, emmentaler e prosciutto cotto San Giovanni Capitelli. Chiude il primo girone il Panino Galles, dal 18 al 21 giugno, una pizzetta con agnello sfilacciato della macelleria di Eataly, porro stufato, provola del caseificio di Eataly e riduzione di birra rossa del birrificio.

Il Birrificio

Di fronte alla Birreria si trova il Birrificio di Eataly che può contare su una produzione artigianale di oltre 50.000 litri di birra l’anno attraverso un sistema che prevede il passaggio visibile dalla produzione al tank e dal tank al bicchiere. L’ampio ventaglio di birre – tra cui 400 artigianali in bottiglia e 14 alla spina – si abbina perfettamente alla proposta gastronomica: gustosi antipasti, fritti, hamburger, e pizze al padellino vi aspettano!

L’atmosfera è altrettanto invitante: verrete accolti da uno stile industriale, bancone con sgabelli, tavoli sociali, sedie ricoperte in pelle in style cowboy.

Tra le produzioni di Eataly troverete la Golden Eataly, la Genève Indian Pale Ale, la MCDXCII, la Bitter e la Chestnut Tripel. Se non siete sicuri di cosa ordinare, provate l’opzione degustazione per soli €8.50. Se avete voglia di cambiare, la birreria propone spesso nuove cose in occasion speciali. Per qualcosa di ancora più particolare, ci sono anche cocktail realizzati con la birra. E per gli appassionati del vino, non preoccupatevi! Troverete una ottima selezione di frizzanti, rosè, bianchi e rossi.

Un’ottima birra merita di essere accompagnata da dell’ottimo cibo. La Birreria serve gustosi hamburger con patatine croccanti, panini sensazionali e primi piatti. E perchè non provare la tradizionale pizza al padellino di Eataly? L’impasto è fatto con farine macinate a pietra, lenta levitazione e cottura in teglia di ferro per un risultato soffice dentro e croccante fuori. Dalla classica Margherita alla mortadella e stracciatella, potete scegliere tra 6 diversi tipi. Se invece non vi va la pizza, il menu prevede anche una selezione di antipasti, piatti di carne e pesce, oltre a pasta e dolci.

La Birreria ospita anche intrattenimento dal vivo e trasmette le partite del campionato italiano di Serie A e i principali incontri calcistici come mondiali ed europei.