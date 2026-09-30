festa del cinema di roma 2021

La Festa del Cinema di Roma 2026

Scopri il programma della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma

Appuntamento fisso e attesissimo dell’autunno romano, la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026. L’Auditorium Parco della Musica, struttura firmata da Renzo Piano, sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Le prime anticipazioni dell’edizione 2026 della Festa del Cinema

E’ Monica Vitti la protagonista dell’immagine ufficiale della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma. A novantacinque anni dalla nascita, la Festa celebra la grande attrice, una delle maggiori interpreti del nostro cinema, con uno scatto realizzato da Sergio Strizzi sul set de L’eclisse, capolavoro di Michelangelo Antonioni.

La Festa dedicherà inoltre un omaggio al fotografo Sergio Strizzi con una mostra di circa trenta scatti, allestita presso il Foyer Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e con l’anteprima del documentario Terrific Sergio, realizzato da Vanessa e Melissa Strizzi, figlie di Sergio.

I Premi alla Carriera

Javier Bardem, che presenterà al pubblico la proiezione di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, riceverà il Premio alla Carriera dal regista premio Oscar® Paolo Sorrentino.

La produttrice cinematografica britannica Tessa Ross riceverà dal regista Edward Berger, nel corso della serata inaugurale della Festa 2026, l’Industry Lifetime Achievement Award. La Ross è stata executive producer di successi come Billy Elliot, The Millionaire, L’ultimo re di Scozia, In Bruges, 12 anni schiavo e La zona d’interesse.

La novità di questa edizone è il Banca Ifis Music Award, assegnato a Nicola Piovani, protagonista della musica italiana e internazionale e autore di alcune delle più importanti colonne sonore del cinema.

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Location, programma e premi

La Festa del Cinema coinvolgerà tutta la città e non solo. Il centro dell’evento sarà come sempre l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, oltre al MAXXI e alla Casa del Cinema, ma quest’anno saranno coinvolti anche il cinema Giulio Cesare, il Teatro Palladium, il Teatro Olimpico Acea e il Nuovo Teatro Ateneo. E ancora l‘Aeroporto di Fiumicino, Castel Sant’Angelo, il nuovo complesso di Rebibbia, la Casa circondariale femminile di Rebibbia Germana Stefanini, la Casa Circondariale di Latina e l’Istituto penale minorile Casal del Marmo.

Selezione ufficiale

La selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2026 è composta dalle seguenti sezioni:

Concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani

Concorso internazionale senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in animazione.

Freestyle

Sezione non competitiva composta da titoli di formato e stile liberi, suddivisa nelle categorie Film, Arts e Serie

Grand Public

Sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico.

Proiezioni speciali

Sezione non competitiva.

Best of 2026

Sezione non competitiva composta da film provenienti da altri festival internazionali, considerati tra i migliori della stagione.

Storia del Cinema

Sezione non competitiva dedicata a celebri film in versione restaurata, agli omaggi e all’approfondimento della storia del cinema italiano e internazionale.

Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli incontri con il pubblico:

Paso Doble

Paso Doble è lo spazio che la Festa del Cinema dedica al dialogo fra due autori.

Paso Doble è lo spazio che la Festa del Cinema dedica al dialogo fra due autori. Masterclass

Tornano anche le Masterclass con il pubblico, tra queste ricordiamo quella sull’arte della recitazione tenuta dalla star internazionale Jeremy Renner. Un incontro di sessanta minuti incentrato sui suoi ruoli più iconici, dalla televisione al cinema; al termine, Jeremy Renner riceverà il Premio Speciale della Giuria Giovani da parte della Giuria Giovani di Alice nella città.

La giuria ed i premi della Festa del Cinema

Una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti, presieduta quest’anno da Sergio Castellitto, assegnerà ai film del Concorso Progressive Cinema i seguenti riconoscimenti:

▪ Miglior Film

▪ Gran Premio della Giuria

▪ Miglior regia

▪ Miglior sceneggiatura

▪ Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice

▪ Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore

▪ Premio speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio,

colonna sonora originale

La Festa prevede l’assegnazione di un Premio alla Miglior Opera Prima. Un’apposita giuria assegnerà il

Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane, Main Partner della Festa, fra una selezione trasversale di

titoli provenienti dalle diverse sezioni della Festa.

Come ogni anno, il pubblico sarà protagonista della Festa assegnando uno specifico riconoscimento, il Premio del Pubblico Terna, sponsor della Festa, scegliendolo tra i film del Concorso Progressive Cinema.

LEGGI IL PROGRAMMA DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2026

Film di apertura

Il Film di apertura di questa edizione sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, che vede come protagonisti Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, e Claudio Santamaria. Il film racconta di tre coppie diverse e sconosciute tra di loro che hanno in comune la gabbia che si sono costruite nella vita, fino all’arrivo di un evento inatteso che li obbligherà a rivedere la loro esistenza.

I Film in concorso

Sono 18 i film in concorso quest’anno, nella sezione Progressive Cinema – Visioni per il Mondo di Domani. Eccoli qui:

BRIANZA

di Simone Catania

CENIZA EN LA BOCA (ASHES)

di Diego Luna

CLOSURE

di Michał Marczak

CONGO BOY

di Rafiki Fariala

DUA

di Blerta Basholli

EUROTRASH

di Frauke Finsterwalder

Gæsten (The Guest)

di Mads Mengel

GIORNI FELICI

di Susanna Nicchiarelli

I LOVE BOOSTERS

di Boots Riley

I SEE BUILDINGS FALL LIKE LIGHTNING

di Clio Barnard

THE LIFE AND DEATHS OF WILSON SHEDD

di Tim Blake Nelson

MUSTANG

di Kasia Smutniak

SANTS

di Mikel Gurrea

Skejtanjeto ne e za devojčinja (SKATEBOARDING IS NOT FOR GIRLS)

di Dina Duma

Thit-Thee Khu (FRUIT GATHERING)

di Aung Phyoe

ULA (Ulya)

di Viesturs Kairišs

VOILA’, C’EST FINI

di Gustave Kervern

YESTERDAY THE EYE DIDN’T SLEEP

di Rakan Mayasi

Non dimenticate di dare un’occhiata alle altre sezioni del programma e di fare la vostra scelta… attenzione, i biglietti si vendono in fretta! La prevendita apre il 7 ottobre alle 11 su romacinemafest.boxol.it; i biglietti si possono acquistare anche al botteghino dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

21° edizione del Festa del Cinema di Roma

Dal 13 al 25 Ottobre 2026

Location principale: Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin, 30

Altre location:

MAXXI

Via Guido Reni 4/A

Casa Del Cinema

Largo Marcello Mastroianni 1

Cinema Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare 229

Teatro Palladium

Piazza Bartolomeo Romano 8

MEDICINEMA ITALIA ETS CON FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI

IRCCS

Largo Agostino Gemelli 8

Teatro Olimpico Acea

Piazza Gentile da Fabriano 17

Rebibbia nuovo Complesso

Via Raffaele Majetti 70

Istituto Penale Minorile Casal del Marmo

Via Giuseppe Barellai 140

Casa Circondariale di Roma Regina Coeli

Via della Lungara 29

Casa Circondariale di Latina

Via Aspromonte 100 Latina

Castel Sant’Angelo

Lungotevere Castello 1

Nuovo Teatro Ateneo

Piazzale Aldo Moro 5

Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino