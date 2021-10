Scopri il programma della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma

Appuntamento fisso e attesissimo dell’autunno romano, la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021. L’Auditorium Parco della Musica, struttura firmata da Renzo Piano, sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. Fra le prime anticipazioni, i Premi alla Carriera ai registi di culto Tim Burton e Quentin Tarantino che incontreranno il pubblico all’Auditorium, l’Incontro Ravvicinato con Zadie Smith, e la Retrospettiva su Arthur Penn.

Sarà Uma Thurman la protagonista dell’immagine ufficiale di questa edizione della Festa del Cinema di Roma, protagonista di Kill Bill: Volume 2 di Quentin Tarantino. Il volto di Uma è energia, libertà e passione, e simbolizza una determinazione straordinaria. La stessa determinazione con la quale gli organizzatori dell’evento hanno lottato per la ripartenza del mondo del cinema.

La Selezione Ufficiale

The Eyes of Tammy Faye (Gli Occhi di Tammy Faye) diretto da Michael Showalter sarà il film di apertura del Festa del Cinema di Roma 2021, un film basato sulla vera storia della telepredicatrice Tammy Faye Bakker, interpretata da Jessica Chastain. La selezione ufficiale comprende 21 film e due documentari, scelti nel panorama del cinema indipendente, nella produzione di genere, nell’opera di autori affermati, in quella di registi emergenti, nella ricerca e nella sperimentazione, nel cinema di dichiarata vocazione spettacolare, nell’animazione, nella visual art e nei documentari. I film della Selezione Ufficiale concorrono all’assegnazione del Premio del Pubblico FS. Da segnalare l’adattamento del romanzo L’arminuta di Donatella Di Pietrantonio, con il film L’arminuta di Giuseppe Bonito; il film Messicano Mi novia es la revolución di Marcelino Islas Hernández; The Nord Sea del norvegese John Andreas Andersen; il film drammatico Sami di Habib Bavi Sajed dove il protagonista attraversa travagli devastanti causati dalla guerra; l’attesissimo C’mon C’mon con Joaquin Phoenix e Promises di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino e Jean Reno.

THE EYES OF TAMMY FAYE

By Michael Showalter, United States, 2021, 126’

Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne

L’ARMINUTA | GIRL RETURNED – L’ARMINUTA

By Giuseppe Bonito, Italy, Switzerland, 2021, 110’

Cast: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto, Stefano Petruzziello, Giovanni Francesco Palombaro Fiorita

BECOMING COUSTEAU

by Liz Garbus, United States, 2021, 93’ | Doc |

C’MON C’MON

By Mike Mills, United States, 2021, 108’

Cast: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster, Jaboukie Young-White

CHARLOTTE

by Éric Warin, Tahir Rana, Canada, France, Belgium, 2021, 92’

Voices: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Jim Broadbent, Sam Claflin, Eddie Marsan, Helen McCrory, Sophie Okonedo, Mark Strong

CYRANO

by Joe Wright, United Kingdom, Italy, Canada, United States, 2021, 124’

Cast: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn

FARHA

by Darin J. Sallam, Jordan, Sweden, Saudi Arabia, 2021, 92’

Cast: Karam Taher, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Tala Gammoh, Majd Eid, Samuel Kaczorowski

FRANK MILLER – AMERICAN GENIUS

by Silenn Thomas, United States, 2021, 109’ | Doc |

JAG ÄR ZLATAN | I AM ZLATAN | ZLATAN

by Jens Sjögren, Sweden, 2021, 100’

Cast: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisović, Merima Dizdarević, Linda Haziri, Selma Mesanović

LES JEUNES AMANTS | THE YOUNG LOVERS

by Carine Tardieu, France, Belgium, 2021, 112’

Cast: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andura, Sarah Henochsberg

THE LOST LEONARDO

by Andreas Koefoed, Denmark, France, Sweden, 2021, 100’ | Doc |

MEDITERRÁNEO | MEDITERRANEO: THE LAW OF THE SEA | OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE

by Marcel Barrena, Spain, Greece, 2021, 112’

Cast: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan

MI NOVIA ES LA REVOLUCIÓN | MY GIRL IS THE REVOLUTION

by Marcelino Islas Hernández, Mexico, 2021, 104’

Cast: Sofía Islas Herrerías, Ana Valeria Becerril, Flor Edwarda Gurrola, Martha Claudia Moreno, Renata López, Mauro Sanchez Navarro

NORDSJØEN | THE NORTH SEA

by John Andreas Andersen, Norway, 2021, 100’

Cast: Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg, Anneke von der Lippe

PASSING

by Rebecca Hall, United States, 2021, 98’

Cast: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Bill Camp, Gbenga Akinnagbe, Antoinette CroweLegacy, Alexander Skarsgård

UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS | A FILM ABOUT COUPLES

by Natalia Cabral, Oriol Estrada, Dominican Republic, 2021, 88’

Cast: Natalia Cabral, Oriol Estrada, Lia Estrada Cabral, Carlos M. Matos, Cristina Violines, Alex SaintHilaire

PROMISES

by Amanda Sthers, Italy, 2021, 113’

Cast: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon Hesby, Ginnie Watson

SAMI

by Habib Bavi Sajed, Iran, 2021, 75’

Cast: Saeed Negravi, Amineh Abeyyat, Mina Daqaqeleh

TERRORIZERS

by Ho Wi-ding, Taiwan, 2021, 127’

Cast: Austin Lin Bo Hong, Moon Lee, Annie Chen, JC Lin, Ding Ning, Yao Ai-ning

TUSIND TIMER | A THOUSAND HOURS

by Carl Moberg, Sweden, Denmark, 2021, 101’

Cast: Josefine Tvermoes, Anders Manley, Alba August, Kenneth M. Christensen, Anna Asp, Ferdinand Falsen Hiis

YI MIAO ZHONG | ONE SECOND

by Zhang Yimou, China, 2021, 104’

Cast: Zhang Yi, Liu Haocun, Fan Wei, Yu Ailei, Zhang Shaobo, Li Yan

YUNI

by Kamila Andini, Indonesia, Singapore, France, Australia, 2021, 95’

Cast: Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara Abigail, Muhammad Khan

ZGJOI | HIVE

by Blerta Basholli, Kosovo, 2021, 84’

Cast: Yllka Gashi, Çun Lajçi, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi, Molikë Maxhuni

Omaggi e Restauri

La Festa del Cinema del 2021 rende omaggio a personalità del mondo del cinema italiano, ed in particolare saranno ricordati i 10 anni dalla nascita di Ettore Scola con la presentazione del restauro cinematografico del suo film C’eravamo tanto amati con Nino Manfredi. Si racconterà la storia del tanto amato Gigi Proietti, con il documentario di Edoardo Leo chiamato Luigi Proietti detto Gigi. Si renderà omaggio alle voci storiche della Radio Radicale con la presentazione del film Onde Radicali di Gianfranco Pannone e si metterà in scena la storia imprevedibile di un’attrice italiana, Monica Vitti con il capolavoro Vitti d’arte, Vitti d’amore di Fabrizio Corallo. E per il centenario della nascita di Strehler, sarà proiettato il film di Simona Risi chiamato Essere Giorgio Strehler.

Eventi Speciali

Film spettacolari, documentari e serie tv che mostrano la vita di celebri figure dello spettacolo, del giornalismo e della politica, mostrano l’incontro fra il cinema e le altre arti, come la musica e il mondo del fumetto, sottolineano il legame con il mondo dello sport. Quest’anno alla Festa del Cinema il primo episodio della serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino e Vita da Carlo di Carlo Verdone. Sergio Rubini invece, presenta il suo lungometraggio chiamato I fratelli De Filippo mentre Pif porta in sala E noi come stronzi rimanemmo a guardare con Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli. Infine l’attesa docu-serie Netflix Stories of a generation con Papa Francesco, con il primo episodio Love, che sarà accessibile solamente dal 25 dicembre.

Incontri Ravvicinati

Ci sarà l’opportunità di incontrarsi con autori e attori cinematografici stimati e famosi, del calibro di Quentin Tarantino, che non necessità presentazioni, oppure Tim Burton, che racconterà le tappe più importanti della sua carriera artistica. Inoltre, è invitata Zadie Smith, scrittrice britannica che tratta argomenti pesanti ma reali con umorismo e ironia nei suoi romanzi e nelle sue novelle. Da non dimenticarsi delle gemme italiane come Marco Bellocchio che con il suo incontro mostrerà scene della sua nuova serie Esterno notte. Si da il benvenuto pure a cantautori come Luciano Ligabue e Fabrizio Moro che raccontano del loro cortometraggio chiamato Sogni rock’n’roll, e si vedrà pure Claudio Baglioni – uno dei cantautori più amati d’Italia. Inoltre sarà eccitante dare un’occhiata al nuovo film Diabolik dei Manetti Bros mentre racconteranno loro carriera cinematografica.

Retrospettiva

La retrospettiva, a cura di Mario Sesti, sarà dedicata ad Arthur Penn. Conoscere l’opera di Arthur Penn significa conoscere meglio il cinema, ma non solo, anche teatro e televisione. Sabato 23 ottobre si terrà una conversazione su Arthur Penn condotta da Mario Sesti e Giorgio Gosetti, con interventi in video di Enrico Ghezzi e Mario Martone. Parteciperanno Donatello Fumarola, di Fuori Orario, e il regista Francesco Calogero.

Come ogni anno, il Direttore Artistico Antonio Monda, i membri del Comitato di Selezione e il Responsabile Retrospettive condivideranno con il pubblico una breve rassegna di opere che hanno segnato la loro passione per il cinema (I Film della Nostra Vita): dopo il western, il musical, il noir, la screwball comedy e la fantascienza, nel 2021 la selezione avverrà fra i guilty pleasures, vale a dire quei prodotti cinematografici ritenuti “leggeri” ma, allo stesso tempo, assolutamente irresistibili.

I ‘Duel’ di quest’anno si focalizzano sui generi differenti, dando l’opportunità a due personalità del cinema e della cultura di sfidarsi e confrontarsi su temi legati al cinema e ai propri lavori, ai propri protagonisti. Per esempio vedremo Burton vs. Nolan interpretati da Andrea Minuz e Giorgio Gosetti.

Piattaforma Digital

Anche quest’anno sarà inoltre possibile assistere alla visione di una selezione di proiezioni attraverso la piattaforma on-demand dedicata. Dal 12 ottobre sarà attivo l’acquisto dei biglietti per la visione delle proiezioni disponibili, accedendo direttamente all’indirizzo https://digital.romacinemafest.org. Sarà obbligatoria la registrazione

L’ acquisto dei biglietti in prevendita per la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma potrà essere effettuato online dall’11 ottobre 2021 alle ore 9.

16th Festa del Cinema di Roma

14-24 Ottobre 2021

I luoghi della Festa

Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin, 30

Biglietti

prezzo: €6-25

romacinemafest.boxol.it

Altre location

MAXXI

Via Guido Reni 4/A

Casa Del Cinema

Largo Marcello Mastroianni 1

Teatro dell’Opera

Piazza Beniamino Gigli

Palazzo Merulana

Via Merulana 121

My Cityplex Savoy

Via Bergamo 17/25

Auditorium Conciliazione

Via della Conciliazione 4

Teatro Palladium

Piazza Bartolomeo Romano 8

Scena

Via degli Orti d’Alibert 1