Dove vedere gli Europei di calcio 2024 a Roma

Conto alla rovescia per l’evento calcistico dell’anno: scopri tutti i posti a Roma dove vedere le partite

Come ogni quattro anni torna l’atteso appuntamento con gli Europei di calcio, che si svolgeranno in varie città e stadi della Germania. L’edizione 2024 vede la partecipazione di 24 squadre, divise in 6 gironi da quattro squadre ciascuno. Per un intero mese, dal 14 giugno al 14 luglio, milioni di spettatori in tutto il mondo avranno gli occhi puntati sullo schermo per vedere le partite, che verranno trasmesse sui principali canali televisivi e non solo.

La mascotte degli Europei 2024 sarà un orsetto, Albärt. Il nome è stato scelto dai ragazzi delle scuole di tutta Europa che hanno espresso la propria preferenza sul nome della mascotte grazie al programma Uefa Football in Schools.

Europei di calcio 2024: il calendario delle partite degli Azzurri

Fischio d’inizio a Monaco di Baviera il 14 giugno: dopo la cerimonia inaugurale si parte con la gara d’apertura tra Germania e Scozia. L’Italia scenderà in campo per l’esordio contro l’Albania il 15 giugno a Dortmund, poi il 20 contro la Spagna a Gelsenkirchen e il 24 a Lipsia per la partita con la Croazia, che chiude il girone. Dal 29 giugno al 2 luglio avranno luogo gli ottavi di finale, seguiti dai quarti di finale previsti il 5 e il 6 luglio. Le due semifinali si svolgeranno invece il 9 e 10 luglio, fino ad arrivare alla finalissima del 14 luglio.

Ricapitolando, i primi match che vedranno in campo gli Azzurri, guidati da Spalletti; saranno:

15/06: Italia – Albania (Dortmund, 21:00)

20/06: Spagna – Italia (Gelsenkirchen, 21:00)

24/06: Croazia – Italia (Lipsia, 21:00)

Europei di calcio 2024: dove vedere le partite a Roma

A Roma saranno davvero numerosi i luoghi dove sarà possibile vedere le partite, sia all’aperto che al chiuso.

Molte delle location deputate ai cinema all’aperto ad esempio faranno spazio allo sport: sarà infatti possibile vedere le partite dell’Italia nelle sedi del Cinema in piazza del Parco della Cervelletta e di Monte Ciocci e sui mega schermi di Notti di cinema a Piazza Vittorio e di Arena Cinevillage Monteverde.

In zona Appio Latino invece, le serate musicali del Villa Lazzaroni Summer Festival 2024 lasceranno il campo alle prime tre partite disputate dagli Azzurri.

Ampia scelta di location anche per chi vuole cenare o bere un drink mentre si gusta la partita, oltre ai tantissimi pub disseminati per il centro storico della capitale (Nag’s Head, Abbey Theatre, Trinity College). Da Parco Appio ad esempio, un’oasi naturale nel cuore di Roma, si mangia e si beve circondati da numerosi tavoli con panche dai quali potrete vedere in tutta comodità gli incontri mangiando insalatone, panini e carne alla brace.

Da Cugino al The Hoxton si potranno vedere tutte le partite degli europei con menu a tema e birra artigianale Baladin.

All’interno della rassegna di Testaccio Estate segnaliamo Euro Village 2024, presso la Città dell’Altra Economia, dove sarà allestito un maxi schermo con la pizza di Pizzeria Elementare, la cucina di Osteria Gradma e birra a volontà (ingresso libero dalle 18.30).

Su via Ostiense sarà possibile vedere gli Europei da Angeli rock, il risto-pub e cocktail bar affacciato sulla splendida Basilica di San Paolo fuori le mura, assaporando i loro burger e gli antipasti american style.

Spostandoci al Pigneto il giardino di Rosti offre la possibilità di seguire le partite all’aperto, scegliendo cosa mangiare dalla ricca selezione del menù, come anche nell’ampia area all’aperto del Monk Club, in zona Portonaccio/Tiburtina.

E se avete voglia di tifare davanti a un buon cocktail e del goloso street food, l’Eur Social Park è il posto che fa per voi: uno spazio multifunzionale protagonista dell’estate romana, situato nel verde dove un tempo c’era un altro storico locale, la Bibliotechina.

Infine anche da Mediterraneo al Maxxi, sede 2024 di House of Peroni, si celebrano gli Europei 2024. Nello spazio interno del ristorante infatti sarà allestito un maxischermo per tifare gli azzurri assaporando lo speciale menù partita (hamburger, birra e patatine) proposto al costo di 25€.