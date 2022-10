Domenica 16 Ottobre torna la Fitwalking per AIL Roma

La camminata solidale per la ricerca e la cura delle leucemie. Appuntamento dalle 9.30 alla Terrazza del Pincio

Domenica 16 ottobre appuntamento solidale con la sesta edizione della Fitwalking for AIL Roma, camminata solidale non competitiva promossa da AIL Roma, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – Sezione di Roma – per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

La FitWalking nasce come iniziativa di sensibilizzazione e come occasione per i pazienti in via di guarigione, gli ex pazienti, i loro familiari e amici, di trascorrere una giornata all’aria aperta, divertendosi, facendo un po’ di attività fisica e iniziando a riprendere contatto con «la vita normale».

La passeggiata è anche un’occasione per raccogliere fondi grazie alla partecipazione, ogni anno, di numerosi sostenitori che decidono di camminare insieme e di partecipare un’iniziativa importante e divertente garantendo un contributo concreto alla lotta contro i tumori del sangue.

Il percorso è previsto all’interno di Villa Borghese, con partenza dalla scenografica Terrazza del Pincio, dove sarà allestito il villaggio di accoglienza AIL ROMA. La partenza della Fitwalking è prevista alle 11.00. Si camminerà per per 6km nel verde, con la guida esperta di Fausto Certomà, membro del comitato scientifico nazionale per lo sviluppo del fitwalking. Hanno scelto di partecipare alla Fitwalking e di dare la loro testimonianza la violoncellista Giovanna Famulari e l’attore Sebastiano Gavasso. Media partner della manifestazione Radio Rock, che animerà il palco nel pre e post walking grazie alla partecipazione di Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi.

Iscrizioni aperte fino a venerdì 14 ottobre sul sito www.ailroma.it/ e presso l’ufficio promozione AIL Roma in via Rovigo 1°. Domenica 16 ottobre sarà possibile iscriversi presso il villaggio AIL Roma sulla terrazza del Pincio dalle 9.30 alle 11.00

A fronte di una donazione minima di 10 euro, verrà consegnato ad ogni iscritto un kit di partecipazione con la maglietta da indossare lungo il percorso e numerosi gadgets. Il pacco gara può essere ritirato presso AIL Roma fino al venerdì in via Rovigo 1/A o in via Benevento 2 oppure al Pincio sabato 15 pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e domenica 16 dalle 9.30 alle 11.00.

Chi non potrà partecipare fisicamente ma vorrà sostenere l’iniziativa può scegliere di effettuare un’iscrizione simbolica alla manifestazione, testimoniando la propria solidarietà sui canali social con foto e video usando l’hashtag #versonuovitraguardi.